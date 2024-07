Zlato boří rekordy. Kdy padne hranice 2500 dolarů za unci

Cena zlata je na rekordu, ve středu brzy ráno se dostala nad 2482 dolarů (57 670 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). K jejímu růstu podle analytiků přispívá očekávání, že americká centrální banka (Fed) začne na podzim snižovat úrokové sazby. Vliv má ale i geopolitické napětí a vývoj před prezidentskými volbami ve Spojených státech.

Krátce před 09:00 SELČ se zlato k okamžitému dodání prodávalo za 2468 USD/oz a pohybovalo se zhruba na úrovni z konce předchozího dne. Nejbližší termínový kontrakt na zlato se pohyboval kolem 2470 dolarů za unci.

Adrenalinová jízda

„Události z posledních dnů byly pro zlato jako potřebný adrenalin. Svou pověst bezpečného přístavu potvrdilo po neúspěšném atentátu na dost možná budoucího prezidenta USA Donalda Trumpa,“ komentoval vývoj zlata analytik Purple Trading Petr Lajsek. „Asi nejvýraznější vliv na ceny zlata má však výhled na první letošní snížení úrokových sazeb v USA,“ dodal.

Analytici očekávají, že Fed v září sníží základní úrok nejméně o 25 bazických bodů. Když klesají základní sazby, zvyšuje se atraktivita zlata, které samo o sobě žádný výnos nepřináší, funguje ale jako uchovatel hodnoty. Základní úrok je nyní v USA v pásmu 5,25 až 5,50 procenta, což je nejvíce od roku 2001.

„Sám guvernér Fedu Jerome Powell ve svém projevu připustil, že pokud bude centrální banka čekat na to, až inflace spadne na dvě procenta, tak čekala příliš dlouho. Powell navíc připustil, že data k inflaci a trhu práce za druhý kvartál byla velmi pozitivní,“ upozornil Lajsek. Míra inflace v USA byla v červnu na třech procentech.

Cena stříbra k okamžitému dodání mezitím nepatrně klesá, kolem 09:00 SELČ ztrácela přes jedno procento a pohybovala se pod 30,90 USD/oz. Platina byla mírně levnější a prodávala se zhruba za 1003 dolarů za unci, palladium pak vykazovalo nárůst o 0,4 procenta na 966 USD/oz.