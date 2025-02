Trump trestá přední zpravodajskou agenturu. Používání názvu Mexický záliv je prý dezinformace

Reportéři tiskové agentury The Associated Press (AP) nebudou mít přístup do Oválné pracovny ani do vládního speciálu Air Force One, oznámil Bílý dům.

Přední zpravodajskou organizaci tím trestá za používání názvu Mexický záliv. Americký prezident Donald Trump vodní plochu jižně od Spojených států prohlásil za Americký záliv a jeho tým označuje nerespektování jeho preference jako šíření dezinformací. Tento týden nejméně třikrát nepustil zástupce AP na akci v Bílém domě.

Tisková agentura po Trumpově dekretu o změně geografického označení v USA oznámila, že s ohledem na své globální publikum bude dál používat výraz Mexický záliv a zároveň uvádět, že prezident americké názvosloví změnil. Když kvůli tomu v úterý Bílý dům nevpustil reportéra či reportérku na Trumpovo vystoupení v Oválné pracovně a následně i na další akci, šéfredaktorka Julie Paceová postup označila za porušení svobody slova ukotvené v americké ústavě. Později se obrátila s dopisem na personální šéfku Bílého domu Susie Wilesovou.

Zákaz do Air Force One

Během týdne nebylo jasné, zda bude omezení pro AP trvalé, Trumpův poradce Taylor Budowich ovšem v prohlášení naznačil, že ano. Uvedl, že AP má „právo na nezodpovědné a falešné zpravodajství“, ovšem ústava jí nezaručuje přístup do „omezených prostorů, jako jsou Oválná pracovna a Air Force One“.

Budowich dodal, že o přístup do těchto míst se nyní budou moci ucházet „tisíce reportérů“, kteří dosud tuto možnost neměli. „Novinářům a fotografům Associated Press zůstanou jejich akreditace do komplexu Bílého domu,“ uvedl.

