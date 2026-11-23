Máte úspory na správném účtu? Nejvyšší úrok nemusí být výhrou
Čtyři procenta už nikoho neohromí. Banky se znovu předhánějí v tom, kdo nabídne za uložené peníze víc. Moneta ode dneška nabízí 4,5 procenta, UniCredit Bank od prosince zvedne sazbu až na 4,6 procenta. Do souboje o úspory přitom promlouvají i další banky a pořadí nejvýhodnějších účtů se znovu mění. Ale pozor: nejvyšší úrok automaticky neznamená nejlepší nabídku. Často platí jen pro část peněz a jeho získání je podmíněno dalšími požadavky. Kvůli několika desetinám procenta navíc se tak nemusí vyplatit měnit banku. Výhodnější může být nechat úspory tam, kde už je máte.
Kdo chce ze svých úspor vytěžit maximum, má v posledních týdnech stále více důvodů sledovat bankovní sazebníky. Nabídky se mění v řádu dnů, banky přihazují další desetiny procentního bodu a žebříček nejvýhodnějších spořicích účtů se znovu přeskupuje. Zatímco ještě nedávno patřily sazby nad čtyřmi procenty k výjimkám, nyní se několik bank přetahuje o klienty s nabídkami kolem 4,5 procenta. A nejvyšší inzerovaný úrok na trhu dokonce přesahuje pět procent.
Jen během posledních dvou týdnů zlepšily podmínky spoření například Banka Creditas, mBank či Fio banka. Do už tak těsného souboje nyní vstupují dvě další změny. Moneta Money Bank od 23. listopadu nabízí nový spořicí účet se sazbou až 4,5 procenta, zatímco UniCredit Bank od začátku prosince zvýší maximální úrok na 4,6 procenta.
Na první pohled to vypadá jako ideální příležitost přesunout úspory za vyšším výnosem. Jenže rozdíly mezi jednotlivými nabídkami nejsou zdaleka tak jednoduché, jak naznačují reklamní sazby. Zatímco jedna banka nabízí vyšší úrok pouze na prvních 250 tisíc korun, jiná zvýhodňuje půl milionu nebo dokonce milion. Někde stačí několik plateb kartou, jinde je nutné také pravidelně investovat. A právě tyto podmínky mohou rozhodnout, zda změna banky skutečně přinese více peněz.
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Moneta vytáhla 4,5 procenta. První měsíc bez podmínek
Moneta nově úročí úspory do 250 tisíc korun sazbou 4,5 procenta ročně. Výhodou je, že první měsíc od sjednání účtu klient získá nejvyšší sazbu automaticky, aniž by musel splnit další podmínky. V následujících měsících už však musí alespoň pětkrát zaplatit kartou a zajistit, aby mu na běžný účet v Monetě přišlo nejméně 20 tisíc korun.
Pro vyšší úspory nabízí Moneta odstupňované úročení. Část vkladu nad 250 tisíc do půl milionu korun ponese 3,7 procenta, část nad půl milionu do jednoho milionu korun pak 3,5 procenta ročně. U těchto vyšších pásem banka nevyžaduje plnění dalších bonusových podmínek.
„Klienty, kteří aktivně využívají účet Monety, chceme odměnit vyšším zhodnocením úspor. Za pravidelné platby kartou a zasílání příjmu jim nyní nabízíme sazbu 4,5 procenta ročně, jednu z nejvyšších na trhu. U úspor nad 250 tisíc do jednoho milionu korun nabízíme atraktivní úročení i bez nutnosti plnit další podmínky,“ říká Artur Galstyan, senior manažer odpovědný za depozita a karty v Moneta Money Bank.
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UniCredit jde ještě výš. Má to ale háček
Ještě vyšší sazbu chystá UniCredit Bank. Od 1. prosince zvýší maximální úročení na účtech na spoření Start, Open a Top z dosavadních 4,3 na 4,6 procenta ročně. Nová nabídka se vztahuje na vklady do 500 tisíc korun a banka ji garantuje minimálně do 28. února 2027.
Nejvyšší sazba má ovšem podstatnou podmínku. Klient musí měsíčně uskutečnit alespoň deset plateb kartou a současně pravidelně investovat minimálně dva tisíce korun měsíčně nebo mít jednorázovou investici v hodnotě alespoň 50 tisíc korun. Kdo investovat nechce, může dosáhnout na úrok 4,2 procenta, pokud mu na účet pravidelně přichází alespoň 20 tisíc korun a splní také podmínku deseti plateb kartou. Část vkladu od půl milionu do dvou milionů korun se při splnění stanovených podmínek úročí sazbou 3,2 procenta.
