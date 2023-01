Týden tradera: Plyn v Evropě zlevňuje, inflace v USA slábne

Euforie na trzích pomalu začala vyprchávat. Investoři začali po týdnech růstů vybírat své zisky, a to i přes příznivá data o inflaci v nabídkové části ekonomiky. Co to znamenalo v realitě? Americký index S&P 500 se odrazil od kulaté mety 4000 bodů, což může nakonec potvrdit dlouhodobý přetrvávající „medvědí“ trend na akciových trzích.

Reklama

Klíčovým makroekonomickým indikátorem týdne byla čísla o výrobní inflaci v USA. Výrobní ceny PPI se v tamní ekonomice za prosinec meziměsíčně snížily o 0,5 procenta, trh čekal pokles o 0,1 procenta po listopadovém nárůstu o 0,2 procenta. Meziročně se výrobní inflace zvýšila o 6,2 procenta, čekalo se ale 6,8 procenta. To jsou známky dalšího zlepšení na straně nabídkové části ekonomiky, které plynou ze zlepšení na úrovni dodavatelských řetězců a poklesu cen energií.

V uplynulém týdnu proběhlo ekonomické setkání v Davosu WEF. Tento ročník byl plný chmurných předpovědí pro slabý růst světové ekonomiky. Pokles ekonomiky odhaduje 73 procent z 4410 generálních ředitelů napříč 105 zeměmi světa. Jedná se o nejvíce pesimistický odhad za posledních 12 let. Tématem konference je energetická krize, a za ČR je účasten i ministr J. Síkela.

Energetická krize slábne

Ceny elektřiny se dostaly pod vládou stanovený cenový strop na úrovni 200 EUR/MWh. V případě plynu to znamená ceny pod 60 EUR za MWh v klíčovém uzlu v Nizozemsku. Situaci stále nahrává relativně teplý leden oproti předchozím rokům a fakt, že spotřeba plynu a elektřiny meziročně klesla díky dosaženým úsporám. Podle řady odborníků se zdá, že i zima roku 2023, která měla být o poznání složitější, by mohla proběhnout v zásadě v klidu.

Objevují se také názory, že ulevit domácnostem a firmám by mohli distributoři již na konci letošního roku, levnější ceníky by tak mohly umožnit hrazení nižších záloh na elektřinu a plyn. Osobně za klesajícími cenami vidím i fakt, že na začátku konfliktu na Ukrajině a v prvních měsících války se řada firem předzásobila, to vyšponovalo ceny, a nyní oprávněně klesá poptávka. Jednalo se tedy o ukázkovou paniku šroubující bláznivě ceny až „do nebes“ (cena elektřiny v jednu chvíli sahala až k 1000 EUR/MWh). Zlepšení odráží i zveřejněný index ZEW v Německu, který vykázal výrazné zlepšení.

Klopýtnutí Goldmanů

Světoznámá banka Goldman Sachs vykázala horší než očekávané čisté úrokové výnosy. Akcie se propadly o téměř osm procent. Bývalá hvězda Wall Street má také problémy s nižší aktivitou na trhu v oblasti fúzí a akvizic. Banka si prochází složitějším obdobím, ale tamní management ukázal, že v kritických obdobích umí najít správnou cestu (Finanční krize z let 2008–2009). Byl bych tedy nadále na tento bankovní titul spíše pozitivní.

Reklama

Podle zpráv, které dorazily v týdnu, se Microsoft chystá propouštět další zaměstnance. Americká společnost bude posledním technologickým gigantem, který v době všeobecného hospodářského poklesu sníží počet zaměstnanců. Podle jistých zdrojů by firmu letos mělo opustit přibližně pět procent celkové pracovní síly, tedy více než 10 tisíc lidí. Propuštěna může být až třetina zaměstnanců Microsoftu, kteří se zabývají náborem. Vzhledem k této informaci a tomu, že i před ní se Microsoft mohl pochlubit velmi silným volným cash-flow (přes 63 miliard dolarů), tak může být tato softwarová firma velmi zajímavým kandidátem do portfolia.

Nadměrný domácí optimismus

Podle Jana Fraita, který poskytnul rozhovor HN, je další zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB zbytečné. Hlavní argumentační linií je analýza transmisních kanálů měnové politiky – podle viceguvernéra, ve zkratce, již úrokový a úvěrový kanál fungují a dopady dalšího zvyšování sazeb na měnový kurz jsou nejisté.

No nevím, pokud vláda v boji proti inflaci tasí z rukávu „poptávkové stimuly“, jako je výchovné, úsporný tarif, zvyšování platů ve stání sféře nebo 5000 na dítě, tak bych si nebyl tak jistý, že už se nemůže nic stát. Schodky ve stovkách miliard mají přetrvávat i v dalších letech (rozpočty v letech 2023, 2024 a 2025) a 70miliardový úsporný plán ministerstva není ještě ani na stole. To nejsou nejlepší vyhlídky.

Týden tradera: Akcie vesele rostou, rizikům navzdory Trhy Druhý týden v novém roce se nesl ve znamení vzestupné tendence na trzích, kdy na pozadí zlepšení v oblasti inflace V USA si investoři přejí méně razantní postup centrálních bank. Přicházející klíčová makroekonomická data zatím nepotvrzují to, že by americká ekonomika až tolik zpomalovala. Zlepšující se situace na energetickém trhu podporuje také německý index DAX, který v posledních dnech dosáhl úrovně kolem 15 tisíc bodů. Ceny evropského plynu se totiž dostaly na úroveň před začátkem konfliktu na Ukrajině. Kryštof Míšek Přečíst článek