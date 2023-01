Týden tradera: Akcie vesele rostou, rizikům navzdory

Druhý týden v novém roce se nesl ve znamení vzestupné tendence na trzích, kdy na pozadí zlepšení v oblasti inflace V USA si investoři přejí méně razantní postup centrálních bank. Přicházející klíčová makroekonomická data zatím nepotvrzují to, že by americká ekonomika až tolik zpomalovala. Zlepšující se situace na energetickém trhu podporuje také německý index DAX, který v posledních dnech dosáhl úrovně kolem 15 tisíc bodů. Ceny evropského plynu se totiž dostaly na úroveň před začátkem konfliktu na Ukrajině.

Reklama

Číslem týdne byla bezesporu spotřebitelská inflace v USA za prosinec. Trh očekával, že se ceny sníží na meziroční i meziměsíční bázi, což se také stalo. Na jádrové úrovni v souladu s konsenzem inflace zůstala v 0,3procentím růstu. Akcie nejdříve reagovaly poklesem, nicméně pak údaje vstřebaly.

Akcie reagovaly dalším zpevněním a hlavní americký index S&P 500 se dostal nad úroveň 4000 bodů. Nadále se obávám, že i přes pozitivní signály na trhu akcií není hrozba recese v jejich cenách dostatečně započítána. Určité vystřízlivění a s ní spojená korekce cen aktiv tak může přijít velmi brzy.

Evropa odolává, ale...

Olli Rehn, guvernér finské centrální banky, uvedl, že postoj ECB vzhledem k úrokovým sazbám musí být daleko razantnější, aby se podařilo dostat vysokou inflaci v eurozóně pod kontrolu. Značný růst sazeb navrhuje již na příštím zasedání. Trh nyní počítá v příštích šesti měsících, že se sazby mohou dostat až na úroveň 3,5 procenta.

Kurz EUR/USD se posunul nad úroveň 1,0750. To jsou nejvyšší hodnoty za poslední rok a čtvrt. Kolaps evropské ekonomiky pod tlakem vysokých cen energií se tedy zatím nekoná. Toto naznačuje i zlepšující se indikátor důvěry investorů Sentix, který roste už několikátý měsíc v řadě. Vyšší sazby, tak mohou v ekonomice stále dávat určitý smysl. Podotknul bych, že v 70. letech si musela evropská ekonomika také projít poměrně nutným restrukturalizačním procesem z hlediska energetiky a závislosti firem. Dlouhodobě to ekonomiku výjimečně posílilo. Třeba budeme svědky podobného pozitivního ozdravného procesu.

Jablečná migrace

Apple nadále usiluje o to se osamostatnit z hlediska závislosti na dodávkách klíčových komponentů. Společnost ohlásila, že by ráda začala brzy vyrábět vlastní displeje a neodebírala je tak od Samsungu. Dotykové displeje pro počítač Mac by měla firma vyrábět do roku 2025. Investoři v tuto chvíli netrpělivě očekávají výsledky společnosti za klíčové 4. čtvrtletí, které z pravidla vzhledem k vánočním svátkům bývají nejsilnější. Vzhledem k tomu, že dodávky IPhonů byly narušeny řadou faktorů, očekával bych, že mohou být zveřejněná čísla určitým zklamáním.

Reklama

Týdenní zásoby ropy v USA vykázaly nejvyšší nárůst od března 2021. Přestože odhady analytiků hovořily spíše pro pokles zásob a první reakce byla negativní, ropa ukončila obchodní den o více než tři procenta výše. Důvodem pozitivní nálady na trhu s ropou mohou být ukončené lockdowny v Číně, které posilují poptávku po energetických komoditách.

V domácí ekonomice byla zveřejněna inflační čísla za prosinec, která dopadla veskrz pozitivně. Česká meziroční míra inflace se v prosinci 2022 snížila na 15,8 procenta z 16,2 procenta v předchozím měsíci a pod tržním odhadem 16,4 procenta, a to zejména vlivem zpomalení cen v dopravě (9,2 procenta oproti 13,6 procenta v listopadu). Tlak na zvýšení sazeb ze strany ČNB by tak mohl pozvolna klesat, na druhou stranu je otázkou, zda ještě vzhledem ke stále velmi utaženému trhu práce a faktu, že sama banka letos očekává inflaci kolem 10 procent, nepřitvrdit.

Jak ovlivní nová hlava státu ekonomiku? Při vítězství Pavla i Nerudové se Česko přiblíží přijetí eura Názory Ať už vzejde z probíhajících prezidentských voleb jako nová hlava státu kdokoli, na tuzemskou ekonomiku to prakticky nebude mít žádný dopad. Bezprostředně, ale ani střednědobě. Nový prezident či prezidentka může mít výraznější vliv teprve dlouhodobě, tedy zhruba v horizontu deseti let, ale to pouze v tom případě, že svůj mandát v dalších prezidentských volbách obhájí a bude tedy vládnout až do roku 2033. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Ekonomický přístup Pavla a Babiše? První se orientuje na Západ, Babiš naváže na Zemana, míní experti Prezidentské volby 2023 Ekonomické působení kandidátů, kteří postoupili do druhého kola prezidentských voleb, se bude zřejmě výrazně lišit, myslí si ekonomové oslovení ČTK. To by se podle nich mělo projevit na domácí i zahraniční scéně. Zatímco od Petra Pavla očekávají spíše prozápadní působení v cizině a umírněnější roli na domácí scéně, v případě Andreje Babiše počítají s ostrými postoji vůči současné vládě a také s otevřenějším přístupem například k Rusku nebo Číně. Upozorňují také na jejich odlišné názory na působení centrální banky, ale rovněž na omezené pravomoci prezidenta. ČTK Přečíst článek