Největší letošní vstup na burzu. Britský výrobce čipů Arm chce dosáhnout ocenění až 70 miliard dolarů

Britská společnost Arm, která navrhuje počítačové čipy, chce při vstupu na americký akciový trh Nasdaq dosáhnout ohodnocení 60 až 70 miliard dolarů (až 1,5 bilionu korun). S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Bloomberg. V letošním roce by tak mohlo jít o největší primární veřejnou nabídku akcií (IPO).

V prvním zářijovém týdnu začnou prezentace spojené se vstupem na burzu, cenu akcií firma stanoví týden poté. O vstup na akciový trh společnost Arm požádala u amerických regulačních úřadů letos v dubnu. Zdroje tehdy uvedly, že prodejem akcií chce firma získat osm až deset miliard dolarů. Začátkem tohoto roku firma odmítla výzvu britské vlády, aby vstoupila na burzu v Londýně.

Londýn dostal vale

Firmu Arm v roce 2016 koupila za 32 miliard dolarů japonská investiční skupina Softbank, která její akcie následně stáhla z londýnské burzy. V roce 2020 se Softbank dohodla, že firmu Arm prodá za 40 miliard dolarů americkému výrobci grafických čipů Nvidia. Vloni se však zúčastněné strany rozhodly transakci zrušit kvůli regulačním překážkám.

Softbank v důsledku zrušení transakce začala pracovat na uvedení akcií firmy Arm na burzu. Šéf Softbank Masajoši Son dříve naznačil, že japonský podnik si hodlá v britské firmě ponechat většinový podíl.

Návrhy společnosti Arm se používají u čipů, které vyrábí většina velkých světových polovodičových společností, včetně společností Intel, AMD, Nvidia či Qualcomm.

