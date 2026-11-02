„Asi se ze mě stane pan Veto.“ Trump se připravuje na možnou ztrátu Kongresu
Donald Trump se připravuje na možnost, že po volbách do Kongresu přijde o republikánskou většinu. Bílý dům už několik měsíců hledá cesty, jak prosazovat prezidentovu agendu bez souhlasu zákonodárců, a zároveň se chystá na možné vyšetřování ze strany demokratů. Trump sám připouští, že by v takové situaci mohl sázet na prezidentská veta.
Bílý dům se už několik měsíců připravuje na scénář, v němž demokraté převezmou kontrolu nad Kongresem. Trumpovi poradci proto hledají možnosti, jak pokračovat v prosazování klíčových částí prezidentovy agendy prostřednictvím výkonné moci, tedy bez souhlasu zákonodárců. Současně vznikají plány, jak reagovat na případná vyšetřování nové kongresové většiny, uvedla agentura Reuters.
Do příprav se zapojili mimo jiné zástupce šéfa kanceláře Bílého domu Stephen Miller, rozpočtový ředitel Russell Vought a právní tým prezidenta. Prověřují, co může Trump prosadit samostatně v oblasti migrace, cel, bydlení nebo federálních výdajů, kde může narazit na hranice svých pravomocí a jak případné kroky obhájit před soudy.
Sociální síť Truth Social začala prodávat Wall Streetu náskok, který může mít na trzích cenu zlata. Bloomberg a vysokofrekvenční obchodní firmy Susquehanna International Group a Jump Trading si podle Reuters platí až 100 tisíc dolarů měsíčně za rychlejší přístup k příspěvkům amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho výroky dokážou rozhýbat ceny aktiv během okamžiku a placená služba proto vyvolává otázky, zda firma spojená s úřadujícím prezidentem neposkytuje bohatým investorům výhodu, kterou běžná veřejnost nemá.
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Trhy
Sociální síť Truth Social začala prodávat Wall Streetu náskok, který může mít na trzích cenu zlata. Bloomberg a vysokofrekvenční obchodní firmy Susquehanna International Group a Jump Trading si podle Reuters platí až 100 tisíc dolarů měsíčně za rychlejší přístup k příspěvkům amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho výroky dokážou rozhýbat ceny aktiv během okamžiku a placená služba proto vyvolává otázky, zda firma spojená s úřadujícím prezidentem neposkytuje bohatým investorům výhodu, kterou běžná veřejnost nemá.
Trump už během druhého mandátu rozsáhle využívá výkonnou moc. Bez nové legislativy prosazoval cla, zpřísnění migrační politiky, snižování počtu federálních zaměstnanců i kroky v zahraniční politice. Pokud by demokraté získali Kongres, mohli by blokovat jeho zákony, rozpočtové priority i některé nominace, prezidentovi by ale zůstaly značné pravomoci v oblasti obchodu, zahraniční politiky a fungování federální administrativy.
„Asi se ze mě stane pan Veto,“ řekl Trump v rozhovoru pro podcast New York Post. Připustil, že by po případné ztrátě republikánské většiny mohl první týdny či měsíce demokratické návrhy vetovat a teprve později hledat kompromisy.
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Bílý dům se chystá i na vyšetřování
Výkonnou mocí se ale Trump nemůže vyhnout případným kongresovým vyšetřováním. Demokraté už diskutovali o využití slyšení, předvolání a žádostí o dokumenty k prověření toho, zda prezident nezneužíval svou funkci ve prospěch sebe, svých spojenců nebo dárců.
Právníci Bílého domu proto podle zdrojů Reuters instruují představitele administrativy, jak reagovat na předvolání a žádosti Kongresu o dokumenty. Zároveň hledají právní možnosti, jak část komunikace prezidenta chránit před kontrolou zákonodárců.