„Zvýšením sazeb reagujeme na aktuální vývoj trhu a klientům nabízíme atraktivní zhodnocení jejich finanční rezervy. Naše nejvyšší sazba 4,60 procenta ročně patří k nejvýhodnějším nabídkám na českém trhu,“ říká Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank.
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Kdo nabízí nejvíc? Na špici zůstává Česká spořitelna
Absolutním lídrem v našem listopadovém srovnání nadále zůstává Česká spořitelna, která prostřednictvím věrnostního programu Level Up nabízí až 5,2 procenta ročně. Na takové úročení ovšem dosáhnou pouze klienti splňující požadavky nejvyšších úrovní programu. Musí nasbírat nejméně 18 bodů za využívání dalších produktů finanční skupiny a zvolit odpovídající úrokové odměny. Nejvyšší sazba navíc platí jen pro prvních 400 tisíc korun. Peníze nad tuto hranici se úročí sazbou pouhých 0,01 procenta.
Na dalších příčkách už je souboj podstatně těsnější. Banka Creditas od 11. listopadu nabízí až 4,6 procenta pro vklady do půl milionu korun, čímž se dostala mezi nejlépe úročené spořicí účty na trhu. Moneta nyní přichází se 4,5 procenta a Partners Banka od 23. listopadu nabízí nový spořicí účet Rezerva s úrokem až 4,43 procenta pro prvních 250 tisíc korun. Těsně za nimi následuje mBank, která od 16. listopadu zvýšila maximální sazbu na 4,41 procenta.
Další změny přinese začátek prosince. Vedle UniCredit Bank chystá zvýšení také Raiffeisenbank, která od 1. prosince nabídne až 4,5 procenta ročně. Nejvyšší sazba se ale bude vztahovat pouze na částku do 250 tisíc korun a klient bude muset splnit podmínky plateb kartou a investování.
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Desetiny procenta navíc? Ne vždy se vyplatí honit vyšší sazbu
Při porovnávání spořicích účtů je důležité počítat s tím, že banky většinou neúročí celý vklad stejnou sazbou. Typickým příkladem je situace, kdy klient uloží půl milionu korun na účet nabízející čtyři procenta pro prvních 250 tisíc korun, zatímco zbývající část úspor se úročí výrazně méně. Skutečný výnos z celého vkladu pak může být nižší než u konkurenční banky, která sice nabízí o několik desetin procentního bodu méně, ale stejnou sazbou úročí všechny uložené peníze.
Rozdíly navíc nemusí být v korunách tak zásadní, jak se na první pohled zdá. Zvýšení úrokové sazby o 0,2 procentního bodu znamená při vkladu 250 tisíc korun dodatečný výnos 500 korun ročně před zdaněním, tedy 425 korun po patnáctiprocentní dani. To představuje přibližně 35 korun měsíčně. Pokud by kvůli takovému rozdílu musel klient přesouvat své každodenní bankovnictví, hlídat počet plateb kartou nebo využívat další produkty, nemusí být změna účtu vždy nejvýhodnějším řešením.
Zajímavou alternativou pro střadatele, kteří nechtějí plnit bonusové podmínky, zůstávají také účty s jednoduššími pravidly. Například Trinity Bank nabízí na nové vklady do půl milionu korun sazbu 4,28 procenta bez povinných plateb kartou či investování. Fio banka úročí první dvě stě tisíc korun sazbou 4,02 procenta bez dalších podmínek. Penta Bank zase podle dosavadních redakčních podkladů nabízí 4,01 procenta až do deseti milionů korun, ovšem se specifickým daňovým režimem slovenské banky.
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Money
Očekávání a následné zvýšení repo sazby ČNB na čtyři procenta v listopadu utrhlo lavinu dalšího růstu úrokových sazeb z vkladů, a to i vysoko nad čtyřprocentní hranici. Ale pozor - maximální úrok obvykle platí pouze do určitého limitu, třeba 250 tisíc či ještě méně, a zbytek peněž je úročen hůře. Vyšší úrok také může mít omezenou platnost.
Banky nabízejí více než ČNB. Proč se jim to vyplatí?
Rostoucí sazby spořicích účtů mají ještě jeden zajímavý rozměr. Některé banky nyní klientům nabízejí vyšší úročení, než činí základní repo sazba České národní banky, která od začátku listopadu dosahuje čtyř procent. Na první pohled se tak může zdát, že na vkladech prodělávají. Skutečnost je ale složitější.
