Největší výpadek IT v dějinách zanechává svět v šoku. Hluboce nás to mrzí, omlouvá se viník

Šéf kyberbezpečnostní firmy Crowdstrike George Kurtz se v rozhovoru odvysílaném americkou televizí NBC News omluvil za globální výpadek počítačových systémů, který způsobila aktualizace softwaru jeho společnosti na systémech Windows.

Problém, který výpadek způsobil, je už podle něj vyřešen. Zprovoznění všech systémů a služeb ale může u některých klientů ještě trvat, dodal.

„Hluboce se omlouváme za dopady, které jsme způsobili zákazníkům, cestujícím a všem, kterých se to dotklo, včetně našich společností,“ řekl stanici NBC News.

Výpadky systémů od rána ohlásila řada letišť z celého světa, která měla problémy především s odbavováním cestujících. Vysílání byly nuceny přerušit některé televizní stanice ve Spojeném království, Spojených státech či v Austrálii, včetně MTV, Sky News nebo australské mutace ABC. Problémy měly rovněž nemocnice v Británii a Německu. Australský odborník na kyberbezpečnost Troy Hunt na síti X dnešek označil za nejrozsáhlejší IT výpadek v historii.

V Česku má problém letiště, lékárny i pojišťovna

V ČR postihl výpadek odbavovací systém pražského letiště. Během dopoledne docházelo ke zpoždění několika odletů. Výpadky systémů postihly také lékarny Benu a pojišťovnu Allianz. Většina pboček lékárenského řetězce je dočasně zavřená. Nefunguje ani on-line rezervace e-Receptu. Společnost BENU ČR před 15:00 uvedla, že provoz poboček se postupně spouští a na e-shopu se už systém podařilo obnovit. Nedostupné jsou také telefonní centrum, webové a asistenční služby pojišťovny Allianz. O zprovoznění systémů bude pojišťovna podle svého vyjádření klienty informovat.

Podle odborníků na kybernetickou bezpečnost je příčinou celosvětového výpadku IT systémů chybná aktualizace softwaru společnosti CrowdStrike, která byla nainstalována na počítače s operačním systémem Windows od Microsoftu.

Nezvládnutá aktualizace

Podle odborníků výpadek IT služeb způsobila nepovedená aktualizace Windows od firmy CrowdStrike, která je od roku 2019 partnerem Mercedesu. Nezvládnutá aktualizace, jež měla zvýšit bezpečnost, vyvolala nestabilitu Windows. To mělo kaskádovitý efekt na další globální počítačové systémy.

Společnost CrowdStrike, která je považována za předního světového poskytovatele systémů kybernetické bezpečnosti, má zhruba 24 tisíc zákazníků. Většinou jde o velké společnosti a instituce. Vyřešení dopadů tak podle Kurtze může ještě trvat. „U některých systémů, které se jednoduše automaticky neobnoví, může (obnovení) nějakou dobu trvat, ale naším úkolem je zajistit, aby se každý zákazník plně zotavil,“ dodal.

Opakované restarty pomůžou

Microsoft, který důsledně trvá na tom, že celosvětové problémy způsobila „třetí strana“, na svém webu doporučuje i několikanásobné restartování zařízení. „Může být zapotřebí několik restartů (bylo hlášeno až 15), ale celková zpětná vazba je taková, že restarty jsou v této fázi účinným krokem při řešení problémů,“ píše Microsoft. Server stanice BBC připomíná, že se jedná o restartování "virtuálních" počítačů, tedy takových zařízení, u nichž se počítač nenachází na stejném místě jako obrazovka.

Kurtz už dříve na síti X potvrdil, že výpadek je důsledkem aktualizace softwaru jeho firmy na počítačích využívajících systém Windows od Microsoftu. Sítí s operačními systémy Linux a MacOS se podle něj problém netýká. „Nejedná se o bezpečnostní incident ani o kybernetický útok. Problém byl identifikován, izolován a byla nasazena oprava,“ dodal.

