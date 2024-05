Další rána pro novináře: Apple chce odříznout vydavatele od reklamy

Apple chce ad-block v prohlížeči Safari. Podobný krok, který omezí zobrazování reklamy, chystá Google. Zuckerbergova Meta již osekala zobrazování zpravodajského obsahu. Tradiční média opět přijdou o peníze.

Britští vydavatelé podle Financial Times varovaly společnost Apple, že její plán ohrozí financování nezávislé žurnalistiky. Apple chystá v příští aktualizaci softwaru iOS 18 zahrnout do prohlížeče Safari funkci ochrany soukromí založenou na umělé inteligenci, která bude odstraňovat reklamy nebo jiný nežádoucí obsah webových stránek.

Asociace zpravodajských médií NMA, která zastupuje 900 celostátních, regionálních a místních titulů, vyjádřila v pátečním dopise zaslaném šéfovi společnosti Apple v Británii obavy, jak by to ovlivnilo příjmy z digitálního vysílání v tomto odvětví. Uvádí, že profesionální žurnalistika vyžaduje financování a reklama je pro mnoho vydavatelů klíčovým zdrojem příjmů. Mezi členy NMA patří The Times, The Guardian a The Daily Telegraph.

Online platformy, jako jsou webové prohlížeče a sociální sítě, jsou podle NMA důležitou cestou k přístupu veřejnosti k žurnalistice i k tomu, aby vydavatelé monetizovali svůj obsah na digitálním trhu. Blokování reklamy je podle vydavatelů nástrojem, který znemožňuje tvůrcům obsahu udržitelně financovat jejich práci a může vést k tomu, že uživatelé přijdou o důležité informace, které by pro ně jinak byly velmi užitečné.

Hrozba ad-bloku od Apple je další ranou pro vydavatele, kteří se již nyní potýkají s poklesem příjmů - technologičtí giganti omezily zobrazování zpravodajství, aby nemuseli vydavatelům za obsah platit. Zákaz zobrazování reklamy třetích stran chystá také Google, přípravy opatření se zpozdily kvůli regulaci.

Apple navazuje na předchozí aktualizace softwaru z roku 2021, kdy zavedla funkci Applu nazvanou App Tracking Transparency, která zakázala aplikacím a inzerentům shromažďovat údaje o uživatelích iPhonu bez jejich výslovného souhlasu.

Meta loni omezila zpravodajství na Facebooku, včetně osekání Facebook News a Instant Articles v Evropě, což přiškrtilo výkonnost a příjmy mediálních skupin. Ukončila také program financování místní žurnalistiky ve Velké Británii.