Vysvětlení spočívá především v tom, že vysoké úroky banky zpravidla vyplácejí pouze na omezenou část klientských vkladů. Peníze nad stanoveným limitem bývají úročeny podstatně méně, takže skutečné náklady bank na financování klientských úspor zůstávají výrazně pod úrovní nejvyšších inzerovaných sazeb. Ostatně ukazují to i statistiky České národní banky. V září dosahovala průměrná sazba jednodenních vkladů, mezi které patří běžné i spořicí účty, pouze 1,55 procenta. U samotných spořicích vkladů činil propočtený průměr 2,62 procenta, zatímco základní repo sazba ČNB tehdy dosahovala 3,75 procenta.
Bankám se navíc vyplatí bojovat o klienty, kteří vedle spořicího účtu začnou využívat také běžný účet, platební karty nebo investiční produkty. Právě proto bývá vysoký úrok často odměnou za aktivitu, nikoliv automatickou výhodou pro každého střadatele.
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Kde tedy nechat úspory pracovat nejlépe?
Odpověď závisí především na tom, kolik peněz chce klient uložit a jaké podmínky je ochoten plnit. Pro někoho může být nejvýhodnější účet s maximální sazbou přes pět procent, protože už využívá další produkty banky a na bonus dosáhne bez větších změn. Jinému se může lépe vyplatit účet s nižším úrokem, ale vyšším limitem vkladu nebo bez požadavků na investování a pravidelné platby kartou.
Před přesunem peněz do jiné banky se proto vyplatí spočítat nejen rozdíl v úrokové sazbě, ale především skutečný roční výnos z celé uložené částky. Několik desetin procenta navíc totiž může vypadat lákavě, ve výsledku ale nemusí vyvážit složitější podmínky ani výhody stávající banky.
Aktualizované srovnání spořicích účtů, jejich úrokových sazeb, limitů a podmínek najdete v následujícím žebříčku. Zohledňuje sazby platné k 23. listopadu 2026 a upozorňuje také na změny oznámené od 1. prosince.
Aktualizováno 23. listopadu 2026. Seřazeno podle nejvyšší aktuálně platné inzerované úrokové sazby. Připravované změny od 1. prosince jsou uvedeny v poznámkách.
|Banka a účet
|Maximum
|Podmínky a další sazby
|TOP 1 Česká spořitelna Spořicí účet · Level Up
|5,20 % p.a.
|Do 400 000 Kč. Maximální sazba vyžaduje nejméně 18 bodů ve věrnostním programu Level Up a výběr odpovídajících úrokových odměn. U klientů bez úvěru platí také další podmínka týkající se objemu prostředků uložených v bance.
Další sazby programu:
4,70 % – nejméně 10 bodů a úrokové odměny.
3,80 % – Level Up 3 a 4 bez dodatečných odměn.
2,50 % – Level Up 2+ se zvolenými odměnami.
2,00 % – Level Up 2 bez dodatečných odměn.
Body se získávají využíváním dalších finančních produktů. Část vkladu nad 400 000 Kč se úročí pouze 0,01 %.
Podmínky České spořitelny ↗
|TOP 2 Banka CREDITAS Spořicí účet TOP
|4,60 % p.a. Od 11. 11. 2026
|Do 500 000 Kč. Od 11. listopadu banka zvýšila maximální sazbu z 4,25 % na 4,60 % ročně.
Nejvyšší úrok je podmíněn aktivním využíváním běžného účtu nebo investováním. Přesné varianty bonusových podmínek je nutné ověřit v aktuálním sazebníku banky.
Web Banky CREDITAS ↗
|TOP 3 NOVINKA 23. 11. MONETA Money Bank Nový spořicí účet
|4,50 % p.a. Od 23. 11. 2026
|4,50 % ročně pro úspory do 250 000 Kč.
První měsíc od sjednání automaticky bez dalších podmínek.
V dalších měsících je nutné alespoň pětkrát měsíčně zaplatit kartou a zajistit příchozí platby na běžný účet v souhrnu nejméně 20 000 Kč měsíčně.
Další úroková pásma:
Nad 250 000 do 500 000 Kč: 3,70 %.
Nad 500 000 do 1 milionu Kč: 3,50 %.
Pro úročení částek nad 250 000 Kč banka podle tiskové zprávy nevyžaduje další bonusové podmínky.
Podmínky Monety ↗
|TOP 4 NOVINKA 23. 11. Partners Banka Spořicí účet Rezerva
|4,43 % p.a. Od 23. 11. 2026
|4,43 % ročně do 250 000 Kč.
Nad hranicí 250 000 Kč je podle oznámených podmínek sazba 3,20 % ročně.
