Týden tradera: Dluhopisy straší Wall Street, Alphabet doplácí na drahý závod o AI
Rostoucí výnosy amerických dluhopisů, napětí kolem klíčových námořních tras i ropa Brent nad 90 dolary za barel znovu zvýšily nervozitu na trzích. Investory navíc nepřesvědčily ani silné výsledky Alphabetu. Obavy vyvolal především rekordní plán investic do umělé inteligence.
Americké akcie mají za sebou další neklidný týden. Výnosy některých státních dluhopisů vystoupaly na nejvyšší úrovně od finanční krize z let 2007 až 2009 a jejich další růst může stále výrazněji brzdit akciový trh. Náladu nezlepšily ani hospodářské výsledky technologického gigantu Alphabet.
Nejistotu navíc dál živí boje v oblasti Hormuzského průlivu a útoky na plavidla v Rudém moři. Americký index S&P 500 se v průběhu týdne přiblížil hranici 7 400 bodů.
Útoky ženou vzhůru ropu i výnosy dluhopisů
Napětí na Blízkém východě se dál stupňuje. Jemenští povstalci Hútíové oznámili útok na dva ropné tankery v Rudém moři, zatímco britské námořní centrum UKMTO potvrdilo zásah jednoho tankeru poblíž saúdskoarabského pobřeží.
Současně se vyostřuje konflikt mezi Spojenými státy a Íránem. Americká armáda podniká letecké údery na íránské cíle, mezi nimiž jsou sklady raket a dronů či systémy protivzdušné obrany.
Wall Street má za sebou další silný týden. Investory nezastavila nová rizika kolem Hormuzského průlivu ani další útoky USA proti Íránu. Hlavní roli převzala výsledková sezona, kterou odstartovala rekordní čísla JPMorgan, a také zpomalení inflace v americké ekonomice. Index S&P 500 se díky tomu posunul nad 7600 bodů.
Týden tradera: Wall Street si užívá bull market. Investoři přehlížejí rizika, varuje šéf JPMorgan
Trhy
Wall Street má za sebou další silný týden. Investory nezastavila nová rizika kolem Hormuzského průlivu ani další útoky USA proti Íránu. Hlavní roli převzala výsledková sezona, kterou odstartovala rekordní čísla JPMorgan, a také zpomalení inflace v americké ekonomice. Index S&P 500 se díky tomu posunul nad 7600 bodů.
Rostoucí geopolitická nejistota se okamžitě promítá do cen energií. Ropa Brent se dostala nad 90 dolarů za barel. Dražší ropa posiluje obavy z dalšího růstu inflace, což následně tlačí vzhůru také výnosy státních dluhopisů ve vyspělých zemích.
Třicetiletý americký dluhopis nad pěti procenty
Zvlášť výrazně rostou výnosy amerických dluhopisů. Výnos třicetiletého státního dluhopisu se letos držel nad pěti procenty již 27 obchodních dnů. Jeho nepřerušená dvanáctidenní série nad touto hranicí byla nejdelší od finanční krize.
Reálný výnos, tedy výnos očištěný o inflaci, se přiblížil třem procentům. Tento vývoj odráží sílící obavy investorů z amerického státního dluhu ve výši 31 bilionů dolarů a z přetrvávajících vysokých rozpočtových deficitů.
Svou roli pravděpodobně začíná hrát také takzvaný efekt vytěsňování. Velké technologické společnosti stále častěji financují rozsáhlé investice emisemi vlastních dluhopisů, a vytvářejí tak americkým státním dluhopisům další konkurenci. Vyšší výnosy přitom mohou omezovat prostor pro další růst cen akcií.
Alphabet předvedl silná čísla, investory ale vyděsil účet za AI
V uplynulém týdnu pokračovala také výsledková sezona amerických společností. Své hospodaření za poslední čtvrtletí představila společnost Alphabet, která zveřejnila velmi solidní čísla.
Tržby divize Google Cloud meziročně vzrostly o 82 procent na 24,77 miliardy dolarů a překonaly očekávání analytiků. Silný výkon cloudového byznysu však zastínil nový investiční plán společnosti.
Alphabet zvýšil očekávané kapitálové výdaje pro letošní rok na rekordních přibližně 205 miliard dolarů. Firma tím potvrdila, že je připravena masivně investovat do infrastruktury potřebné pro rozvoj umělé inteligence.
Právě rozsah plánovaných výdajů ale investory znepokojil. Akcie Alphabetu po zveřejnění výhledu v následném obchodování oslabily až o pět procent. Trh se obává, že závod o vedoucí pozici v oblasti AI bude vyžadovat dlouhodobě vysoké investice, které mohou v kratším období tlačit na ziskovost společnosti.
Alphabet má stále prostor k růstu
Navzdory negativní reakci trhu si myslím, že akcie Alphabetu mohou dál růst. Titul se obchoduje přibližně za třiadvacetinásobek očekávaného zisku, zatímco jeho jádrový byznys zůstává silný a firma dlouhodobě dokáže naplňovat své cíle.
Současná cena kolem 330 dolarů za akcii proto může pro dlouhodobé investory znovu představovat atraktivní vstupní úroveň.