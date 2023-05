Aramco se sune od ropy k plynu. U investorů shání miliardy na rozvoj jeho těžby

Saúdskoarabský ropný gigant Saudi Aramco jedná s čínskou státní petrochemickou společností Sinopec a francouzskou energetickou firmou TotalEnergies o investici do rozvoje plynového pole Džáfúrá v Saúdské Arábii. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na obeznámené zdroje.

Aramco chce podle nich na projekty získat až deset miliard dolarů (215,3 miliardy korun). Plány mimo jiné zahrnují stavbu zařízení na export zkapalněného zemního plynu (LNG), uvedly dále zdroje. Pole Džafúrá je jedním z největších nekonvenčních polí s plynem.

Firma Aramco, nad kterou má kontrolu stát, hledá kapitálové investory, kteří by pomohli financovat rozvoj střednědobých a navazujících projektů. Oslovila proto soukromé investiční fondy a další velké fondy, které investují do infrastruktury. Do projektů bude třeba podle Bloombergu investovat přes 100 miliard dolarů, loni v prosinci agentura psala o 110 miliardách dolarů. Saúdskoarabské firmě v uskutečňování plánů radí investiční banka Evercore.

Hradba mlčení

Jednání stále probíhají a zatím nepadlo konečné rozhodnutí, uvedly zdroje. Společnosti Aramco, TotalEnergies a Sinopec se k věci nevyjádřily.

Válka na Ukrajině vedla k prudkému nárůstu poptávky po zemním plynu v čele s evropskými státy, které tradičně získávaly dodávky z Ruska. Státy Perského zálivu proto zahájily ambiciózní plány na rozšíření své těžby plynu, připomíná Bloomberg.

Saúdové chtějí využít výpadku dodávek plynu z Ruska

Saúdská Arábie má jedny z největších zásob plynu na světě, ale v minulosti je téměř nevyužívala. Pole Džafúrá je důležitou součástí strategie Saúdské Arábie, jejímž cílem je diverzifikovat vývoz energií mimo ropu. Odhaduje se, že v ložisku se nachází 200 bilionů krychlových stop (6,3 bilionu metrů krychlových) surového plynu. Aramco očekává, že zahájí těžbu v roce 2025 a že do roku 2030 těžba dosáhne zhruba dvou miliard krychlových stop (63,2 milionu metrů krychlových) denně.

Rozhodnutí vybudovat terminál pro vývoz LNG by pro společnost Aramco znamenalo zásadní obrat. Společnost totiž nedávno uvedla, že většina plynu z Džáfúrá a dalších polí bude využívána pro domácí trh a k výrobě takzvaného modrého vodíku. Ten se podobně jako tradiční šedý vodík vyrábí ze zemního plynu, proces štěpení je ale doplněn ještě o technologii zachytávání a ukládání oxidu uhličitého.

