Analytik: Americké akcie příští rok porostou jen opatrně

„V recesním prostředí příštího roku budou akciové trhy velmi volatilní a pravděpodobně dojde jen k mírnému růstu oproti dnešním hodnotám,“ uvádí ve svém výhledu analytik BHS Timur Barotov.

Reklama

Většina analytiků z těch nejprestižnějších světových bank se shoduje na tom, že první polovina příštího roku bude pro akciové trhy nelehká. Akciový index S&P 500 by mohl klesnout až na dno, k úrovni 3 300 bodů. „Pád na trzích by mohl souviset s revizemi zisků společností směrem dolů. Také se očekává rostoucí nezaměstnanost, pomalejší ekonomický růst a celkový propad poptávky. Ode dneška by se tak jednalo o propad indexu o více než 15 procent,” komentuje Barotov.

Na čem se ale analytici neshodnou je to, zda v příštím roce čeká americkou ekonomiku tvrdá recese, při níž by akcie mohly klesnout ještě hlouběji, nebo se jí ekonomika USA jen těsně vyhne, což by trhům prospělo.

Lépe bude až ve druhém pololetí 2023

Investiční bankéři cílují index na konci roku 2023 na hodnotu 4 000 až 4 100 bodů, očekává se tedy obnova akciového trhu ve druhé polovině roku. To by mohlo souviset s naceněním postupného zlepšení ekonomické aktivity a uvolněnější měnové politiky investory, kteří obvykle hledí šest až devět měsíců do budoucna. Z pohledu dnešních hodnot by se tak jednalo v podstatě o minimální růst indexu v průběhu celého příštího roku.

Lukáš Kovanda: Investičním ternem roku 2023 má být Čína. Skutečně? Názory Druhá nejsilnější ekonomika by mohla patřit k akciovým vítězům celého příštího roku. Pokud tedy Čína zvládne nezřízené promořování, do něhož se nyní nově pouští a které v rámci náhlé otočky nahrazuje drakonické covidové restrikce, komentuje ekonom Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Přijde čas dluhopisů

Ačkoliv akciové trhy mají před sebou ještě kus cesty před započetím býčího trhu, analytici obracejí pozornost na opomíjené finanční aktivum – dluhopisy. Analytici očekávají příznivý vývoj investic do dluhopisů v roce 2023, neboť růst úrokových sazeb je pravděpodobně téměř završen a dlouhodobá inflační očekávání jsou v klesajícím trendu. Střednědobě by tak dluhopisy mohly porážet akcie, neboť se prodávají s velkým diskontem a poskytují vysoký výnos.

Reklama

Americké klíčové úrokové sazby by se mohly začít pomalu snižovat pravděpodobně v pozdní části roku 2023, případně až v roce 2024. V průměru analytici očekávají klíčovou úrokovou sazbu americké centrální banky (Fed) na hodnotě zhruba 4,75 procenta v závěru příštího roku. Analytici jsou tudíž pesimističtí, co se týče uvolňování měnové politiky v příštím roce. Ta se bude silně odvíjet od tempa, jakým bude klesat inflace. Klíčové sazby amerického dolaru budou na neudržitelně vysoké úrovni a s velkou pravděpodobností začnou klesat v blízké budoucnosti. Nikdo tak nepředpokládá, že takto vysoké sazby zde budeme mít několik let.

Investiční masakr portfolií. Vydělat letos nejde na ničem Money Čestnou výjimku tvoří dolar, na jehož růstu mohli investoři vydělat téměř 20 procent. Kolísavě se dařilo také komoditám. Jinak tradiční investiční nástroje letos selhávají a prvních devět měsíců roku představovalo čtvrtý nejhorší vstup do roku za sto let, uvedli správci majetku na konferenci Investiční výhledy. Stanislav Šulc Přečíst článek

Optimisté mohou vyhlížet scénář, ve kterém inflace bude dostatečně rychle klesat k cílované úrovni. To by mohlo přesvědčit Fed, aby po několikaměsíční pauze po posledním zvýšení sazeb (pravděpodobně v březnu) začal uvolňovat měnovou politiku. V reakci na to by mohly akciové trhy zažít raketový růst v očekávání normalizace ekonomiky v blízké budoucnosti.

V pesimistickém scénáři, na který poukázal největší hedgeový fond na světě Bridgewater Associates, se inflaci nepodaří zkrotit a usadí se na zvýšené úrovni kolem čtyř procent. V reakci na to bude muset Fed zahájit druhé kolo restriktivní měnové politiky, což prohloubí ekonomické zpomalení a pravděpodobně i propady na akciových trzích.

Jako nejpravděpodobnějším se zatím jeví scénář, ve kterém bude inflace stabilně klesat v důsledku ekonomického zpomalení a dostaví se recese. Jinými slovy Fed zastaví zvyšování sazeb kolem úrovně pěti procent v březnu a bude vyčkávat do druhé poloviny roku. Snížení sazeb bychom se tak mohli dočkat ke konci roku 2023. Býčí trh by se tím pádem dostavil ve druhé polovině 2023 s větším potenciálem pro růst až v roce 2024.

S investicemi do akcií či nemovitostí se vyplatí počkat, hitem může být půda Názory Češi si po dlouhých letech, kdy nechávali peníze ležet na účtech, důkladněji rozmýšlejí, jak s nimi naloží. Ta předchozí léta byla příznačná velice nízkou inflací, takže lidé sice lamentovali nad vlastně nulovými úroky, ale zároveň věděli, že inflace je také skoro nulová. Nula od nuly pojde. Lukáš Kovanda Přečíst článek