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newstream.cz Trhy Miliardáři letos chudnou. Daří se hlavně hochům ze Silicon Valley

Miliardáři letos chudnou. Daří se hlavně hochům ze Silicon Valley

Elon Musk
ČTK
Jiří Frydlewicz
fry
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Boom umělé inteligence dál přelévá obrovské peníze k technologickým miliardářům. Zhruba stovka nejbohatších lidí z technologického sektoru si od začátku roku polepšila o rekordních 18,4 bilionu korun. Tahounem jsou především americké technologické akcie.

Rok 2026 zatím patří technologickým miliardářům. Přibližně stovka z nich, která figuruje mezi 500 nejbohatšími lidmi světa, zvýšila do konce září svůj majetek dohromady o zhruba 18,4 bilionu korun. Podle agentury Bloomberg jde o největší přírůstek za prvních devět měsíců roku v historii jejího Billionaires Indexu.

Za rekordním růstem stojí především boom umělé inteligence a prudké posilování technologických akcií, zejména ve Spojených státech. Technologičtí miliardáři dnes dohromady drží majetek v hodnotě přibližně 100,4 bilionu korun. Přestože tvoří jen zhruba pětinu lidí sledovaných v indexu, připadá na ně 36 procent veškerého bohatství.

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vku, ČTK

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Technologie bohatnou, zbytek ztrácí

Rozdíl proti zbytku nejbohatších je výrazný. Miliardáři, kteří své jmění vybudovali mimo technologický sektor, za stejné období dohromady přišli o zhruba 1,35 bilionu korun. Američané zároveň představovali 94 procent čistého růstu majetku v žebříčku.

Od 10. září navíc pochází všech deset nejbohatších lidí planety ze Spojených států. Je to poprvé od roku 2012, kdy Bloomberg začal majetky miliardářů sledovat.

Bloomberg Billionaires Index

Deset nejbohatších lidí světa

Technologičtí magnáti žebříčku dál dominují. V přepočtu na české koruny má první desítka dohromady majetek přesahující 66 bilionů korun.

