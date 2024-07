Týden tradera: Špatná nálada na trzích dohnala Nasdaq ke smutnému rekordu

Na trzích zavládla v týdnu poměrně brutální panika. Ztrácely zejména technologické tituly, ale oslabovala i další aktiva. Index amerických technologických titulů Nasdaq 100 tak pokořil nepříliš úspěšný milník, protože zaznamenal největší intradenní propad od prosince 2022. Na špatné náladě se podepsaly zejména horší než očekávané výsledky společnosti Tesla a dozvuky kauzy s IT firmou CrowdStrike.

V týdnu jsme se dozvěděli aktuální data PMI ze sektoru služeb a výroby. V Evropě se tyto indikátory pomalu sunou pod 50 bodů, které oddělují expanzi od kontrakce v daném odvětví. Podle předběžných údajů klesl výrobní index PMI v eurozóně v červenci 2024 na 45,6 bodu z červnových 45,8 bodu a pod očekávanou hodnotu 46,1 bodu. Průmyslová produkce nadále klesala, což znamenalo 16. měsíc poklesu v řadě.

Tempo poklesu bylo navíc výrazné, když se zrychlilo na dosud nejrychlejší úroveň v roce 2024. Služby na tom nejsou zas o tolik lépe, i přesto, že aktivita ještě v tomto segmentu neklesá. Index PMI ve službách v eurozóně v červenci dosáhl 51,9 bodu z 52,8 bodu v předchozím měsíci, což je výrazně pod očekáváním trhu ve výši 53 bodů a představuje nejpomalejší tempo expanze aktivity v sektoru od března. Bez výraznějšího uvolnění měnových podmínek v ekonomice ze strany centrální banky se zřejmě situace jen tak nezlepší.

V USA zveřejnil svoje hospodaření Alphabet (Google). Výsledky společnosti předčily očekávání, přičemž společnost vykázala velmi silný růst cloudu, který meziročně vzrostl o 28 procent. Negativem byly kapitálové náklady, které meziročně vzrostly o 90 procent. To jsou výdaje především v segmentu investic do datových center spojených s AI. Tento segment dál mohutně roste, ale poněkud s vysokými náklady. Výrazný růst přispěl k tomu, že nebyl překonán odhad volného cash flow. Tesla se propadla poté, co výrobce elektromobilů oznámil, že jeho zisk na jaře klesl o 45 procent. Kritici varovali, že akcie velkých technologických firem jsou po většinu letošního roku příliš drahé. Korekce na technologiích tak může ještě pokračovat.

Hospodářské výsledky zveřejnil domácí bankovní dům Moneta Money Bank. Za 2. čtvrtletí banka skončila s čistým ziskem 1,42 miliardy korun, meziročně vyšším o 12 procent, a čistým úrokovým výnosem 2,11 miliardy, meziročně nižším o 2,6 procenta. Potvrdila výhled celoročního zisku nejméně 5,2 miliardy. Výše uvedené bylo v souladu s očekáváním analytiků, titul tak nereagoval nějakým větším cenovým pohybem.