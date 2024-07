Návrat do reality. Letiště Praha obnovilo běžný provoz s funkčním systémem

Na Letišti Praha už všichni letečtí dopravci, kterých se dotkl páteční celosvětový výpadek odbavovacího systému GoNow, fungují ve standardním režimu. Oznámila ředitelka komunikace pražského letiště Eva Krejčí. Cestující nicméně upozorňuje, aby sledovali svůj let na webu s přehledem letů. V běžném režimu už některé společnosti fungovaly v pátek večer, kdy odbavovací systém postupně nabíhal. V pátek bylo na Letišti Václava Havla Praha zrušeno 12 příletů a 13 odletů, zpoždění mělo 83 příletů a 113 odletů.

Reklama

Odbavovací systém GoNow, který celosvětový výpadek postihl, používají aerolinky Eurowings, Flynas, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling a Wizz Air.

Na příletu mělo zpoždění delší než půl hodiny 83 letů, průměrně šlo o 111 minut. Nejdéle, a to skoro o šest hodin, byl zpožděný let z letiště Londýn - Luton. Na odletu se o více než půl hodiny zpozdilo 113 letů, průměrné zpoždění činilo 116 minut. Nejdéle cestující čekali na odlet do Katánie, zdrželi se o 11 a půl hodiny. Důvodem zpoždění byl výpadek odbavovacího systému, ale také situace na ostatních letištích a přetíženost letového prostoru. Kvůli výpadku museli dopravci v pátek odbavovat cestující alternativními způsoby, odbavení bylo pomalejší a lety se zpožďovaly. Provoz letiště ale nebyl přerušen.

Globální problém

Globální výpadek IT služeb se systémem Windows od společnosti Microsoft působil na pražském letišti problémy od pátečního rána. Zrušený byl třeba odlet Delty Delty Air Lines do New Yorku. Další česká letiště kromě Prahy problém s odbavovacími systémy neměla. Problém s odbavovacími systémy postihl letiště po celém světě.

Celosvětový výpadek IT služeb se systémem Windows od společnosti Microsoft způsobila nepovedená aktualizace softwaru od kyberbezpečnostní firmy CrowdStrike. V Česku kvůli němu byla uzavřena například většina BENU lékáren. Nedostupné byly také služby pojišťoven Allianz a Generali ČS.

Reklama

Největší výpadek IT v dějinách zanechává svět v šoku. Hluboce nás to mrzí, omlouvá se viník Zprávy z firem Šéf kyberbezpečnostní firmy Crowdstrike George Kurtz se v rozhovoru odvysílaném americkou televizí NBC News omluvil za globální výpadek počítačových systémů, který způsobila aktualizace softwaru jeho společnosti na systémech Windows. ČTK Přečíst článek