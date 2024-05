Týden tradera: Burzy se otřepaly. Stačil výhled alespoň na jedno snížení sazeb

Trhy si prošly znatelnou jízdou, když se dokázaly po předchozích poklesech vrátit na dohled svých historických maxim. Zdá se, že uklidnění v podobě alespoň jednoho poklesu sazeb v letošním roce funguje. Větší impulz pro trh bych očekával až v příštím týdnu, kdy budou zveřejněna klíčová data o inflaci v USA. Známé „Sell in the May and go away“ zatím tedy moc neplatí.

Po několika týdnech klesání se ustálila cena ropy, která začala reflektovat opět zostření situace na Blízkém východě. Izrael podle všeho použil bomby dodávané Spojenými státy k útokům, při nichž v Pásmu Gazy umírali palestinští civilisté. Stále se neví, jak to bude s městem Rafah a možným příměřím s hnutí Hamás. V každém případě je jasné, že ropa časem může klidně znovu atakovat 90 dolarů za barel ropy BRENT.

K mohutným intervencím na trhu s jenem dochází v posledních týdnech ze strany tamního ministerstva financí. Japonský diplomat Masato Kanda uvedl, že země možná bude muset zakročit proti jakýmkoli neuspořádaným, spekulativním devizovým pohybům a naznačil, že Bank of Japan je i nadále připravena zasáhnout na trhu po dvou podezřelých intervencích ve výši téměř 60 miliard dolarů z minulého týdne. Tamní měna oslabila až k poměru 155 USD/JPY, což znamená nejnižší úrovně od 80. let. Hrozí tak velmi negativní scénář pro tamní ekonomiku, která by se tak mohla potýkat s menší ekonomickou předvídatelností, slabou kupní silou a destabilizací lokálních finančních trhů.

Zajímavé výsledky hospodaření předvedla společnost Walt Disney. Její hlavní streamingové služby jsou poprvé v zisku. Firma ve druhém finančním čtvrtletí na provozní úrovni vykázala zisk 47 milionů dolarů po ztrátě 587 milionů dolarů ve stejném období loni.Služby Disney+ a Hulu se do zisku dostaly o dvě čtvrtletí dříve, než firma plánovala. Akcie tak mohou být relativně atraktivní i z důvodu relativně rozumného P/E 19x násobku v příštím roce.