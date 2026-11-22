Jarní mráz v Dánsku a suché léto prodraží Vánoce. Stromeček letos může vyjít až na 1200 korun
Jedle kavkazská, nejprodávanější vánoční stromek, letos meziročně zdraží zhruba o desetinu. Ve výšce 150 až 200 centimetrů bude stát 850 až 1200 korun. Za zdražením je podle pěstitelů počasí, rostoucí náklady i úbytek pěstitelů a plantáží v Evropě.
Nejprodávanější vánoční stromek – jedle kavkazská – letos zdraží meziročně průměrně o desetinu, tedy o zhruba 100 korun. V nejprodávanější výškové kategorii 150 až 200 centimetrů budou jedle stát 850 až 1200 korun. V tiskové zprávě to sdělilo Sdružení pěstitelů vánočních stromků. Důvody zdražení jsou podle něj počasí, rostoucí náklady, ale i dlouhodobý úbytek pěstitelů a snižování produkčních ploch. Sdružení přesto očekává, že na předvánočním trhu bude dostatek kvalitních českých stromků všech druhů.
Na evropských plantážích se podle sdružení nadále projevují dopady loňského jarního mrazu, který poškodil čerstvé výhony jedlí. V Dánsku, odkud pochází velká část stromků dovážených do Česka, bylo poškozeno téměř milion stromků. „Vánoční stromek roste na plantáži mnoho let, a proto se takové poškození neprojeví jen v jedné sezoně. Zasažené stromky potřebují několik let na regeneraci a část z nich už nikdy nedosáhne prodejní kvality. Nabídka prvotřídních stromků proto zůstává omezená i letos,“ uvedl předseda sdružení František Valdman.
Téměř dvě třetiny Čechů chtějí za vánoční dárky utratit nejvýše sedm tisíc korun. Půjčku by si na ně vzal málokdo, přesto musí po svátcích více než 40 procent lidí omezit výdaje. Část zákazníků proto začíná s nákupy už v říjnu. Před listopadovým Black Friday na portálu Zboží.cz roste zájem hlavně o dětské zboží. Sběratelské karty Pokémon mají téměř čtyřikrát tolik prokliků jako před rokem. roste zájem hlavně o dětské zboží. Sběratelské karty Pokémon mají téměř čtyřikrát tolik prokliků jako před rokem.
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Téměř dvě třetiny Čechů chtějí za vánoční dárky utratit nejvýše sedm tisíc korun. Půjčku by si na ně vzal málokdo, přesto musí po svátcích více než 40 procent lidí omezit výdaje. Část zákazníků proto začíná s nákupy už v říjnu. Před listopadovým Black Friday na portálu Zboží.cz roste zájem hlavně o dětské zboží. Sběratelské karty Pokémon mají téměř čtyřikrát tolik prokliků jako před rokem. roste zájem hlavně o dětské zboží. Sběratelské karty Pokémon mají téměř čtyřikrát tolik prokliků jako před rokem.
Čerstvě vysazeným jedlím neprospělo ani letošní horké a suché léto. Například němečtí pěstitelé již kvůli výkyvům počasí omezují podle Valdmana pěstební plochy. Snižování ploch je ale celoevropský trend, který souvisí také s rostoucími mzdovými a výrobními náklady i nedostatkem pracovních sil, dodal. Zdražuje i doprava. „Pro mnoho producentů se pěstování vánočních stromků stává nerentabilním,“ doplnil Valdman.
Domácí produkce vánočních stromků podle něj pravidelně roste, Česká republika přesto není ve vánočních stromcích soběstačná. Více než polovina prodaných stromků pochází z dovozu, a tuzemské ceny se proto odvíjejí od situace na evropském trhu. U standardní kvality jedle kavkazské v nejprodávanější kategorii 150 až 200 centimetrů očekává sdružení cenu 850 až 1200 Kč. Smrk pichlavý ve stejné výškové kategorii bude stát 550 až 650 Kč, smrk ztepilý 450 až 550 Kč a za borovici letos lidé zaplatí 500 až 700 Kč.
Jedle kavkazská má v Česku podíl na prodejích zhruba 90 procent, následuje smrk pichlavý s přibližně pěti procenty. Podíl smrku ztepilého a borovice klesl podle dat sdružení pod pět procent. Celková roční spotřeba přírodních vánočních stromků v České republice se dlouhodobě odhaduje až na 1,3 milionu kusů.
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Hostem vánočního vydání Arci podcastu Evy Čerešňákové byl Marek Eben, který v otevřeném a osobním rozhovoru mluvil o Vánocích, víře, rodině i o tom, proč se snaží žít bez zbytečného stresu a okázalých předsevzetí.
Za umělé stromky lidé letos zaplatí většinou podobně jako loni, záleží ale na provedení. Například nejžádanější umělý stromek na Heurece má přes dva metry a stojí kolem 1000 korun. Více než třetina lidí na Heurece poptává malé stromky do 110 centimetrů. „Přes tři čtvrtiny zájmu pak míří na stromky s 3D jehličím, které vypadá věrněji,“ sdělil ČTK mluvčí Heureky Ondřej Šveda.
E-shop Alza nabízí široké cenové rozpětí, od drobných umělých dekorativních stromků za 99 Kč až po prémiovou pětimetrovou jedli za 199 979 Kč. „U některých prémiových modelů jsme zaznamenali pokles průměrné prodejní ceny až o 16 procent. Ceny se tak vyvíjejí individuálně podle konkrétního modelu a jeho provedení,“ uvedla na dotaz ČTK mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.
Na Alze loni zákazníci nejčastěji nakupovali jedli vysokou 180 centimetrů, následoval hustý kavkazský smrk. Oblíbené byly také stromky se šiškami nebo zasněženým vzhledem, doplnila Čeřovská. Letos zatím podle ní vede jedle vysoká 150 centimetrů a z novinek zákazníky zaujaly především jedle s 3D jehličím.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.