Souhrn první desítky 66,41 bil. Kč
1

Elon Musk

Spojené státy Technologie 55 let
21,29 bil. Kč 977 mld. USD
 
Poslední změna: +1,36 bil. Kč (+6,8 %)
Meziročně: +11,42 bil. Kč (+115,7 %)
2

Larry Page

Spojené státy Technologie 53 let
6,41 bil. Kč 294 mld. USD
 
Poslední změna: +89,6 mld. Kč (+1,4 %)
Meziročně: +1,71 bil. Kč (+36,3 %)
3

Jeff Bezos

Spojené státy Technologie 62 let
6,04 bil. Kč 277 mld. USD
 
Poslední změna: +61,9 mld. Kč (+1,0 %)
Meziročně: +684,4 mld. Kč (+12,8 %)
4

Sergey Brin

Spojené státy Technologie 53 let
5,95 bil. Kč 273 mld. USD
 
Poslední změna: +82,6 mld. Kč (+1,4 %)
Meziročně: +1,56 bil. Kč (+35,5 %)
5

Michael Dell

Spojené státy Technologie 61 let
5,67 bil. Kč 260 mld. USD
 
Poslední změna: +161,5 mld. Kč (+2,9 %)
Meziročně: +2,33 bil. Kč (+70,4 %)
6

Mark Zuckerberg

Spojené státy Technologie 42 let
5,60 bil. Kč 257 mld. USD
 
Poslední změna: +16,0 mld. Kč (+0,3 %)
Meziročně: +34,7 mld. Kč (+0,6 %)
7

Jensen Huang

Spojené státy Technologie 63 let
4,23 bil. Kč 194 mld. USD
 
Poslední změna: +54,7 mld. Kč (+1,3 %)
Meziročně: +645,1 mld. Kč (+18,1 %)
8

Larry Ellison

Spojené státy Technologie 82 let
4,18 bil. Kč 192 mld. USD
 
Poslední změna: +106,6 mld. Kč (+2,6 %)
Meziročně: −3,38 bil. Kč (−44,7 %)
9

Steve Ballmer

Spojené státy Technologie 70 let
3,92 bil. Kč 180 mld. USD
 
Poslední změna: +32,7 mld. Kč (+0,8 %)
Meziročně: +63,9 mld. Kč (+1,7 %)
10

Warren Buffett

Spojené státy Diverzifikované investice 96 let
3,12 bil. Kč 143 mld. USD
 
Poslední změna: +12,5 mld. Kč (+0,4 %)
Meziročně: −135,1 mld. Kč (−4,2 %)
Zdroj dat o majetku: Bloomberg Billionaires Index, údaje dodané redakčně. Přepočet do korun: 1 USD = 21,795 Kč podle kurzu ČNB. Částky v korunách jsou zaokrouhlené; „bil. Kč“ znamená bilion korun, tedy tisíc miliard korun.

Musk přidal téměř 6,8 bilionu korun

Největší díl růstu připadá na úplnou špičku žebříčku. Elon Musk zvýšil své jmění od začátku roku do konce září o zhruba 6,76 bilionu korun, tedy přibližně o 40 procent celkového přírůstku v indexu.

Krátce se dokonce stal prvním člověkem na světě s majetkem odpovídajícím více než bilionu dolarů poté, co se SpaceX spojila s jeho společností xAI a v červnu vstoupila na burzu.

Výrazně zbohatl také zakladatel Dell Technologies Michael Dell. Jeho majetek vzrostl o 81 procent na přibližně 5,54 bilionu korun díky prudkému růstu byznysu datových center. Mark Zuckerberg si letos připsal dalších zhruba 502 miliard korun, když akcie Meta Platforms v září posílily o 27 procent.

Rekordy střídají pochybnosti

Růst ale není bez rizik. Celkové jmění 500 nejbohatších lidí světa dosáhlo v polovině června rekordních přibližně 292,4 bilionu korun. Od té doby však kleslo o šest procent na zhruba 274,9 bilionu korun.

Investory začíná znervózňovat také rozsah zadlužování velkých technologických firem kvůli budování infrastruktury pro AI. Příkladem je Larry Ellison. Zatímco v září 2025 mu majetek během jediného dne vyskočil o přibližně 1,94 bilionu korun, o rok později je jeho čisté jmění o zhruba 4,28 bilionu korun nižší.

AI vyrábí nové miliardáře

Boom kolem umělé inteligence nevytváří obrovské majetky jen u zavedených technologických gigantů. Do žebříčku letos přibyli také zakladatelé startupů a podnikatelé spojení s firmami, které dodávají hardware a infrastrukturu pro AI.

Všech sedm spoluzakladatelů Anthropic se do seznamu dostalo v červnu poté, co investiční kolo ocenilo firmu na zhruba 21,1 bilionu korun. Nové miliardáře vytvořily také firmy napojené na datová centra, čipy, servery a výrobu specializovaných komponentů.

Z rostoucí poptávky těží například zakladatel tchajwanské společnosti King Slide Lin Tsung-chi, jehož majetek letos dosáhl přibližně 207 miliard korun, nebo představitelé firem napojených na polovodičový průmysl včetně Samsungu, MediaTeku a TSMC.

Růst ceny akcií Samsungu zároveň pomohl rodině Lee uhradit dědickou daň po smrti bývalého předsedy Lee Kun-heeho v roce 2020. Její výše odpovídala přibližně 175 miliardám korun.

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S bohatstvím sílí tlak na daně

Rekordní růst majetku znovu otevírá debatu o zdanění nejbohatších. V Kalifornii budou voliči v listopadu rozhodovat o zavedení majetkové daně pro miliardáře. O nových daních pro bohaté obyvatele se diskutovalo také ve Washingtonu, New Yorku, Illinois a Rhode Islandu.

Bloomberg zároveň upozorňuje, že dnešní skupina nejbohatších lidí je stále mladší a stále více spojená s technologiemi. To podle ekonomů může dále podporovat koncentraci bohatství namísto očekávaného velkého přesunu majetku od stárnoucí generace k dědicům.

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