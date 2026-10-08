AI poslala Samsung k rekordům. Zisk vyskočil o více než 780 procent
Samsung má za sebou rekordní čtvrtletí. Provozní zisk mu podle předběžných výsledků vyskočil o více než 780 procent a poprvé překonal hranici 100 bilionů wonů. Firmě pomohly hlavně vysoké ceny paměťových čipů, po kterých prudce roste poptávka kvůli rozvoji umělé inteligence.
Jihokorejské společnosti Samsung Electronics vzrostl ve třetím čtvrtletí podle předběžného odhadu provozní zisk o více než 780 procent na rekordních 107,4 bilionu wonů, tedy zhruba 1,7 bilionu korun. Výsledky podpořily především vysoké ceny paměťových čipů, kterých je na trhu nedostatek v souvislosti s rychlým rozvojem umělé inteligence.
Je to poprvé, kdy čtvrtletní provozní zisk Samsungu překonal hranici 100 bilionů wonů. Rekordní byly i tržby, které se podle předběžných údajů zvýšily o 127 procent na 195 bilionů wonů. Firma tak překonala maximum v tržbách i provozním zisku už čtvrté čtvrtletí po sobě. Konečné výsledky za třetí čtvrtletí, včetně čistého zisku a údajů za jednotlivé divize, má zveřejnit 29. října.
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Čipy táhnou, mobily naopak ztrácejí
Podle analytiků stojí za výrazným zlepšením hospodaření především paměťové čipy. Naopak divize chytrých telefonů a spotřební elektroniky čelí rostoucím nákladům na komponenty. Analytici odhadují, že mobilní divize vykázala ztrátu přes jednu miliardu dolarů, tedy asi 21,8 miliardy korun.
Ve ztrátě má být podle odhadů také smluvní výroba čipů, a to kvůli nízkému využití výrobních kapacit.
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AI drží poptávku po pamětech vysoko
Samsung patří spolu s jihokorejským SK Hynix a americkým Micronem mezi dominantní hráče na globálním trhu pamětí s vysokou propustností, známých jako HBM. Tyto pokročilé čipy jsou klíčové pro datová centra zaměřená na umělou inteligenci a používají se společně s dalšími výkonnými polovodiči určenými ke zpracování dat.
Poptávka po HBM zůstává mimořádně silná a výrobci očekávají, že napjatá situace na trhu jen tak nepoleví. Samsung i Micron počítají s tím, že nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou může přetrvávat až do roku 2028.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.