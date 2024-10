Americké indexy uzavřely na nových rekordech

Americké akcie na počátku nového týdne posílily a index Dow Jones poprvé překonal hranici 43.000 bodů. Na rekordu uzavřel i index S&P 500. Investoři před týdnem plným firemních výsledků hospodaření a důležitých statistických údajů nakupovali hlavně technologické akcie.

Reklama

Index Dow Jones vzrostl o 201,36 bodu, tedy 0,47 procenta, na 43.065,22 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 stoupl o 44,82 bodu, neboli 0,77 procenta, na 4859,85 bodu. Index technologického trhu Nasdaq se zvýšil o 159,75 bodu, čili 0,87 procenta, na 18.502,69 bodu.

Blížící se záplava hospodářských výsledků amerických firem pomůže investorům posoudit stav americké ekonomiky a to, zda ocenění společností na akciovém trhu není příliš vysoké. Statistické údaje pak naznačí, jak hodně bude centrální banka USA (Fed) do konce letošního roku snižovat úrokové sazby.

Energetické společnosti oslabily

K růstu pomohly hlavně výrobci čipů v čele se společností Nvidia. Posílily také akcie firem Apple a Microsoft. Zisky indexu Dow Jones však brzdil pokles akcií firmy Caterpillar po snížení jejich hodnocení jednou z makléřských společností a akcií výrobce letadel Boeing, který v pátek oznámil, že ve třetím čtvrtletí čeká vyšší ztrátu. Kvůli nižším cenám ropy oslabily i energetické společnosti.

Lukáš Kovanda: Hodlá vláda „spláchnout“ své rozpočtové díry za 45 miliard? Názory Schodek rozpočtu má být příští rok 241 miliard korun, maluje si vláda. Jenže Národní rozpočtová rada jej realističtěji vidí spíš na úrovni bezmála 290 miliard. Hned několik položek návrhu rozpočtu totiž stojí na vodě, přičemž vzniklé dodatečné manko odpovídá 45 miliardám. Navíc, deset miliard korun, o něž kabinet schodek navýšil v důsledku zářijových povodní, není účelově vázáno, jak přitom káže příslušný zákon, takže rozpočtová rada se obává, že by mohly být využity docela jinak než na odstraňování následků pohromy. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Reklama

„Přetrvává přesvědčení, že ekonomika se nadále pohybuje dopředu, i když pomalu, a optimismus, že výsledky za třetí čtvrtletí budou dobré a pravděpodobně lepší, než se očekávalo,“ řekl analytik firmy Dakota Wealth Management Robert Pavlik.

Na rekordu zavřely indexy S&P 500 a Dow Jones již v pátek díky příznivým výsledkům hospodaření bank. Ty posílily naději, že výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí by mohly být solidní a akcie by tak mohly pokračovat v silném růstu. Tento týden by mělo zveřejnit výsledky hospodaření 41 firem z indexu S&P 500. Analytici očekávají, že zisk firem z indexu S&P za třetí čtvrtletí stoupl o 4,9 procenta.

Investoři budou nadále sledovat také důležité statistické údaje. Zejména to budou údaje o zářijových tržbách v maloobchodu, které naznačí jak to vypadá s finančním zdravím amerických spotřebitelů, napsala agentura Reuters.

Co je DIP? Většina Čechů to netuší, ukázal průzkum Money Dvě třetiny české populace neví, co je to dlouhodobý investiční produkt, takzvaný DIP. Vyplývá to z průzkumu výzkumné agentury STEM/MARK pro investiční platformu Fondee, kterého se zúčastnilo téměř 800 respondentů mezi 18 až 64 roky věku. Vedle penzijního spoření se jedná o jediný státem podporovaný prostředek, kterým chce stát motivovat lidi k individuální finanční přípravě na penzi, a ulehčit tak penzijnímu systému. ČTK Přečíst článek

Posílil i dolar

Americký dolar rovněž posílil. Pokračoval tak v růstu trvajícím už několik týdnů, který vyvolaly statistické údaje. Ty podpořily očekávání, že Fed bude pokračovat ve snižování úrokových sazeb, avšak pomalejším tempem.

Prezident pobočky Fedu v Minneapolisu Neel Kashkari dnes navíc uvedl, že se v tuto chvíli zdá pravděpodobné, že Fed v příštích čtvrtletích bude pokračovat v dalším mírném snížení základní úrokové sazby, aby udržel nízkou nezaměstnanost a inflaci.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, vzrostl o 0,3 procenta na 103,23 bodu. Euro vůči dolaru kleslo o 0,3 procenta na 1,0909 dolaru. Dolar k jenu stoupl o 0,5 procenta na 149,76 JPY. Euro vůči jenu posílilo o 0,1 procenta na 163,30 JPY.