Nejbohatší lidé světa nikdy nechudli tak rychle jako v uplynulém týdnu

Obchodní válka si vybírá oběti, a to ještě ani pořádně nezačala. Za poslední dny nejbohatší lidé světa přišli o stovky miliard dolarů. A někteří již začínají naznačovat, že podpora Donalda Trumpa možná nebyla tak dobrý nápad.

Jedno se nemůže americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi upřít – důslednost. Za svým snem průmyslově soběstačné Ameriky připomínající tu z 19. století jde přes kruté oběti. A paradoxně mezi těmi nejvíce zasaženými jsou ti, kdo původně zvolení Trumpa oslavovali nejhlasitěji – američtí miliardáři.

Jejich majetek však doslova krvácí nejrychleji v historii. Vyplývá to z dat Bloomberg Billionaires Indexu. V období po ohlášení plošných cel na veškeré zboží dovezené do USA za pouhé tři dny obchodování na burze se index snížil o 808 miliard. To znamená, že hodnota jmění nejbohatších lidí světa se smrsklo téměř o bilion dolarů.

Takto rychle miliardáři nechudli ani na začátku pandemie covidu, kdy se index snížil o 479 miliard dolarů. Nutno však dodat, že stavy kont miliardářů byly tehdy o poznání nižší než dnes, poměrově tak jde o srovnatelný propad.

Proč chce Musk zrušit cla?

Největší obětí posledních dní je trochu paradoxně nejbohatší muž planety a pravá ruka Donalda Trumpa Elon Musk. Jeho majetek se od počátku roku snížil o 143 miliard dolarů. Mimochodem to je více než celkový majetek zakladatele Googlu Larryho Page, který je v žebříčku boháčů na osmé příčce.

Ostatně je to právě Musk, kdo z nejbližších spolupracovníků amerického prezidenta otevřeně volá po zrušení cel. „Evropa i Spojené státy by podle mého názoru měly v ideálním případě přejít k nulovému clu a vytvořit tak zónu volného obchodu mezi Evropou a Severní Amerikou,“ řekl Musk italskému vicepremiérovi Matteu Salvinimu.

A také na své sociální síti X Musk zaútočil nepřímo na celní politiku USA, když hlavního architekta aktuálních cel Petera Navarra označil za hlupáka.

Vlastíci TikToku bohatnou

Celní politika USA momentálně ožebračuje většinu nejbohatších lidí. Z první stovky Bloomberg Billionires Indexu čelí od začátku roku propadu hodnoty majetku 75 procent a jen čtvrtina je v plusu.

Daří se například Warrenu Buffettovi, o jehož Berkshire Hathaway se dlouho vědělo, že drží hodně volných prostředků kvůli očekávání propadu trhů. Zajímavější však je růst majetku dvojice miliardářů – Zhanga Yiminga a podporovatele Donalda Trumpa Jeffa Yasse. To jsou totiž dva z klíčových investorů do společnosti ByteDance, provozovatele sociální sítě TikTok. Ta přitom nadále čelí tomu, že v USA musí ukončit činnost, nebo prodat americká aktiva. Vláda Donalda Trumpa však neustále prodlužuje lhůtu na řešení.

Napravený Ackman?

Agentura Bloomberg pak připomíná příběh legendárního investora Billa Ackmana. Dlouhodobý podporovatel demokratické strany se před posledními volbami rozhodl podpořit Donalda Trumpa, věřil, že dojde ke snížení daní a rozvolnění všech regulací. Trumpovo vítězství slavil jako vítězství „nejvíce pro-růstové, pro-byznysové a pro-americké administrativy v jeho dospělém životě“.

O víkendu a poté, co z trhů zmizelo zhruba 6 bilionů dolarů, však Ackman na síti X vyjádřil deziluzi. „Nemyslím si, že by to šlo předem odhadovat. Předpokládal jsem, že ekonomická racionalita převládne,“ uvedl investor. Vyjádřil tak nahlas to, co si nejspíš myslí celá řada z původních podporovatelů stávajícího prezidenta. Nicméně později rychle přišel s tím, že rozhodně plně podporuje celní politiku Donalda Trumpa a že jeho slova byla překroucena.

„Mnoho z původních podporovatelů Trumpa za ním stála ze zcela sobeckých důvodů. Když se jeho politika nyní dotkla jejich portfolií, říkají ‚a do pr…, to jsme nečekali, že by něco takového udělal‘,“ uvedl pro Bloomberg Jason Mudrick, šéf hedgeového fondu Mudrick Capital Management.

