Týden tradera: Nvidia znovu rozdrtila očekávání. AI boom podle ní nekončí
Americké trhy mají za sebou týden ve znamení přetrvávající inflace, rostoucích cen komodit a silných výsledků Nvidie. Jádrový cenový index výdajů na osobní spotřebu zůstává výrazně nad cílem americké centrální banky, pšenice kvůli válce na Ukrajině vystoupala nejvýše od roku 2023 a Nvidia čeká další prudký růst tržeb.
Uplynulý týden přinesl investorům hned několik důležitých událostí. Trhy sledovaly nová inflační data ze Spojených států, výsledky technologického gigantu Nvidia i další dopady války na Ukrajině na ceny komodit. Hlavní americký index S&P 500 se přitom pohyboval převážně do strany kolem 7 650 bodů.
Inflace zůstává problémem
Cenový index výdajů na osobní spotřebu, který pozorně sleduje americká centrální banka, znovu ukázal, že inflační tlaky nepolevují. Po očištění o kolísavé ceny energií a potravin vzrostl jádrový index meziměsíčně o 0,2 procenta a meziročně o 3,3 procenta.
Dvouprocentní inflační cíl americké centrální banky tak zůstává poměrně vzdálený. Podle dodaného zdroje nelze vyloučit ani možnost, že úrokové sazby budou muset ještě na určitou dobu vzrůst.
To není dobrá zpráva ani pro americké ministerstvo financí, které se potýká s rostoucími výnosy desetiletých státních dluhopisů.
Alphabet ještě na jaře patřil k největším vítězům AI boomu, od květnového maxima ale jeho akcie ztratily zhruba 15 procent a tržní hodnota firmy klesla o více než 700 miliard dolarů. Investory znervózňuje odchod klíčových lidí, zpoždění nového Gemini i prudce rostoucí náklady na závod v umělé inteligenci, píše agentura Bloomberg.
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Alphabet ještě na jaře patřil k největším vítězům AI boomu, od květnového maxima ale jeho akcie ztratily zhruba 15 procent a tržní hodnota firmy klesla o více než 700 miliard dolarů. Investory znervózňuje odchod klíčových lidí, zpoždění nového Gemini i prudce rostoucí náklady na závod v umělé inteligenci, píše agentura Bloomberg.
Válka žene vzhůru cenu pšenice
Výrazný pohyb zaznamenala také americká pšenice. Termínovaný kontrakt vystoupal přibližně na 7,40 dolaru za bušl a dostal se nejvýše od června 2023.
Za růstem podle zdroje stojí především eskalace války mezi Ruskem a Ukrajinou a obavy z dalších výpadků dodávek z jednoho z klíčových světových regionů pro produkci obilí.
Rusko se podle zdrojů blízkých Kremlu připravuje na další eskalaci poté, co dospělo k závěru, že mírová jednání uvízla ve slepé uličce. Moskva má zvažovat intenzivnější útoky konvenčními balistickými raketami na Kyjev a infrastrukturu dalších ukrajinských měst.
Současnou fázi konfliktu přitom podle zdroje nepovažuje za vrchol vojenské eskalace. Do hry vstupují také připravované sankce Evropské unie. Pokračující geopolitická nejistota tak může ceny zemědělských i dalších komodit držet pod tlakem.
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Nvidia opět překonala očekávání
Jednou z nejsledovanějších firem týdne byla Nvidia. Výrobce polovodičů znovu překonal očekávání trhu u zisku i tržeb a pozitivně překvapil také výhledem.
Firma očekává, že mimořádně silná poptávka po infrastruktuře pro umělou inteligenci bude pokračovat i ve fiskálním roce 2028.
Finanční ředitelka Colette Kress uvedla, že Nvidia počítá s růstem tržeb přibližně o 70 procent. To výrazně převyšuje dosavadní očekávání analytiků, která se pohybovala kolem 45 procent.
Podle vedení společnosti by růst mohl být ještě vyšší, pokud by Nvidia měla k dispozici větší dodávky a výrobní kapacity. Poptávka zákazníků totiž dál zrychluje.
Při poměru budoucí ceny akcie k očekávanému zisku kolem hodnoty 17 už podle zdroje ocenění Nvidie nepůsobí tak draze jako dříve. To může otevírat prostor pro další růst akcií.