Týden tradera: Fed může se sazbami ještě přitvrdit

V uplynulém týdnu to bylo na trzích jako na houpačce. Volatilita zůstává oficiálně relativně nízká, ale denní pohyby jsou stále vysoké (až desítky bodů na americkém indexu S&P500). Nejistota plyne na jedné straně z restriktivní monetární politiky Fedu, jednak z probíhající transformace ekonomiky, změn v dodavatelských řetězcích a úpravách v globálním obchodě kvůli válce na Ukrajině. Investorům bych radil, aby se v současné situaci nesoustředili jen na základní scénáře vývoje. Ekonomika je totiž z mého pohledu stále velmi přehřátá.

Prezident newyorské pobočky Fedu John Williams ve středu potvrdil očekávaný vrchol úrokových sazeb lehce nad pěti procenty. Po pátečních silných datech z amerického trhu práce se také vyrojily spekulace, že sazby mohou vzrůst výrazně více, než byl do té doby tržní konsensus. Z pohledu na swapy plyne, že úrokové sazby Fedu by se mohly dostat až na 5,25 procenta, ale trh, řekl bych, počítá i s možností 5,50 procenta. Americká ekonomika se totiž nyní zdá stále velmi robustní a odolná.

Pozitivní je stále vývoj na trhu s energiemi, kde se situace pozvolna zlepšuje. Tedy i příští zima by mohla být pro EU a její průmysl snesitelná. Cena zemního plynu v USA klesá téměř nepřetržitě od poloviny prosince. Kontrakt s březnovým termínem dodání klesl pod 2,5 dolaru za milion BTU (britských termálních jednotek) a za dva měsíce ztratil přes 50 procent hodnoty.

Rovněž kontrakty na cenu elektřiny sestoupily na příští roky znatelně níže, nový „normál“ bude řádově několikrát vyšší, ale ve chvíli kdy, francouzské jaderné elektrárny pojedou na 100 procent, může být situace ještě o poznání lepší.

Složitá je situace na trhu s ropou.Turecko nařídilo obnovit tok ropy do exportního terminálu Ceyhan poté, co byl preventivně pozastaven po ničivém zemětřesení, které zemi před týdnem zasáhlo společně se Sýrii. Terminál přepravuje přibližně milion barelů ázerbájdžánské a irácké ropy. V příštích týdnech bude zajímavé sledovat, jaký dopad bude mít na cenu komodity zemětřesení a zejména zahájené embargo na dodávky z Ruska. Obávám se, že v tomto směru nás čeká podstatné zdražování pohonných hmot.

Slavný fotbalový klub z Anglie bude asi na prodej. Akcie fotbalového klubu Manchester United posílily v polovině týdne až o 16 procent v souvislosti se spekulacemi, že se v nejbližších dnech očekává nabídka ze strany katarského investora. Jednalo by se o logický krok vzhledem k tomu, že se současným akcionářům nepovedlo s klubem dosáhnout prakticky žádného většího úspěchu. Tým s bohatou historií tak čeká již řadu let na vítězství v Lize mistrů či domácí soutěži. Nedávné spory s Cristianem Ronaldem jsou jen potvrzením složité atmosféry uvnitř klubu.

