Týden tradera: Nebývalý tržní optimismus přetrvává

Solidní čísla z americké ekonomiky udržují burzy na nejvyšších úrovních za poslední měsíce, do výprodejů se trhům zatím příliš nechce. Není divu, zveřejněné makroekonomické údaje potvrzují růstový trend v americké ekonomice, což posiluje optimismus, a to i přes stále více inverzní výnosovou křivku. Můžeme se navíc důvodně obávat, že se inflace opět pomalu vrací. Americký index S&P 500 se přesto stále drží nad 4100 body a rovněž index volatility VIX zatím nepůsobí, že by se k nám blížila výraznější korekce.

Reklama

Klíčovým makroekonomickým indikátorem týdne byla data o inflaci v USA. V úterý totiž vyšel spotřebitelský CPI a ve čtvrtek výrobní ceny PPI. Celková spotřebitelská inflace v USA vzrostla v lednu meziměsíčně o 0,5 procenta a jádrová inflace (bez potravin a energií) o 0,4 procenta, což bylo přesně v souladu s očekáváním. V meziročním srovnání zpomalily na 6,4 procenta (z 6,5 procenta), respektive na 5,6 z 5,7 procenta. To bylo o něco více, než se očekávalo, a odráží to nedávné revize, ale přinejmenším pomalejší inflační trend zůstává zachován.

Výrobní ceny PPI se pak v tamní ekonomice za prosinec meziměsíčně zvýšily o 0,7 procenta, trh čekal růst jen o 0,4 procenta. A když k tomu připočteme velmi silná data z maloobchodu, tak dostáváme obrázek zrychlující se ekonomiky, která muže ze strany inflace ještě překvapit a donutit Fed více zabojovat. Celkové tržby v maloobchodě totiž vzrostly měziměsíčně o tři procenta oproti konsenzu kolem dvou procent. Jedná se o čtvrtý největší meziměsíční nárůst maloobchodních tržeb za posledních 20 let. Za této situace bych i přes nízkou volatilitu trhů doporučoval investiční zdrženlivost a vyzýval k předběžné opatrnosti.

Jaká je inflace v Evropě či USA? Padají rekordy staré desítky let Money S rapidně rostoucí inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě a v řadě zemí hlásí v posledních měsících dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

Průmyslová výroba v eurozóně klesla mezi listopadem a prosincem 2022 o 1,1 procenta a mezi třetím a čtvrtým čtvrtletím roku se snížila pouze o 1,7 procenta, což lze vzhledem k energetické krizi, které v současnosti čelí, považovat za slušný úspěch. Zdá se, že i dlouhodobě churavějící ekonomika Evropy se s nabídkovými šoky vyrovnává lépe, než se čekalo, a příslib průmyslových zakázek v rámci konfliktu na Ukrajině by mohl znamenat další pozitivní faktor.

Airbnb v úterý v rozšířeném obchodování vzrostla o devět procent poté, co společnost zveřejnila výsledky za čtvrté čtvrtletí, které překonaly odhady analytiků. Airbnb vykázala za čtvrtletí čistý zisk 319 milionů dolarů, což je o 55 milionů dolarů více než před rokem, a upravený zisk před úroky, zdaněním a odpisy ve výši 506 milionů dolarů. I přes vysoké P/E u této akcie, které dosahuje více než 48násobku budoucích zisků, může tento titul nabízet stále zajímavý růstový příběh. Turistická aktivita po konci covidových uzávěr roste a spolu s tím by mohly akcie této společnosti opět získat pevnější půdu pod nohama.

Reklama

Schyluje se možná k transakci roku. Podnikatel Pavel Tykač projevuje zájem o nákup až 20 procent podílu v bance Moneta Money Bank, jejíž cenné papíry se obchodují na pražské burze. Akcie by mohly být skoupeny přímo na trhu nebo skrze dohodu s PPF. Vzhledem k tomu, že současné vyšší úrokové sazby přináší potenciálně vyšší úrokovou marži bankám, jedná se pro Tykače o dlouhodobě jistě zajímavý obchod.

Týden tradera: Fed může se sazbami ještě přitvrdit Trhy V uplynulém týdnu to bylo na trzích jako na houpačce. Volatilita zůstává oficiálně relativně nízká, ale denní pohyby jsou stále vysoké (až desítky bodů na americkém indexu S&P500). Nejistota plyne na jedné straně z restriktivní monetární politiky Fedu, jednak z probíhající transformace ekonomiky, změn v dodavatelských řetězcích a úpravách v globálním obchodě kvůli válce na Ukrajině. Investorům bych radil, aby se v současné situaci nesoustředili jen na základní scénáře vývoje. Ekonomika je totiž z mého pohledu stále velmi přehřátá. Kryštof Míšek Přečíst článek