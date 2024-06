Týden tradera: Na trhy se vplížila letní nálada, zdražování kontejnerů rozdmýchává inflaci

Finanční trhy se pomalu nastavují do prázdninového módu. Po růstových týdnech tak dorazila určitá konsolidace, kterou nezměnila ani nová přicházející data z americké ekonomiky. Opět nám mimořádně zdražuje námořní doprava a chystá se významné IPO ropného giganta. Americký hlavní index S&P 500 klesnul hlouběji pod 5300 bodů.

Americká ekonomika rostla v prvním čtvrtletí pomaleji, než se původně předpokládalo. Druhý údaj o HDP za první čtvrtletí ukázal, že ekonomika v tomto období rostla anualizovaným tempem 1,3 procenta, což je méně než první údaj z dubna (1,6 procenta). Zhoršení ekonomického růstu nahrává určité naději, že by přece jen mohla americká centrální banka sazby v září snižovat.

V posledních týdnech znovu roste napětí v dodavatelských řetězcích. Námořní doprava totiž zdražuje nebývale rychlým způsobem. V rámci trasy Šanghaj-Rotterdam došlo za poslední měsíc ke zvýšení cen za dopravu až o 50 procent na aktuálních 5 000 dolarů. Na tento typ přepravy zboží tvrdě dopadají útoky ze strany povstaleckých skupin. Z pohledu poptávky pak šroubuje ceny vrchol sezóny z hlediska poptávky po kontejnerových kapacitách. V důsledku by mohla současná situace vést k novým inflačním tlakům v světové ekonomice, které by mohly vést k udržení vyšších sazeb po delší dobu (teze „higher for longer“).

Čeká nás mohutné sekundární IPO. Saúdská Arábie finišuje spuštění další nabídky akcií největší světové ropné společnosti Aramco. Tato veřejná nabídka by mohla být oceněna až na 10 miliard dolarů, což by byl jeden z největších úpisu v posledních letech. Akcie Aramco se přitom nacházejí na nejnižších úrovních v tomto roce, na cenné papíry dopadá zejména stagnující cena ropy na trzích. Výnosy z IPO budou použity na nové investice spojené s transformací tamní ekonomiky směrem od nižší závislosti na vývoz ropných produktů.