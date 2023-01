Zařadí se zlato v roce 2023 mezi dobré investice? Zeptali jsme se experta

Cena zlata v novém roce skokově roste. Jde o trend nebo chvilkový záchvěv? Odpovídá analytik BHS Timur Barotov. „V roce 2022 byla cena zlata podpořena vysokou inflací, geopolitickými konflikty a pádem kryptoměn. V první polovině letošního roku by se zlatu mohlo nadále dařit, nicméně ve druhém pololetí zřejmě bude ubývat důvodů pro další růst ceny vzácného kovu.“

Americký dolar má nezanedbatelný vliv na vývoj ceny zlata. V průběhu roku 2022 oproti ostatním světovým měnám nebývale zpevnil, v důsledku utahování měnové politiky Fedu v reakci na inflační explozi se dostal až na své 20leté maximum. Na konci září 2022 ale trhy podle Barotovanalezly svůj inflexní bod, ve kterém dolar změnil svůj růstový trend na klesající a pravděpodobně tak již dosáhl svého maxima v rámci současného cyklu.

Podle prognózy BHS se bude kurz amerického dolaru v letošním roce vyvíjet záporně a bude tak oslabovat vůči ostatním světovým měnám s potenciálem pro dočasné posílení v první polovině roku.

Pokud se prognóza naplní, dlouhodobě oslabující dolar bude tlačit cenu zlata vzhůru.

Inflace a úrokové sazby

Inflace je v současnosti zřejmě nejvíce sledovaným údajem, protože se od ní odvíjí kroky centrálních bank. Rozhodnutí centrálních bankéřů ohledně nastavení měnové politiky silně ovlivňuje hodnotu peněz a ekonomický růst, potažmo právě inflaci. „Očekáváme, že se v průběhu letošního roku bude dařit bankéřům krotit inflaci, která zažije strmější pád v první polovině roku a pozvolnější v té druhé. Inflace je pozitivně korelována k ceně zlata, takže její účinek se bude pravděpodobně zmenšovat v průběhu roku,” uvedl Barotov.

Naproti tomu výše úrokových sazeb je negativně korelována ke zlatu a očekává se, že sazby již mnoho neporostou a ve druhé polovině roku naopak mohou začít klesat.

V roce 2022 se inflace zvyšovala a úrokové sazby taktéž, což vytvářelo proti sobě jdoucí účinky na cenu zlata.

„V první polovině letošního roku zřejmě budou sazby dál narůstat a inflace klesat. Ve druhé polovině roku pak podle našeho odhadu bude inflace pokračovat v poklesu a centrální banky začnou uvažovat o rozvolňování měnové politiky. To bude výrazným impulzem pro trhy a mohlo by to podpořit cenu zlata kvůli znehodnocení amerického dolaru,” dodal Barotov.

Na druhou stranu padající úrokové sazby oživí chuť investorů po riziku a ti tak mohou znovu hojně investovat do relativně atraktivnějších akcií a dluhopisů, což by mohlo způsobit určitý odliv ze zlata. Účinky úrokových sazeb a inflace jsou tedy smíšené.

Recese

Utahování měnové politiky rekordním tempem prakticky ve všech klíčových zemích vede k znatelnému zpomalení ekonomické aktivity a pravděpodobně způsobí v některých zemích recesi. V závislosti na intenzitě recese může tento vývoj podpořit negativní sentiment investorů, kteří budou hledat bezpečné úložiště mimo jiné i ve formě zlata. „Slabou ekonomickou aktivitu očekáváme v průběhu většiny letošního roku s náznakem zlepšení ke konci roku 2023 nebo až na začátku roku 2024. To by mohlo v průběhu roku 2023, obzvlášť v první polovině, posílit cenu zlata,” uvedl analytik.

Geopolitické události

Válka na Ukrajině byla silným motorem pro nárust ceny zlata. V obdobích krize investoři obvykle investují do zlata více, aby se zajistili proti problematickým událostem, které by je mohly ohrozit. Obecně tedy čím více pesimismu panuje mezi investory, tím více to tlačí na poptávku po zlatě. Pokud bude válka na Ukrajině eskalovat či se rozhoří další konflikty, cena zlata půjde nahoru. Naopak pokud se konflikty podaří uklidnit a situace se bude normalizovat, mohlo by to nasměrovat investory k rizikovějším aktivům.