Trh zachvátily panické výprodeje. Investoři se zbavují i těch nejbezpečnějších aktiv

Na trzích kvůli nervozitě způsobené zaváděním amerických cel prudce klesají i ceny amerických státních dluhopisů, ve středu přitom ztráty ještě prohlubují. To je znamením, že se investoři zbavují i těch nejbezpečnějších aktiv. Krize na trzích tak nabírá znepokojivý směr k nuceným výprodejům a k útěku do bezpečí hotovosti, uvedla agentura Reuters.

Výnos amerických státních dluhopisů se splatností deset let, který investoři považují za hlavní ukazatel bezpečné investice, po silném růstu v jednu chvíli překročil 4,5 procenta. A to i přesto, že mezi obchodníky se zvyšuje očekávání na snížení úrokových sazeb v USA. Dlouhodobé dluhopisy se staly terčem intenzivního výprodeje ze strany hedgeových fondů, které si půjčují peníze, aby spekulovaly na obvykle malé rozdíly mezi cenami hotovostních a termínových kontraktů.

Výnos desetiletých dluhopisů po zahájení obchodování v Evropě vzrostl o 0,13 procentního bodu na 4,4 procenta. Ve srovnání s pondělním minimem je vyšší o více než 0,5 procentního bodu. Výnos 30letých dluhopisů pak za tři dny stoupl o 0,6 procentního bodu nad pět procent. Tento růst, pokud se udrží, by znamenal nejsilnější výprodej od roku 1981. Ceny a výnosy dluhopisů se pohybují opačně - když tedy klesá cena, zvyšuje se výnos.

„To je nyní mimo fundamenty. Je to o likviditě,“ uvedl analytik společnosti ANZ Jack Chambers.

Výprodej se rozšířil i na japonské státní dluhopisy. Výnos 30letých japonských vládních dluhopisů se dostal nejvýše za 21 let.

Panické výprodeje

Analytici upozorňují, že současný vývoj je na úrovni z doby pandemie nemoci covid-19. „Očekával bych, že v nejbližší době nějak zareagují centrální banky, pokud se budou trhy nadále chovat tak, jak se chovaly v posledních 12 až 24 hodinách,“ uvedl obchodník Bank of America Mark Elworthy.

Většina analytiků se shoduje, že za růstem výnosů stojí převážně hedgeové fondy. Ty využívají strategii nazývanou bazický obchod, kdy vydělávají na rozdílu mezi spotovou cenou a termínovou cenou. V ideálním světě jsou tyto ceny hodně blízko u sebe, ale když trhy nejsou v rovnováze, rozdíly se zvýší a strategie, které na nich byly postavené, začnou ztrácet. To může vést k panickým výprodejům, což se teď zřejmě stalo.

Cla jsou pro dluhopisy ničivá – nejenže mají inflační dopad, ale také vedou k tomu, že se do zahraničí posílá méně dolarů. A právě tyto dolary zahraniční země tradičně znovu investují do finančních aktiv, zejména do amerických státních dluhopisů.

Světové trhy rozbouřila nejvyšší americká cla za posledních více než 100 let, která ve středu vstoupila v platnost. Podle analytiků se ale také rozproudila širší debata o budoucnosti amerických státních dluhopisů jako centra globálního finančního systému.

„Výprodej amerických státních dluhopisů může signalizovat změnu nastavení, kdy americké státní dluhopisy už nejsou globálním bezpečným přístavem s pevným výnosem,“ řekl agentuře Reuters analytik společnosti Citi Ben Wiltshire.

Jiní poukazují na možné změny v globálních obchodních tocích, které dlouhodobě zpomalují zahraniční nákupy amerického dluhu. Nebo na to, že zahraniční držitelé amerického dluhu, z nichž největším je Čína, by se mohli těchto cenných papírů zbavovat.

Server MarketWatch také připomněl, že se blíží dvě významné aukce, které otestují zahraniční poptávku po amerických dluhopisech. Ministerstvo financí bude dnes (ve středu) dražit desetileté dluhopisy za 39 miliard dolarů (890,5 miliardy korun) a ve čtvrtek třicetileté dluhopisy za 22 miliard dolarů.

