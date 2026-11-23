Kovanda: Wall Street větří další růst. Investoři do AI akcií ale mohou skončit s prázdnýma rukama
Technologické akcie zlevnily na úroveň, kterou investoři nepamatují od pandemického výprodeje. Wall Street přesto vyhlíží další růst a bankovní giganti Goldman Sachs či Morgan Stanley věří ve výrazné zhodnocení amerických akcií. Jenže pod zdánlivě lákavými cenami se skrývá zásadní riziko: miliardové investice do umělé inteligence se nemusejí vrátit tak rychle, jak trhy očekávají. A kdo na technologickou revoluci vsadí příliš draze, může nakonec prodělat.
Americké akciové trhy procházejí jedním z nejzajímavějších okamžiků posledních let. Zatímco technologické akcie prudce ztrácejí a investory svírá strach, objevují se zároveň signály, které by mohly předznamenávat výrazné zotavení burz. Wall Street se tak ocitá ve zvláštní situaci: to, co nyní vypadá jako důkaz slábnutí amerického technologického zázraku, může nakonec vytvořit podmínky pro jeho další pokračování. Rozhodující ovšem bude, zda se naplní očekávání ohledně firemních zisků, úrokových sazeb a skutečné návratnosti astronomických investic do umělé inteligence.
Technologické akcie zlevnily. Jsou ale skutečně levné?
Technologický sektor amerického indexu S&P 500 se nyní obchoduje přibližně za šestnácti- až sedmnáctinásobek očekávaných ročních zisků. Ještě nedávno byli investoři ochotni za stejné zisky platit téměř dvojnásobek. Podle tohoto měřítka jsou tedy technologické akcie nejlevnější od pandemického výprodeje v březnu 2020. Tak výrazné zlevnění přirozeně přitahuje investory, kteří se obávají, že jim uniká mimořádná nákupní příležitost.
Výprodej na Wall Street v závěru týdne prudce zrychlil. Index S&P 500 se propadl pod 7 000 bodů, technologický Nasdaq během jediného dne odepsal přes pět procent a přišel o všechny letošní zisky. Investory děsí nejistota kolem dalšího vývoje umělé inteligence, skandál v Nvidii i jestřábí Fed, který nevylučuje další výrazné zvyšování úrokových sazeb.
Týden tradera: Wall Street zachvátila panika. Nasdaq vymazal letošní zisky
Trhy
Výprodej na Wall Street v závěru týdne prudce zrychlil. Index S&P 500 se propadl pod 7 000 bodů, technologický Nasdaq během jediného dne odepsal přes pět procent a přišel o všechny letošní zisky. Investory děsí nejistota kolem dalšího vývoje umělé inteligence, skandál v Nvidii i jestřábí Fed, který nevylučuje další výrazné zvyšování úrokových sazeb.
Jenže samotný pokles poměru ceny akcie k očekávanému zisku ještě nezaručuje, že jsou akcie skutečně levné. Jmenovatelem tohoto poměru jsou totiž zisky, které firmy teprve mají vytvořit. Pokud se ukáže, že umělá inteligence nepřinese tak rychlé zvýšení produktivity a tolik nových příjmů, kolik analytici předpokládají, budou muset své prognózy zrevidovat. Zdánlivě levné akcie se pak mohou stát drahými, aniž by jejich burzovní cena vzrostla o jediný dolar.
Zvlášť důležitý je rozdíl mezi účetním ziskem a skutečně generovanou hotovostí. Technologičtí giganti vynakládají obrovské prostředky na datová centra, čipy a energetickou infrastrukturu. Tyto investice se do účetních nákladů promítají postupně prostřednictvím odpisů, zatímco hotovost z firem odtéká okamžitě. Společnost tak může vykazovat působivý účetní zisk, ale současně zaznamenávat citelné zhoršení volného peněžního toku. Právě ten je přitom dlouhodobě zásadní pro schopnost vyplácet dividendy, odkupovat vlastní akcie a financovat další rozvoj bez zadlužování.
Agentická AI patří k nejskloňovanějším termínům posledních měsíců a mnozí o ní hovoří jako o zásadním faktoru, který mění byznys napříč sektory. Jde o módní termín bez reálného obsahu, nebo skutečně přichází do ekonomiky zásadní průlom? A jak se na tuto změnu připravují české firmy? Chápou, co přináší, a dokážou se na ni připravit? Odpovědi na tyto otázky nabízejí v podcastu Leaders Byznys Talks Jan Kudlák z poradenské společnosti Deloitte, Jiří Voldán z vývojářské firmy Avenga Czechia a Michal Vytiska z Komerční banky.
Škrtání kvůli AI? Firmy spíše trápí budoucí výnosy
Newstream TV
Agentická AI patří k nejskloňovanějším termínům posledních měsíců a mnozí o ní hovoří jako o zásadním faktoru, který mění byznys napříč sektory. Jde o módní termín bez reálného obsahu, nebo skutečně přichází do ekonomiky zásadní průlom? A jak se na tuto změnu připravují české firmy? Chápou, co přináší, a dokážou se na ni připravit? Odpovědi na tyto otázky nabízejí v podcastu Leaders Byznys Talks Jan Kudlák z poradenské společnosti Deloitte, Jiří Voldán z vývojářské firmy Avenga Czechia a Michal Vytiska z Komerční banky.
Výprodej může paradoxně pomoci. Fed dostává prostor
Znamená to, že nynější burzovní výprodej je předzvěstí prasknutí investiční bubliny? Nikoli nutně. Na finančních trzích se totiž současně odehrávají dva procesy, které mohou působit přesně opačným směrem.
