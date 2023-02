Týden tradera: Akciová rally je zpět? S&P 500 připsal slušná procenta

V uplynulém týdnu si akciové trhy prošly nebývalou rally. A to navzdory dalšímu zvyšování úrokových sazeb ze strany amerického Fedu. Hlavní index S&P 500 připsal slušná procenta a prorazil nad hranici 4100 bodů, což může otevřít prostor k dalšímu posilovaní. Jedná se tak možná i o určité dorovnání cen oproti evropskému indexu DAX, který v minulých měsíc nabídl podstatně lepší zhodnocení. A jaké hlavní události udávaly světovým burzám tempo?

Reklama

Proražení Indexu S&P 500

Poslední zvýšení sazeb ze strany Fedu přineslo rozmezí Fed funds rate k 4,50 procenta až 4,75 procenta. Šéf Fedu Jerome Powell uvedl, že si stále myslí, že Fed může dostat inflaci zpět na dvě procenta „bez opravdu výrazného poklesu nebo opravdu výrazného zvýšení nezaměstnanosti“ . Dolar se po zasedání centrální banky propadl na nová letošní minima poté, co Powell s klidným hlasem dále prohlásil, že se objevily první jasné známky „dezinflace“.

Akcie reagovaly skokovým růstem

Nepodařilo se mu také příliš agresivně zatlačit na nižší výnosy dluhopisů. To může do budoucna znamenat přílišné uvolnění měnových podmínek, následovat tak může finalizace růstu úrokových sazeb před polovinou roku až nad pět procent. Nová data, která budou investoři sledovat v příštích týdnech mohou potvrdit, zda jsou dané předpoklady vůbec reálné. Zveřejněné výsledky indikátoru ISM z amerického průmyslu rozhodně „měkké“ přistání ekonomiky nepotvrzují, protože tento index sestoupil hlouběji do pásma kontrakce na úrovni 47,4 bodu. Akcie ovšem přesto reagovaly na výše uvedené skokovým růstem.

Nevinen. Musk se podle soudu nemusí zodpovídat ze svých tweetů Leaders Zakladatel a šéf výrobce elektromobilů Tesla Elon Musk podle soudu není vinen z podvodu v kauze svých tweetů z roku 2018. Podnikatel v nich tvrdil, že má připravené financování pro převzetí společnosti Tesla do soukromých rukou. To se však nikdy neuskutečnilo. Skupina akcionářů na něj následně podala hromadnou žalobu a tvrdila, že je uvedl v omyl. O pátečním rozhodnutí informují zahraniční tiskové agentury. ČTK Přečíst článek

V minulém roce se velmi dařilo energetickým společnostem, které těžily z vysokých cen energetických komodit nejen kvůli konfliktu na Ukrajině. Důkazem silného roku byly výsledky britského Shell, který v loňském roce přinesl svým akcionářům skoro 40 mld. dolarů čistého zisku. Jedná se o lepší výsledek než v roce 2008, kdy na trzích panovaly rovněž rekordní ceny ropy.

K vynikajícím hospodářským číslům přispěly i příjmy generující LNG dodávky zemního plynu. Ty by mohly být pro skupinu i do budoucna zajímavé, a to vzhledem k orientaci Evropy na plyn z jiných zemí, než je Ruská federace. Skupina Shell se nadále obchoduje s relativně zajímavým dividendovým výnosem 4,22 procenta a P/E kolem 6. Současné ceny akcií kolem 58 dolarů, tak mohou být zejména pro dlouhodobé investory stále příležitostí.

Reklama

Neúspěšný návrth reformy zákona

Podobný příběh za uplynulý rok píše ČEZ. Ten letos odvede do státního rozpočtu příspěvek až ve výši 100 miliard korun. Jedná se o kombinaci odvodů z daní a dividend. V roce 2023 firma očekává zisk dalších 40 miliard. Tyto výše uvedené skutečnosti jdou na vrub rekordních cen elektřiny pro domácnosti a spotřebitele. Zůstává otázkou, zda je tento systém delší dobu udržitelný a zda přece jen energetika nebude určitým způsobem navrácena více pod křídla vlády.

Expert: Teplá zima zadělala na oblevu na realitním trhu Reality Nejen současná ekonomika, ale dokonce i samotné počasí podle expertů ovlivňuje realitní trh v České republice. Díky vyšším teplotám celá situace nyní vypadá o něco optimističtěji než ještě vloni na podzim. Bude to ale stačit na tuzemský zamrzlý realitní trh? Rozmrzne už letos? Podle hlavního ekonoma Patria Finance Jana Bureše je zatím ve hře stále více faktorů, které ovlivní další vývoj. Věra Tůmová Přečíst článek

Pokusy ČEZ převzít již byly učiněny skrze zatím neúspěšný návrh reformy zákona o společnostech v strategickém zájmu státu. Dost možná v budoucnu pak dojde na vlnu žalob ze strany minoritních akcionářů ČEZ. Současná vláda skrze MF kontroluje podíl ve výši 70 procent, což není postačující pro razantnější kroky vlády v oblasti regulace cen pro odběratele.

Uplynulé volby prezidenta bych nerad blíže hodnotil. Důležité je, že se otevírá po delší době prostor bez nových voleb (více než rok a půl). To znamená určitý prostor pro vládu Petra Fialy zahájit určité reformní kroky v oblasti penzí, rozpočtu, agend a počtu úředníků. Těžko říci, kdy bude podobná příležitost k odvážné reformní politice znovu. Současné vládní strany mají patrně poslední šanci sehrát pozitivní reformní roli v české ekonomice.