Pavel Páral: Milá ODS, diskusi o penzích zkuste jinak
Zrušit státní důchody, zavést povinné spoření a ještě snížit daně. Radim Ivan z ODS představil recept na pravicový restart strany, který ale má zásadní trhlinu: ekonomicky nevychází. ODS nechybějí velké ambice, ale ekonomická erudice, komentuje ekonom Pavel Páral.
O tom, že ODS potřebuje obrat od levicového liberalismu, do něhož zabředla během svého vládnutí, a posun doprava, aby se jí vrátili zklamaní voliči, není příliš pochyb. Její stínový ministr pro místní rozvoj a hlava vnitrostranické platformy Česko Plus Radim Ivan (na úvodním snímku) to pojal vskutku z gruntu. Minulý týden přišel s programovými návrhy, které ale směřují spíše do zdi než doprava. Myslíme tím především nápad zrušit státní penze od roku 2066 a k tomu zavést kapitálové spoření pro pracující část populace. Penzisté by pak žili z vlastních úspor. Stávající penze přitom mají fungovat beze změny.
Penzijní systém míří k obřím schodkům
O tom, že současný průběžný penzijní systém při našem demografickém vývoji, kdy na jednu ženu připadá méně než 1,3 dítěte, není životaschopný, není pochyb. Dostane se do dramatických deficitů právě v období padesátých a šedesátých let, kdy na jednoho důchodce připadne namísto současných tří pracujících jen 1,8 vydělávajícího člověka, který bude platit sociální pojištění.
Reforma schválená vládou Petra Fialy, spočívající ve zpřísnění předčasných důchodů, změně valorizací na třetinu růstu reálných mezd místo poloviny a postupném zvyšování důchodového věku až na 67 let, výrazně snižuje budoucí schodky. Bez ní by hrozil na důchodovém účtu každoroční deficit dosahující v šedesátých letech výše až pěti procent HDP, tedy v dnešních cenách zhruba 450 miliard korun. Reforma hrozící deficit snížila přibližně na třetinu původní hodnoty. Nyní tuto reformu hodlá Babišova vláda podstatně omezit opětovným zastropováním důchodového věku na 65 letech a návratem valorizací na původní úroveň. To by deficit zvýšilo zhruba o dalších 180 miliard korun.
Vláda tvrdí, že reforma penzijního připojištění přinese střadatelům o milion víc. Bez automatického zapojení všech do spoření (opt-out) však hrozí, že spořících ubude a fondy přesunou peníze do amerických ETF. Reforma pak bude spíš marketingovým tahem vlády než skutečnou pomocí penzijnímu systému.
Ekonomický diář Pavla Párala: Schillerová slibuje milion navíc na penzi. Penzijku ale chybí klíčová věc
Názory
Vláda tvrdí, že reforma penzijního připojištění přinese střadatelům o milion víc. Bez automatického zapojení všech do spoření (opt-out) však hrozí, že spořících ubude a fondy přesunou peníze do amerických ETF. Reforma pak bude spíš marketingovým tahem vlády než skutečnou pomocí penzijnímu systému.
Spoření ano. Zrušení státních penzí je ale slepá ulička
Každopádně i v případě, že by se Babiš umoudřil a nechal vše, jak je, zbývá ještě hodně práce, aby byly penze opravdu udržitelné a zároveň důstojné. Širší zapojení úspor je jistě žádoucí a mělo by být v Česku povinné. A je potřeba pro to něco udělat. Ve Švýcarsku pokrývají povinné zaměstnanecké fondy v průměru zhruba stejnou část penze jako průběžný systém. Spoření je přitom důležitou součástí penzí ve většině zemí civilizovaného světa. Česko je v tomto směru raritou. Ivanův nápad financovat tímto způsobem celé penze však nefunguje zřejmě nikde na světě. Pokoušel se o to Pinochet v Chile, ale i tam se nyní zavádí státní pilíř. V Austrálii či na Novém Zélandu existují alespoň minimální státní důchody. Snad jen Singapur se svým systémem kapitálového pojištění blíží Ivanově představě.
Jenže i dosažení cíle mít naspořeno jako Švýcaři je u nás v podstatě nedosažitelné. A nejen z politických důvodů, kdy většina populace povinné spoření odmítá. Stát by musel kvůli zajištění udržitelného příspěvku zaměstnanců uvolnit na spoření tak velkou část důchodového pojištění z průběžného systému, že by mu nezbyly prostředky na současně vyplácené penze a státní finance by se dostaly do neřešitelné krize. My potřebujeme vybudovat systém kapitálového spoření, který bude schopen alespoň kompenzovat očekávané reálné snižování penzí v poměru k předchozím výdělkům. Schillerové „Lepší penzijko“ k tomu určitě nevede. Najít a prosadit realistický a účinný systém spoření je a bude v Česku obtížné.
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Vládní rozpočtová politika je asociální. Česko projídá svou budoucnost a míří k nárazu. Zadlužování nejvíc ohrozí seniory a děti, uvedl exministr financí Miroslav Kalousek v rozhovoru s ekonomem a šéfem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou. Nové podcasty Prouza bude pravidelně přinášet server newstream.cz.
Nižší daně a konec penzí? Pravicová politika není seznam přání
Navrhovat prakticky nepoužitelné řešení, byť v rámci vnitrostranické diskuse, není pranic pravicové. A už vůbec ne účinné. Totéž platí pro slibované snížení daní všem pracujícím a podnikatelům v době, kdy nás čekají astronomické výdaje na obranu, ale také třeba na energetiku. Nakonec jako neprůchodné se ukázaly už dřívější sliby jak Petra Fialy, tak Andreje Babiše, že daně se zvedat nebudou. Oba nakonec museli na daně přitlačit. Zastavit jejich růst vynucovaný levicovými zastánci nekonečného růstu přerozdělování je určitě na místě a nebude to nic lehkého.
ODS chybí ekonomická erudice. A je to vidět
Stavění vzdušných zámků jen degraduje i racionální návrhy platformy Česko Plus na tvrdší řešení migrace či financování zdravotnictví. A ukazuje, jak v ODS stále a bolestně chybí ekonomická erudice a kvalitní odborné zázemí, o něž by se politici mohli opřít.