Prvním je pokles výnosů amerických státních dluhopisů. Výnos dvouletého dluhopisu se během uplynulého týdne snížil přibližně ze 4,88 na 4,63 procenta. Tento ukazatel citlivě reaguje na očekávaný postup americké centrální banky. Jeho pokles tak naznačuje, že investoři začínají přehodnocovat pravděpodobnost dalšího výrazného zpřísňování měnové politiky.
Proč? Samotný akciový propad totiž může vykonat část práce za americkou centrální banku. Klesající hodnota majetku domácností omezuje ochotu utrácet, podnikům komplikuje získávání kapitálu a může tudíž zvyšovat rizikové přirážky jejich dluhopisů. Zhoršují se tak finanční podmínky, což postupně oslabuje investice, spotřebu a zaměstnanost. Pokud se tento mechanismus dostatečně projeví, Fed nebude muset úrokové sazby zvyšovat tak výrazně, jak by jinak bylo nezbytné.
„Možná bude potřeba lidi trochu šokovat.“ Těmito slovy Christopher Waller, člen Rady guvernérů Fedu, naznačil, že centrální banka může proti inflaci vytáhnout podstatně tvrdší kalibr a úrokové sazby zvýšit rovnou o půl procentního bodu, tedy dvojnásobně oproti tomu, co očekávají finanční trhy. Jak uvedla CNBC, razantní zásah by mohl přijít už v prosinci. A nemusí být poslední.
„Bude nutná léčba šokem,“ říká k americké inflaci představitel Fedu
Money
„Možná bude potřeba lidi trochu šokovat.“ Těmito slovy Christopher Waller, člen Rady guvernérů Fedu, naznačil, že centrální banka může proti inflaci vytáhnout podstatně tvrdší kalibr a úrokové sazby zvýšit rovnou o půl procentního bodu, tedy dvojnásobně oproti tomu, co očekávají finanční trhy. Jak uvedla CNBC, razantní zásah by mohl přijít už v prosinci. A nemusí být poslední.
Nižší očekávané úrokové sazby zároveň zvyšují současnou hodnotu budoucích firemních zisků. Tento efekt je zvláště významný právě pro technologické společnosti, jejichž ocenění závisí na předpokladu vysokých zisků v relativně vzdálené budoucnosti. Pokles dluhopisových výnosů proto může technologickým akciím poskytnout dvojí podporu: snížit náklady financování a současně zvýšit ocenění jejich budoucích příjmů.
Index strachu prudce vzrostl. Může to být signál obratu
Druhým potenciálně příznivým signálem je prudký vzestup indexu volatility VIX, přezdívaného „index strachu“ Wall Street. Ten se při pátečních výprodejích přiblížil čtyřicetibodové hranici. Takto výrazná nervozita může znamenat, že se trh blíží fázi kapitulace, kdy i dlouhodobí investoři prodávají nikoli proto, že se změnily fundamentální vyhlídky společností, ale protože již psychologicky nebo finančně nedokážou snášet další pokles.
Jakmile nucené výprodeje odezní, prodejní tlak může prudce zeslábnout. Současně se mohou vracet investoři čekající na výhodnější ceny a s ústupem volatility mohou akciové pozice navyšovat také systematicky řízené investiční fondy. Výsledkem pak může být překvapivě rychlý odraz ode dna. Vysoký VIX nicméně není spolehlivým ukazatelem dosažení tržního minima. V období skutečných krizí může panika přetrvávat a akcie mohou dále klesat.
Kdo teď bezhlavě nakoupí akcie Anthropicu, může už příští rok litovat. Tvůrce umělé inteligence Claude vstupuje na burzu za rekordních 1,5 bilionu dolarů a kolem jeho akcií panuje mimořádná euforie. Podle ekonoma Lukáše Kovandy ale mohou drobní investoři na přemrštěné ceně tvrdě prodělat. Kdo si počká, může se po opadnutí nákupní horečky dočkat podstatně výhodnější ceny.
Lukáš Kovanda: Nekupujte akcie Anthropicu hned. Kdo si počká, může vydělat
Trhy
Kdo teď bezhlavě nakoupí akcie Anthropicu, může už příští rok litovat. Tvůrce umělé inteligence Claude vstupuje na burzu za rekordních 1,5 bilionu dolarů a kolem jeho akcií panuje mimořádná euforie. Podle ekonoma Lukáše Kovandy ale mohou drobní investoři na přemrštěné ceně tvrdě prodělat. Kdo si počká, může se po opadnutí nákupní horečky dočkat podstatně výhodnější ceny.
Goldman Sachs a Morgan Stanley sázejí na další růst
Optimismus přesto neopouští ani nejvýznamnější investiční domy. Goldman Sachs předpokládá, že index S&P 500 dosáhne do konce roku 2027 úrovně 8 700 bodů. Morgan Stanley, jejíž americkou akciovou strategii vede často spíše pesimistický Michael Wilson, stanovila stejnou cílovou úroveň pro následujících dvanáct měsíců. UBS je zdrženlivější, přesto očekává do konce roku 2027 vzestup indexu na 8 200 bodů. Jde o pozoruhodnou shodu v základním předpokladu, že současné turbulence nemusí znamenat konec dlouhodobého růstového trendu.
AI může změnit svět. To ale investorům zisky nezaručí
Rozhodující otázkou příštích měsíců proto nebude to, zda umělá inteligence skutečně promění světovou ekonomiku. O tom dnes pochybuje málokdo. Podstatnější bude, kdo na této proměně vydělá, jak rychle a za jakou cenu. Technologická revoluce totiž automaticky nezaručuje mimořádnou návratnost kapitálu těm, kteří ji financují. Historie železnic, internetu i telekomunikací ukazuje, že společensky převratná technologie může přinést investorům značné ztráty, pokud za její budoucí přínosy předem zaplatí příliš vysokou cenu.