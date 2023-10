Týden tradera: Září potvrdilo pověst nešťastného období pro trhy

Září zůstává pro trhy historicky nešťastným obdobím, což se v letošním roce nemění. Týden totiž přinesl výrazný pokles akcií, komodit a růst výnosů. Hlavní americký index S&P 500 tak klesl hlouběji pod hodnotu 4300 bodů. Na trhy tak stále dopadá výhled velmi „jestřábí“ měnové politiky Fedu a pokračující krizové nemovitosti v Číně.

Obchodování s akciemi čínského realitního gigantu Evergrande a jeho dvou dceřiných společností bylo ve čtvrtek v Hongkongu pozastaveno. Burza důvody, proč bylo obchodování s cennými papíry skupiny Evergrande Group zastaveno, nevysvětlila. Nicméně, zastavení obchodování přišlo poté, co zpravodajství společnosti Bloomberg informovalo, že Hui Ka Yan z Evergrande, též známý jako Xu Jiayin, je držen policií v rámci tzv. „domácího vězení“.

Na konci června měla společnost Evergrande obrovský dluh ve výši až 328 miliard dolarů. Z mého pohledu, pokud něco může poslat globální ekonomiku do významné recese, tak jsou to právě problémy nemovitostního trhu v Číně. Pokud by zde byla rozpoutána opravdová krize, rychle se může přelít do finančního sektoru a následně do bank po celém světě.

Výrobce klik M&T 1997, který v loňském roce vstoupil na trh START, zaznamenal v první polovině roku 2023 tržby 86,5 milionů korun. A to při rekordním provozním zisku EBITDA 27,9 milionů korun a čistém zisku 20,5 milionů korun. Představenstvo rovněž rozhodlo o výplatě zálohy na dividendu ve výši 1 250 korun na akcii, která bude akcionářům distribuována 15. listopadu.

Pro letošní rok si společnost stanovila cíl tržeb 188,8 milionů korun, provozního zisku EBITDA 44 milionů korun a čistého zisku 31,3 milionů korun. V případě, že by společnost dosáhla svých cílů, jednalo by se o historicky nejlepší rok. Na titul zůstávám velmi pozitivní, společnosti se postupně daří zlepšovat svou provozní výkonnost, kdy v minulém období čelila vysokým cenám energií a dalších vstupů.

Česká vláda zklamala

Vláda schválila státní rozpočet na příští rok s příjmy 1,94 bilionu korun a výdaji 2,192 bilionu korun. Schodek bude činit 252 miliard korun, na letošek je plánováno 295 miliard korun. Příjmy i výdaje se proti návrhu ministerstva financí z konce srpna zvýšily o 19 miliard korun. Jde jednoznačně o zklamání, vláda bohužel rezignovala na výraznější konsolidaci veřejných rozpočtů. Případné zrychlení inflace v příštím roce, tak může jít i za současnou vládní koalicí.