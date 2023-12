Akciové trhy v USA i v Evropě sílí. Optimismus jim dodává klesající inflace

Akcie na světových trzích v listopadu zpevnily, většina trhů tak zvýšila své letošní zisky. Nejsledovanější americký index S&P 500 si od začátku roku do konce listopadu připsal téměř 20 procent, index Nasdaq Composite pak 37 procent. Index akcií z eurozóny Euro STOXX 50 se zhodnotil téměř 15 o procent, vyplývá z burzovních statistik.

„Uplynulý měsíc byl pro akciové trhy velmi příznivý a světové indexy rostly. Inflace v USA začala znovu klesat. To dodalo trhům optimismus, že americká centrální banka (Fed) už brzy přistoupí ke snižování sazeb,“ řekl analytik Portu Marek Pokorný. Vysoké úrokové sazby mají zpravidla negativní vliv na ekonomiku, vývoj akcií a výsledky společností.

Díky vyhlídce na snížení sazeb vzrostl index S&P 500 v listopadu o 7,8 procenta, od začátku roku pak o 19,5 procenta. Index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se v listopadu choval podobně a od začátku roku vzrostl o 36,9 procenta, zejména kvůli nadšení kolem umělé inteligence (AI).

Daří se i evropským akciím

V Evropě se situace vyvíjí podobně. Poslední data z eurozóny ukázala, že inflace klesá rychleji, než se čekalo. Panevropský index Euro Stoxx 50 letos prozatím zpevnil o 14,5 procenta. Britské akcie naopak ztrácejí a index FTSE 100 je od začátku roku níže o 0,5 procenta.

Inflace v eurozóně dál výrazně klesá, je na nejnižších hodnotách za více než dva roky Money Míra inflace v zemích eurozóny v listopadu překvapivě výrazně klesla a dostala se na 2,4 procenta, což je nejnižší hodnota od léta roku 2021. V říjnu činila 2,9 procenta. Ve svém rychlém odhadu to uvedl statistický úřad Eurostat. Meziměsíčně pak ceny klesly o půl procenta a dál se snižují zejména ceny energií. ČTK Přečíst článek

V Asii je podle Pokorného nálada investorů jako na houpačce. Nejlépe se daří japonskému indexu Nikkei 225, který od začátku roku vzrostl o 30 procent, přičemž japonské akcie profitují ze slabšího kurzu jenu a uvolněné měnové politiky. Dobře jsou na tom rovněž indické akcie, které podle indexu Nifty 50) vykazují nárůst o 11,4 procenta a jsou na rekordu.

Naopak nejhůře jsou na tom akcie v Hongkongu, kde hlavní index Hang Seng odepisuje 16,5 procenta, hlavně kvůli místním ekonomickým problémům, spojeným zejména s realitním sektorem v Číně a slabým oživením ekonomiky po pandemii.

Turecké překvapení

Výrazně rostly i některé méně vyspělé trhy, doplnil analytik XTB Štěpán Hájek. Například turecký akciový index BIST 100 od začátku roku vykazuje nárůst o 46 procent. Z velké části k ziskům pomohla devalvující turecká lira. Investoři také sázejí na pokračování růstu inflace, která by mohla pomoct nejen firmám, ale také přílivu domácího kapitálu, jelikož se místní občané 'schovávají' před inflací do akciového trhu. Podobný příběh píše Řecko, kde se akciový index od začátku roku zvýšil o 36,3 procenta.

Dlouhodobý investiční produkt. Jak má nové důchodové spoření fungovat a co za výhody lidem přinese Money Dlouhodobý investiční produkt, takzvaný DIP, zní stále trochu jako zaklínadlo. Od 1. ledna 2024 má ale v České republice začít zlepšovat podmínky a motivace lidí ke spoření a investování na penzi. Jak tato novinka v praxi bude fungovat, je však ještě v mlze. Čeká se až zákon projde kompletním legislativním procesem a teprve podle finálně schválené verze zákona jej budou banky a finanční instituce implementovat do své nabídky, uvedl pro newstream.cz hlavní ekonomický stratég Komerční banky Michal Vytiska. Jisté ale je, že se rozšíří daňové zvýhodnění a státní podpora pro vybrané bankovní a investiční produkty. Shrňme si tedy základní fakta, o co půjde, a jaké změny přinesly do novely pozměňovací návrhy. Věra Tůmová Přečíst článek

Z jednotlivých akcií je podle Hájka v popředí zisků stále Nvidia, jejíž čipy se využívají v AI. Od začátku roku akcie firmy přidávají 233,1 procenta. Výrazné zisky má také Meta Platforms, což je mateřská společnost aplikací Facebook nebo Instagram. Její akcie v letošním roce mají zatím k dobru 163 procent.

Velmi špatný rok ale prožívají investoři do akcií se solární energií, kde nastal výrazný propad poptávky. Akcie Enphase Energy tak od začátku roku zatím klesly o 60 procent. Nedaří se ani farmaceutickým gigantům, které přišly s vakcínou na covid-19. Akcie společnosti Pfizer v letošním roce ztrácejí 41,1 procenta, dodal Hájek.