Velká investiční příležitost? Na burzu míří výrobce čipů Arm. Zájem má Intel i další

Britská společnost Arm umí vyrábět kvalitní čipy, které jsou přímou konkurencí největších firem světa. Podle informací agentury Bloomberg nyní zamíří na americkou burzu Nasdaq, čímž namíchla britskou vládu. Arm chce vstupem na burzu získat až deset miliard dolarů, což by z jejího primárního úpisu činilo pravděpodobně největší IPO letošního roku.

Pandemický hlad po čipech dal zazářit novým hvězdám technologického sektoru. Patří mezi ně také britský výrobce čipů Arm, který by podle informací Bloombergu mohl ještě letos zamířit na americkou burzu Nasdaq.

„Pokud se tak skutečně stane, IPO by mohlo vynést až deset miliard. To by představovalo pravděpodobně jedno z největších vstupů na burzu letošního roku,“ uvedla agentura Bloomberg. Podle ní by o akcie měl zcela jistě zájem například americký Intel, jemuž Arm dělá přímou konkurenci.

A není to zdaleka jediná pikantérie případného vstupu Arm na burzu. Vedení firmy totiž údajně čelilo velkému tlaku ze strany britské vlády, aby Arm vstoupil na londýnský parket. Arm patří k největším klenotům jinak nepříliš zajímavého britského technologického sektoru a jeho čipy využívá hned několik z největších světových společností.

Firma však možný vstup na londýnskou burzu odmítla zejména proto, že v USA je více institucionálních i retailových investorů, zároveň i kvůli nižším nárokům, které musejí firmy vstupujících na Nasdaq splňovat.

Třicet let na trhu

Arm vznikl již v roce 1990 pod názvem Advanced RISC Machines Ltd jako joint venture společností Acorn Computers, Apple a VLSI Technology. Šéfem nové společnosti se stal tehdejší viceprezident Applu Larry Tesler. Firma se zaměřovala na výrobu mikročipů, mimo jiné pro neúspěšná zařízení Norton od Applu.

V roce 1998 firma poprvé vstoupila na burzu, podíl Applu v ní klesl na 14,8 procenta.

Společnost nadále rostla a skupovala celou řadu start-upů. V roce 2016 nabídla japonská SoftBank známá svými investicemi v technologickém sektoru odkup celé společnosti za 32 miliard dolarů. Akcionáři dali výkupu akcií zelenou a Arm se stal opět soukromou společností.

Hodnota v desítkách miliard

Právě SoftBank nyní uvažuje o částečném prodeji výrazné technologické firmy. I proto v důsledku úniku informací o možném IPO Arm podle Bloombergu vyrostly o téměř osm procent.

„Věřím, že by to mohlo být největší IPO společnosti vyrábějící čipy v historii,“ uvedl zakladatel SoftBank Masayoshi Son. Podle odhadů Bloombergu by mohla firma dosáhnout hodnoty mezi 30 a 70 miliardami dolarů.

