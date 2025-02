Týden tradera: Inflační data z USA nepřinesla příznivé výsledky

V uplynulém týdnu panovala na trzích smíšená nálada. Na jedné straně přetrvávají obavy z vyšší inflace v americké ekonomice, kdy nedávná data – zejména index spotřebitelských cen (CPI) – vyzněla negativně. Na druhé straně investory povzbudila skutečnost, že obchodní válka mezi USA a Čínou se zatím naplno nerozhořela a objevují se náznaky možných diplomatických rozhovorů o Ukrajině mezi Ruskem a Spojenými státy. Hlavní americký index S&P 500 se nadále pohybuje kolem 6100 bodů.

Přestože situace připomíná další „Mnichov“ – tedy jednání „o Ukrajině bez Ukrajiny“ – existuje určitá naděje, že by se po téměř třech letech války mohlo přiblížit příměří. Donald Trump totiž vedl přímý telefonát s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Během hovoru diskutovali o klíčových globálních tématech, včetně války na Ukrajině, situaci na Blízkém východě, energetiky, umělé inteligence a ekonomické síly dolaru.

Oba politici také zmínili historické spojenectví USA a Ruska během druhé světové války a deklarovali snahu ukončit krveprolití. Navzdory těmto snahám však špatně nastavené příměří může Rusku vyhovovat a umožnit mu obnovit vojenskou sílu s výhledem na budoucí ofenzívu. Některé evropské země už zřejmě počítají s možností návratu levného ruského plynu. Tato zpráva výrazně podpořila euro, které se na měnovém páru s dolarem vrátilo na úroveň 1,04 eura za dolar.

Inflační data z USA nepřinesla příznivé výsledky – jádrová inflace vzrostla o 0,4 procenta meziměsíčně a meziročně dosáhla 3 procent. Spotřebitelská inflace naznačuje, že úrokové sazby letos nemusí vůbec klesnout, ba dokonce může hrozit jejich další růst. Obavy trhů posiluje i riziko, že celní politika by mohla inflaci ještě více zhoršit. Trump sice vyzývá k poklesu sazeb, avšak čelí odporu ze strany předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella, který hájí nezávislost americké centrální banky a zdůrazňuje nutnost udržet cenovou stabilitu.

Na pražské burze došlo k historickému maximu. Index PX v úterý vzrostl o 1,11 procenta na 1940,44 bodu, čímž překonal dosavadní rekord z 29. října 2007. K tomuto růstu přispěly především akcie bankovního sektoru, zejména Komerční banky, jejíž cena překonala 1000 korun za akcii. Výrazné zisky zaznamenaly také akcie společnosti Pilulka, které pod spekulacemi o odchodu bratří Kasů z vedení firmy posílily až k 300 korun za akcii – což představuje růst o 200 procent ze svých minim.