Nový spořicí účet Rezerva banka oznámila se začátkem nabídky od 23. listopadu 2026. Další podmínky je vhodné ověřit přímo u banky.
Alternativní akční nabídka za doporučení nového klienta podle předchozích podkladů nabízela 4,06 % na omezenou dobu.
Web Partners Banky ↗
|TOP 5 mBank mSpořicí účet Plus
|4,41 % p.a. Od 16. 11. 2026
|4,41 % na prvních 250 000 Kč.
Noví klienti získávají první tři měsíce zvýhodněné úročení automaticky. Poté je nutný příjem na běžný účet alespoň 15 000 Kč měsíčně a nejméně pět plateb kartou nebo jinou podporovanou platební metodou.
Další pásma:
Nad 250 000 do 500 000 Kč: 4,11 %.
Nad 500 000 do 3 milionů Kč: 3,51 %.
Nad 3 miliony Kč: 3,41 %.
Sazby garantované minimálně do 31. ledna 2027.
Standardní mSpořicí účet bez bonusových podmínek: 3,01 % ročně.
Podmínky mBank ↗
|ZMĚNA OD 1. 12. UniCredit Bank Účty na spoření START, OPEN a TOP
|4,30 % p.a. Od 1. 12. až 4,60 %
|Aktuálně 4,30 % ročně do 500 000 Kč.
Nejvyšší sazba vyžaduje alespoň deset plateb kartou měsíčně a pravidelné investování minimálně 2 000 Kč měsíčně nebo jednorázovou investici alespoň 50 000 Kč.
Bez investování lze aktuálně získat 4,00 % při deseti platbách kartou a příchozích platbách nejméně 20 000 Kč měsíčně.
OD 1. PROSINCE 2026:Web UniCredit Bank ↗
Maximální sazba se zvýší na 4,60 % pro vklady do 500 000 Kč.
Bez investování bude možné získat 4,20 % při měsíčním příjmu alespoň 20 000 Kč a deseti platbách kartou.
Část vkladu od 500 000 Kč do 2 milionů Kč bude při splnění stanovených podmínek úročena 3,20 %.
Nové sazby garantovány minimálně do 28. února 2027.
|Trinity Bank Narozeninový spořicí účet
|4,28 % p.a.
|Do 500 000 Kč sazba 4,28 %.
Část vkladu nad 500 000 Kč se úročí 3,30 % bez horního limitu.
Není nutné pravidelně platit kartou, zasílat výplatu ani investovat.
Zvýhodněné úročení je určeno pro nové vklady pocházející z jiné banky.
Obě sazby garantovány do 31. března 2027.
Web Trinity Bank ↗
|ZMĚNA OD 1. 12. Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet
|4,20 % p.a. Od 1. 12. až 4,50 %
|Aktuálně až 4,20 % do 500 000 Kč.
Podle předchozí nabídky je nutné alespoň desetkrát měsíčně zaplatit kartou a pravidelně investovat minimálně 500 Kč měsíčně, případně mít investiční portfolio alespoň 400 000 Kč.
Bez investování lze získat až 4,00 % při splnění podmínky plateb kartou.
OD 1. PROSINCE 2026:Podmínky Raiffeisenbank ↗
Maximální sazba vzroste na 4,50 % ročně, nově však pouze na částku do 250 000 Kč.
Podmínkou bude nejméně deset plateb kartou měsíčně a investování do produktů Raiffeisenbank.
|Komerční banka Spořicí účet s bonusem
|4,20 % p.a. Od 1. 11. 2026
|Do 1 milionu Kč.
Nová akční sazba platí od 1. listopadu 2026.
Novým klientům stačí spořicí účet a běžný účet v některém z tarifů KB.
Stávající klienti musejí převést alespoň 100 000 Kč z jiné banky a aktivovat bonus v aplikaci KB+.
Zvýhodnění trvá tři měsíce. Samotná výše bonusové sazby se však může průběžně měnit.
Po skončení bonusu aktuálně 3,00 %. Spořicí účet Premium nabízí 3,50 % do milionu Kč.
Podmínky Komerční banky ↗
|VÚB Spořicí účet
|4,10 % p.a.
|Bez omezení výše vkladu.
Slovenská banka nabízí podle dosavadních redakčních podkladů sazbu 4,10 %.
Pozor na specifický daňový režim. Podrobnosti zdanění a aktuální podmínky produktu je nutné ověřit přímo u banky.
Web VÚB ↗
|Fio banka Fio konto
|4,02 % p.a. Od 16. 11. 2026
|4,02 % na prvních 200 000 Kč.
