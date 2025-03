Ne všichni republikáni stojí za Trumpem po páteční hádce se Zelenským

Zatímco američtí demokraté téměř jednohlasně odsoudili chování amerického prezidenta Donalda Trumpa a viceprezidenta J. D.Vance po páteční schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, ne všichni republikáni se po hádce v Oválné pracovně Bílého domu postavili za Trumpa. Podle některých utrpěly obě strany a těžit z této diplomatické roztržky nyní může jen ruský prezident Vladimir Putin, napsal server Axios.

Za „katastrofu“ označil páteční hádku v Oválné pracovně republikánský kongresman Mike Lawler (na úvodním snímku), který zdůraznil, že taková horká výměna názorů se má odehrávat za zavřenými dveřmi. Podle něj to bylo diplomaticky krátkozraké pohádat se v přímém přenosu a uškodí to dalším jednáním. „Bohužel jediným vítězem je teď Vladimir Putin,“ dodal Lawler.

Politolog Jirušek: Páteční schůzka Zelenského s Trumpem připomínala šikanu na školním dvorku Leaders Páteční roztržka prezidentů USA a Ukrajiny Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Oválné pracovně před kamerami médií působila vykalkulovaně, řekl politolog Martin Jirušek z Mezinárodního politologického ústavu Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Schůzka podle něj připomínala šikanu. ČTK Přečíst článek

Proti Trumpovi se postavil republikánský kongresman Don Bacon. „Ukrajina chce nezávislost, svobodný trh a vládu práva. Chce být součástí Západu. Rusko nenávidí nás i naše západní hodnoty,“ napsal serveru Axios Bacon a pátek označil za „špatný den pro americkou zahraniční politiku“.

Naopak za Trumpa a Vance se postavil druhý nejvýše postavený republikán ve Sněmovně reprezentantů Steve Scalise. Na sociální síti X uvedl, že Trump bojuje za mír a je jediný, kdo dokáže přimět Rusko jednat o „seriózní a trvalé mírové dohodě“.

Fiala: Od další agrese Rusko odradí jen vyzbrojená Evropa Leaders Premiér Petr Fiala (ODS) vyzval k navýšení vojenské podpory Ukrajiny. Jen tak lze podle něj zabránit tomu, aby se pár set kilometrů od Česka dál rozpínalo agresivní Rusko. Premiér to dnes uvedl na síti X před nedělním jednáním evropských lídrů v Londýně. ČTK Přečíst článek

Nejostřeji z republikánů se proti Zelenskému vyjádřil vlivný republikánský senátor Lindsey Graham, který v rozhovoru s televizí Fox New řekl, že Zelenskyj musí zásadně změnit svůj přístup, nebo odstoupit. Podle Grahama by se měl lídr Ukrajiny při první příležitosti omluvit a říct, že „to podělal“.

„Už ani penny,“ napsal republikánský senátor Roger Marshall na síti X s odkazem na další americkou pomoc Ukrajině a zveřejnil k tomu videozáznam z páteční schůzky v Oválné pracovně.

Demokraté se Zelenského zastali. „Trump a Vance dělají Putinovu špinavou práci...demokraté v Senátu nikdy nepřestanou bojovat za svobodu a demokracii,“ napsal na síti X lídr senátorů Demokratické strany Chuck Schumer. Za „trapné“ a „ostudné“ označil Trumpovo a Vanceovo chování při páteční schůzce demokratický člen Sněmovny reprezentantů Jesús „Chuy“ García.

NYT: Trump napadením Zelenského sehrál roli agenta Ruska Názory To, co se odehrálo v pátek v Oválné pracovně Bílého domu, tedy „očividně naplánované přepadení“ ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, nemá podle komentáře listu The New York Times (NYT) ve 250leté historii Spojených států obdoby. Je to totální perverze americké zahraničí politiky, jak ji dělal každý americký prezident od první světové války, míní komentátor Thomas Friedman, podle něhož americký Donald Trump hraje ruského agenta. ČTK Přečíst článek

Zelenskyj letěl v pátek do Washingtonu kvůli dohodě, která by USA zajistila podíl na ukrajinském nerostném bohatství a kompenzovala podle Trumpa Spojeným státům dosavadní pomoc Kyjevu v obraně proti Rusku. Zelenskyj výměnou za to požaduje od USA bezpečnostní záruky a pak je ochoten jednat s Ruskem o míru.

Schůzka v Oválné pracovně v pátek přerostla v hádku. Trump i Vance zdůrazňovali, že ukrajinské vedení se musí soustředit na diplomacii, aby ukončilo „destrukci“ své země a že pro dojednání míru je potřeba vystupovat vstřícně vůči Putinovi. Trump křičel, že si ukrajinský prezident zahrává se třetí světovou válkou, a spolu s Vancem označili chování Zelenského za neuctivé a vytkli mu, že není dost vděčný za americkou pomoc.