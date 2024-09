Týden tradera: Výhled na soft landing zlepšil náladu na trzích

V minulém týdnu si trh prošel slušnou růstovou nápravou, zisky přinesly zejména spekulace, že americká ekonomika prochází takzvaným soft landingem – nikoliv nějakým prudkým poklesem. Volatilitou si znovu prošly americké technologické společnosti, které zápasí s regulátory a soudy. Ty se nerozpakují a tlačí na firmy typu Apple či Alphabet, aby změnily své chování. Hlavní americký index S&P 500 se vrátil do blízkosti mety 5600 bodů.

Data o inflaci v USA příliš trhy nepřekvapila. Vývoj cenové hladiny se postupně blíží k dvouprocentnímu cíli americké centrální banky, což zatím potvrzuje tezi Jerome Powella, že se podařilo zkrotit ceny v ekonomice. Spotřebitelské ceny CPI za 12 měsíců do srpna vzrostly o 2,5 procenta, protože ceny benzinu, ojetých osobních a nákladních automobilů a některých dalších položek dále klesaly.To ve výsledku znamenalo nejpomalejší tempo růstu cen od února 2021 a další pokles z červencových 2,9 procenta. V růstu pokračují zejména náklady na bydlení, kde je růst cen perzistentní. V příštím týdnu tak Fed bude asi moci v klidu snižovat úrokové sazby o 25 abodů v souladu s očekáváním trhů.

Technologické společnosti z USA zasáhla vlna negativních zpráv, kdy Apple i Alphabet hlásí problémy ve vztahu s regulátory a soudy. Soudní dvůr Evropské unie v úterý oznámil, že „potvrzuje pokutu ve výši 2,4 miliardy eur uloženou společnosti Google (Alphabet) za zneužití dominantního postavení, Apple zároveň dostal nařízeno, že má doplatit Irsku na daních rekordních 13 miliardy eur. Regulátoři jako jeden muž tak začínají stíhat monopolní postavení „big tech gigantů“. V rámci tohoto boje se mohou přidávat další antimonopolní instituce a pro akcionáře těchto firem to není zrovna povzbudivé. Uvidíme, jaká bude situace po volbách v USA. Téma tržní síly velkých amerických společností zůstává velmi aktuální.

Ropné trhy zažily nebývalé poklesy, kdy kartel OPEC opět zhoršil výhled pro globální poptávku. OPEC nyní předpokládá, že v letošním roce se poptávka zvýší o 2,03 milionu barelů denně, zatímco minulý měsíc letošní růst odhadoval na 2,11 milionu barelů denně. Využití elektromobilů se začíná plně projevovat ve spotřebě benzínu a ropy, ale hlavním faktorem zůstává ekonomická situace v Číně. Tam si ekonomika již nějaký čas prochází poklesem nemovitostního trhu, a tedy deflačním prostředím. Ropa tak sestoupila v rámci benchmarku BRENT pod 70 dolarů za barel, což je nejnižší hodnota od letošního června.