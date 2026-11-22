Filla ho odmítal prodat. O sto let později se za jeho obraz zaplatilo téměř 25 milionů
Obraz, kterého se Emil Filla odmítal vzdát, se prodal za téměř 25 milionů korun. Kubistické Zátiší s kytarou, které malíř před sto lety představil světu na Benátském bienále, teď přepsalo aukční rekordy. A nebylo jediné. Sběratelé v pražské Lucerně vytáhli miliony i za další díla českých modernistů.
Obraz, kterého se Emil Filla nechtěl vzdát, má nového majitele. Jeho kubistické Zátiší s kytarou z roku 1925 se na sobotní aukci společnosti European Arts v pražské Lucerně prodalo za 24 552 000 korun. Vyvolávací cena přitom činila 15 milionů korun. Dílo tak překonalo dosavadní rekord mezi Fillovými zátišími, který držel obraz Zátiší s knihou, známý také jako Zátiší s lahví Cherry, s cenou 16,25 milionu korun.
Zátiší s kytarou patří k významným dílům českého kubismu. Filla na něm zachytil motivy, k nimž se ve své tvorbě opakovaně vracel, a to hudební nástroje, mísu s ovocem, skleničku nebo láhev s etiketou. Podle kunsthistoriků může jít dokonce o nejvýznamnější české zátiší první poloviny 20. století.
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Vzácné plátno Toyen, jedenáct obrazů Emila Filly i díla Kupky, Čapka nebo Šímy. Galerie KODL chystá jednu z nejvýraznějších letošních aukcí českého umění. Do dražby nabídne 211 děl s celkovou vyvolávací hodnotou přes 245 milionů korun. Největší pozornost přitahuje surrealistický obraz Finis terrae, který desítky let zůstával v jediné rodinné sbírce. Ještě před aukcí si mohou milovníci umění vzácná díla prohlédnout na výstavě v centru Prahy.
Obraz, který si Filla nechal až do smrti
Výjimečný není pouze samotný obraz, ale také jeho historie. Filla jej v roce 1926 vybral jako jedno ze dvou svých děl, která reprezentovala československé umění při otevření československého pavilonu na Benátském bienále. Právě tam jej představil mezinárodnímu publiku. Přestože šlo o mimořádně významnou práci, odmítal ji prodat a ponechal si ji až do své smrti.
Po zhruba sto letech od vzniku se nyní dílo stalo jedním z nejvýraznějších výsledků aukce European Arts, která se uskutečnila 21. listopadu v Mramorovém sále pražské Lucerny. Dražily se zde dvě stovky uměleckých děl, především z oblasti avantgardy, moderního a poválečného umění.
Rekordní částka 24,55 milionu korun se týká Fillových zátiší, nikoliv všech jeho děl. Přesto jde o mimořádný výsledek, který znovu potvrzuje vysoký zájem sběratelů o významná díla české moderny.
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Pokračovatel rodinné tradice. Martin Kodl je šéfem Galerie Kodl, která je nejúspěšnější aukční síní u nás. Za posledních třicet let se právě zde prodala umělecká díla za takřka dvanáct miliard korun. Na jarní aukci v roce 2022 byl prodán nejdražší obraz v historii České republiky „Staropražský motiv“ Bohumila Kubišty, který byl vydražený za 123,6 milionů korun, tato aukce je navíc komerčně nejúspěšnější tuzemskou aukcí v historii. „Nic zásadního neměníme. V kanceláři mám bustu svého dědy, který na mě ‚dohlíží‘, abych se pořád choval stejně, tedy slušně a seriózně,“ říká Martin Kodl. Přinášíme ochutnávku z velkého rozhovoru s Martinem Kodlem z magazínu Newstream CLUB.
Další Filla zdražil o 207 procent
Zájem o Fillovu tvorbu se neomezil pouze na rekordní zátiší. Výrazný cenový růst zaznamenal také jeho menší Portrét, olej na kartonu, který vstupoval do dražby s vyvolávací cenou 150 tisíc korun. Během přihazování jeho cena podle aukční síně vzrostla o 207 procent a po započtení aukční přirážky dosáhla 570 400 korun.
Dalším pozoruhodným výsledkem byl prodej kubistického obrazu Dopis z Paříže od Antonína Procházky z roku 1913. Dosud neznámé dílo se prodalo za 3 472 000 korun. Vyvolávací cena přitom činila 1,5 milionu korun.
Miliony padaly i za další obrazy
Úspěch zaznamenal rovněž obraz Žena v šátku z roku 1917 od malíře Vlaha Bukovace. Dílo, o které se podle aukční síně zajímali také zahraniční klienti, vstupovalo do dražby s cenou 550 tisíc korun. Nakonec se prodalo za 1 302 000 korun.
Daniela Kozáková je advokátkou a milovnicí umění. Absolvovala program finance a trh s uměním v institutu prestižní londýnské aukční síně Sotheby’s a je jedinou českou členkou sdružení PAIAM (Professional Advisors to the International Art Market) pro profesionály poskytující poradenství na světovém trhu s uměním se sídlem v Londýně a New Yorku.
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Daniela Kozáková je advokátkou a milovnicí umění. Absolvovala program finance a trh s uměním v institutu prestižní londýnské aukční síně Sotheby’s a je jedinou českou členkou sdružení PAIAM (Professional Advisors to the International Art Market) pro profesionály poskytující poradenství na světovém trhu s uměním se sídlem v Londýně a New Yorku.
Součástí aukce byla také charitativní dražba pěti děl současných výtvarníků, která vznikla ve spolupráci European Arts s neziskovou organizací Portus pro projekt Akce Cihla. Díla Jiřího Machta, Jakuba Tytykala, Maattyho, Eliáše Urbana a Marka Číhala vynesla celkem 309 tisíc korun. Celý výtěžek poputuje na podporu sociálních služeb, které organizace poskytuje. Umělci i aukční dům se přitom vzdali nároku na odměnu.
Listopadová aukce nabídla kromě Fillových a Procházkových obrazů také díla dalších významných autorů, mezi nimi Václava Špály, Jana Zrzavého, Františka Foltýna, Bohuslava Reynka nebo Milana Dobeše.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.