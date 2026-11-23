Praha je drahá, regiony riskantní. Byty v Ústí zdražily o 40 procent. To není zdravé, říká šéf Century 21
Levnější byt nemusí znamenat výhodnější investici. Zatímco Praha a Brno zůstávají podle šéfa Century 21 Tomáše Jelínka nejzajímavějšími realitními trhy, v některých regionech už ceny rostou nebezpečně rychle. Například v Ústí nad Labem nemovitosti za poslední dva roky zdražily téměř o 40 procent, přestože místní kupní síla tomu neodpovídá. Jelínek proto varuje před možnou cenovou korekcí a vysvětluje, proč se honba za levnými byty nemusí vyplatit.
Trh s nemovitostmi v letošním roce opět zažívá turbulence. Ceny nejdříve rychle rostly, vrcholem byl březen, a to kvůli regulaci ČNB. Následně se začaly zvedat úrokové sazby, v létě se prodej nových developerských projektů téměř zastavil, říká Tomáš Jelínek, ředitel Century 21 pro Česko. Oživení trhu předpokládá až na jaře příštího roku.
Za posledních šest let zažil český trh s nemovitostmi několik pádů a vzestupů. „V době covidu, začátkem roku 2020, byly sazby téměř jedno procento a trh se téměř vyprodal,“ říká Jelínek. V únoru 2022 však přišla válka na Ukrajině, inflace vyletěla vzhůru, stejně tak úrokové sazby. Realitní trh se úplně zastavil, ceny padly. Následně pomalu rostly a teprve na konci roku 2024 se dostaly na úroveň před únorem roku 2022.
Ceny vystřelily, zájem kupujících ale ochladl
Od té doby ceny dál rostly, přičemž jejich růst podle dat Century 21 vyvrcholil v březnu letošního roku. To souviselo s regulací ČNB, kdy se investoři „předzásobili“ byty. V některých regionech kvůli tomu byl růst cen nemovitostí meziročně i o dvacet procent. Od té doby zájem o nemovitosti chládne, ceny však neklesají. Celkově jsou podle Jelínka nyní ceny nemovitostí asi o patnáct procent výše, než byly koncem roku 2024. „Za posledních šest let se na realitním trhu stalo víc změn než za předchozích třicet let,“ tvrdí ředitel Century 21.
Brno se stává stále zajímavějším cílem investorů do nájemního bydlení. Ve městě je dnes v přípravě, výstavbě nebo provozu zhruba pět tisíc bytů v projektech institucionálního nájemního bydlení a další hráči se na moravský trh teprve chystají. Potenciál podporuje vysoký podíl nájemníků, velké množství studentů i rostoucí nedostupnost vlastního bydlení.
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Brno se stává stále zajímavějším cílem investorů do nájemního bydlení. Ve městě je dnes v přípravě, výstavbě nebo provozu zhruba pět tisíc bytů v projektech institucionálního nájemního bydlení a další hráči se na moravský trh teprve chystají. Potenciál podporuje vysoký podíl nájemníků, velké množství studentů i rostoucí nedostupnost vlastního bydlení.
Teď podle Jelínka růst cen zpomalí, minimálně do jara. Přesto říká, že pro toho, kdo chce pořídit nemovitost k vlastnímu bydlení, je každá doba správná. Podle něj nemá smysl příliš řešit výši úrokové sazby, protože hodnota nemovitosti v čase naroste víc.
Century 21 čeká růst. Přesto mluví o zklamání
Turbulence posledních let se samozřejmě dotýkají i samotných realitních kanceláří. „My máme to štěstí, že máme poměrně hlubokou strukturu. Od velkých kanceláří přes střední až po malé,“ vysvětluje Jelínek. V rámci celé sítě tak nejsou případné propady tolik patrné.
„Letošní rok pro nás patrně bude lepší než ten předchozí, očekávám růst o pět či sedm procent. Což je pro mě zklamáním, ale s ohledem na to, co se děje na trhu, kdy se v létě prodej nových projektů téměř zastavil, je to vlastně příjemný výsledek.“ Je to podle něj dáno i silným zázemím jeho firmy.
Investoři míří za levnými byty. Jelínek varuje před rizikem
Z investičního hlediska je podle Jelínka nejzajímavější Praha, následuje Brno a další univerzitní města. „Někdy investoři zabrousí do regionů za levnějšími cenami. To může být z hlediska budoucího vývoje riskantní,“ tvrdí Jelínek. Pokud chce někdo investovat do nemovitostí, měl by podle Jelínka přemýšlet v dlouhodobějším horizontu.
Cenový vývoj v Praze a dalších velkých městech je dán především nízkým objemem výstavby a převisem poptávky nad nabídkou. Druhou částí rovnice je podle Jelínka schopnost lidí dosáhnout na hypotéku. V některých krajích, například v Ústeckém nebo Karlovarském, proto prakticky neexistuje nová výstavba. Za poslední dva roky tam rychle narostly ceny starších nemovitostí. „V Ústí nad Labem narostly ceny za poslední dva roky téměř o čtyřicet procent,“ říká Jelínek. „To není zdravé,“ doplňuje. Podle něj za růstem nestojí místní kupní síla, ale investoři, kteří do regionu zamířili za nižšími cenami. „Ve zmíněných regionech očekáváme korekci ceny.“
Systém emisních povolenek ETS2 se silně dotkne trhu s nemovitostmi. Mají začít platit od ledna roku 2028, což je z pohledu nemovitostního trhu krátká doba. „Skokově zdraží energie pro všechny, kteří používají uhlí nebo plyn,“ říká Tomáš Jelínek, šéf české pobočky realitní kanceláře Century 21.
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Systém emisních povolenek ETS2 se silně dotkne trhu s nemovitostmi. Mají začít platit od ledna roku 2028, což je z pohledu nemovitostního trhu krátká doba. „Skokově zdraží energie pro všechny, kteří používají uhlí nebo plyn,“ říká Tomáš Jelínek, šéf české pobočky realitní kanceláře Century 21.
Existují však i regiony, kde starší nemovitosti na hodnotě ztrácejí, třeba proto, že odtamtud odcházejí lidé. Příkladem je podle Jelínka Bruntálsko, kde „není komu prodat“. „Což ovšem neznamená, že se po čase zase nevrátí na svou hodnotu, ale může to trvat,“ uvádí.
Tomáš Jelínek byl hostem podcastové série Realitní Club. Aktuální epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i na oblíbených podcastových platformách. Jsme na Spotify i Apple Podcasts. Hezký poslech.
Blíží se začátek semestru na vysokých školách a studenti hledají ubytování v univerzitních městech. To je určující okamžik pro vývoj nájmů během celého roku. „Je to standardní peak celé sezóny nájmů,“ říká Tomáš Jelínek, generální ředitel realitní společnosti Century 21.
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Blíží se začátek semestru na vysokých školách a studenti hledají ubytování v univerzitních městech. To je určující okamžik pro vývoj nájmů během celého roku. „Je to standardní peak celé sezóny nájmů,“ říká Tomáš Jelínek, generální ředitel realitní společnosti Century 21.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
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