Zvýšení z původních 3,50 % na 4,02 % od 16. listopadu.
Výhodou je absence dalších bonusových podmínek.
Nad limitem 200 000 Kč jsou sazby výrazně nižší. Podle předchozího sazebníku:
Nad 200 000 do 1 milionu Kč: 0,10 %.
Nad 1 milion do 10 milionů Kč: 0,15 %.
Nad 10 milionů Kč: 0,20 %.
Aktuální sazby vyšších pásem doporučujeme ověřit u banky.
Podmínky Fio banky ↗
|Penta Bank Spořicí účet+
|4,01 % p.a.
|Do 10 milionů Kč bez dalších bonusových podmínek.
Není nutné pravidelně platit kartou, zasílat výplatu ani investovat.
Účet je veden zdarma, úroky se připisují měsíčně. Nad 10 milionů Kč sazba 0,01 %.
Pozor na zdanění: Penta Bank má sídlo na Slovensku a českým klientům úroky automaticky nezdaňuje. Případné daňové povinnosti klient řeší individuálně.
Podmínky Penta Bank ↗
|ČSOB Spoření s bonusem
|3,80 % p.a.
|Standardně do 250 000 Kč, u Premium do 1 milionu Kč.
Podmínkou je alespoň pět plateb kartou, příchozí platby minimálně 15 000 Kč měsíčně a pravidelné investování, penzijní nebo stavební spoření alespoň 1 500 Kč měsíčně.
U Premium je požadavek 4 000 Kč měsíčně. Pro mladší klienty platí výjimky z některých podmínek.
Nové účty založené do konce listopadu mají první tři měsíce zvýhodněné úročení bez dalších podmínek.
Podmínky ČSOB ↗
|Air Bank Spořicí účet
|3,50 % p.a.
|Nová maximální sazba 3,50 %.
Banka podle posledních redakčních podkladů zvýšila sazbu z původních 3,20 %.
Předchozí nabídka se vztahovala na úspory do 300 000 Kč při pravidelném spoření.
Limit vkladu a úplné podmínky nové sazby nejsou v dodaných podkladech upřesněny. Před sjednáním je nutné ověřit aktuální sazebník.
Podmínky Air Bank ↗
|J&T Banka Spořicí účet
|3,50 % p.a.
|Zpravidla vstupní vklad alespoň 1 milion Kč.
Pro vybrané stávající klienty platí výjimky podle objemu předchozích vkladů nebo investic.
Výpovědní lhůta činí jeden den.
Web J&T Banky ↗
|Oberbank Spořicí účet
|3,30 % p.a.
|Pro nový vklad alespoň 2 miliony Kč.
Při novém vkladu od 1 milionu Kč nabízí banka sazbu 3,10 %.
Podmínkou je vedení běžného účtu s měsíčním poplatkem.
Nabídka platí do 31. prosince 2026.
Web Oberbank ↗
Aktuální změny: MONETA Money Bank od 23. listopadu 2026 nabízí nový spořicí účet se sazbou až 4,50 % ročně. Partners Banka od stejného data nabízí spořicí účet Rezerva se sazbou až 4,43 %.
Oznámené prosincové změny: UniCredit Bank od 1. prosince 2026 zvýší maximální sazbu z 4,30 % na 4,60 %. Raiffeisenbank od stejného data zvýší maximální sazbu z 4,20 % na 4,50 %. Tyto budoucí sazby nejsou započítány do aktuálního pořadí bank.
Metodika: Každá banka je uvedena pouze jednou. Pořadí vychází z nejvyšší inzerované sazby platné k 23. listopadu 2026, nikoliv ze skutečného výnosu pro konkrétní výši úspor. Alternativní produkty a další úroková pásma jsou popsány v podmínkách.
Jak číst sazby: Uvedené úroky jsou roční a před případným zdaněním. Nejvyšší sazba obvykle platí jen pro omezenou část vkladu. Skutečné zhodnocení celých úspor může být nižší.
Pozor na podmínky: Některé banky vyžadují pravidelné platby kartou, příjem na běžný účet nebo investování. U Penta Bank a VÚB je nutné zohlednit specifický daňový režim. U některých aktualizovaných nabídek nejsou v dostupných redakčních podkladech uvedeny všechny parametry; před sjednáním proto doporučujeme ověřit úplné podmínky přímo u banky.
Stav srovnání: 23. listopadu 2026. Vychází z tiskových zpráv MONETA Money Bank a UniCredit Bank ze dne 23. listopadu 2026 a z předchozích redakčních přehledů Newstreamu.
Pozn. red.: Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.