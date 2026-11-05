Zůstat jen u dodávek energií nelze. Nacházíme nové zdroje růstu, říká finanční ředitel innogy András Grof
Plyn nebo elektřinu vám dnes může dodat kdokoli. Rozdíl dělá kvalita služeb, doprovodný servis a vize do budoucna, říká finanční ředitel a místopředseda představenstva společnosti innogy András Grof. V podcastu Global Minds blíže představil strategii společnosti na příští roky, během nichž chce innogy v Česku investovat 100 miliard korun.
Svých aktuálních rolí uvnitř tuzemské Innogy se budapešťský rodák Grof ujal v listopadu 2024. Ve společnosti dříve pracoval na pozici ředitele pro strategii (CSO), předtím působil jako Head of Global Markets Governance Department v OTP Bank.
Mezinárodní působnost má v genech. Dědeček pracoval v Polsku, ale i na Srí Lance. Jeho otec pak byl diplomatem v OSN, dětství proto Grof strávil ve Vídni. Již profesně pak pobýval také v Londýně. „Pobyt a přesuny v zahraničí pro mě asi jsou snazší než pro většinu lidí. Ti často potřebují nějaký bod zlomu, u mě to jde přirozeně a vždy jsem tomu byl otevřen,“ komentuje Grof.
S podobnou lehkostí Grof přistupuje i k proměnám náplně své práce. Ačkoli dříve se specializoval na bankovnictví, nyní je úspěšný v energetickém sektoru. „Říká se, že když už změna, tak pořádně. To byl můj případ,“ podává svérázné vysvětlení. „S energetikou je to jako s fotbalem. Každého to zajímá a každý má názor, mě nevyjímaje, takže jsem se v tématu celkem orientoval už předtím. Nyní jsem to tedy ještě prohloubil a rozhodně nelituji, protože jde o velmi komplexní obor,“ dodává Grof. Žádné velké přemýšlení si dle jeho slov nevyžádalo ani zvažování destinace. „S Českem a Prahou jsem měl již pozitivní zkušenosti z dřívějška, takže nebylo těžké představit si, že tu strávím více času,“ říká.
Proč dává smysl propojení daňového a finančního poradenství, práva a transakčního know-how? Hosty dalšího dílu podcastové série Global Minds jsou expert na finanční poradenství, fúze a akvizice ze společnosti LeitnerLeitner Tomasz Kilarski a Ondřej Chovanec, který v rámci téže skupiny vede pražskou advokátní kancelář LeitnerLaw.
Budování praxe na zelené louce stojí hlavně na výběru lidí, říkají Tomasz Kilarski a Ondřej Chovanec z LeitnerLeitner
Zprávy z firem
Proč dává smysl propojení daňového a finančního poradenství, práva a transakčního know-how? Hosty dalšího dílu podcastové série Global Minds jsou expert na finanční poradenství, fúze a akvizice ze společnosti LeitnerLeitner Tomasz Kilarski a Ondřej Chovanec, který v rámci téže skupiny vede pražskou advokátní kancelář LeitnerLaw.
Kam půjde 100 miliard
Energetický sektor v posledních letech prochází radikální proměnou svého fungování. Dotýká se to i rozdělení jednotlivých rolí – co platilo donedávna, již neplatí. „Dříve se energetika soustředila především na dodávky energetických komodit. To také nadále zůstává jádrem našeho byznysu, ale nelze být závislý jen na tomto zdroji. Potřebujeme být přítomni i u dalších článků hodnotového řetězce. Je zjevný posun od plynu k elektrifikaci všeho možného, to musíme vnímat a být schopní se adaptovat,“ vysvětluje Grof.
Podle manažera innogy to obnáší posun od dodávek také k výrobě. „Cílem naší strategie je diverzifikace za účelem zvýšení odolnosti. Znamená to posun k výrobě energií, ať už ve formě obnovitelných zdrojů, zelených plynů či alternativní mobility a flexibilních řešení,“ popisuje host podcastu Global Minds.
Jak potvrzuje Grof, záměrem innogy je investovat do posílení pozice společnosti v těchto oblastech 100 miliard korun. Podle manažera innogy to odpovídá aspiracím společnosti, která by se ráda stala předním poskytovatelem uhlíkově neutrálních energetických řešení v Česku.
Stabilní síť, adekvátní hodnota za vynaložené peníze a služby orientované na budoucnost tvoří mix, díky kterému se můžete odlišit od konkurence, říká v nové epizodě podcastu Global Minds generální ředitelka a členka představenstva společností T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom Melinda Szabó.
Vyplácí se pečovat o dobro zákazníků i zaměstnanců, říká CEO T-Mobilu Melinda Szabó
Leaders
Stabilní síť, adekvátní hodnota za vynaložené peníze a služby orientované na budoucnost tvoří mix, díky kterému se můžete odlišit od konkurence, říká v nové epizodě podcastu Global Minds generální ředitelka a členka představenstva společností T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom Melinda Szabó.
„Vedle posunu k výrobě musíme rozvíjet i stávající aktivity, ne na nich setrvávat. Dodávat plyn a elektřinu vám může kdokoli. Rozdíl dělá kvalita služeb a doprovodný servis. V tomto komplexním prostředí je poptávka velmi specifická a my musíme být schopni nacházet flexibilní řešení a dodávat dostupným způsobem udržitelnou energii,“ pokračuje Grof.
Pro takto vysokou investici už je třeba mít velmi dobré argumenty. V Česku si ji podle Grofa není problém obhájit. „Velkým plusem je relativní stabilita jak ekonomická, tak ve věci regulace. Jistěže se najdou kolegové, kteří jsou k tuzemskému prostředí kritičtí, ale věřte mi, že v jiných zemích, nepříliš vzdálených, je situace mnohem horší. Česko je v tomto ohledu lukrativní a předvídatelná země. To energetický sektor vítá,“ vysvětluje Grof s tím, že v tomto segmentu je běžným investičním horizontem 10 až 15 let.
Biometan a vítr
Jedním z pilířů strategie budoucího rozvoje innogy v Česku je biometan. Grof poukazuje na řadu výhod tohoto plynu, především jeho univerzálnost. „Je to pokročilý bioplyn. Výroba je trochu jiná, ale zvládnutelná, a jakmile ho máte, získáváte zdroj se stejnou energetickou hustotou, jako má zemní plyn, takže jej lze stávající infrastrukturou poslat do kuchyní domácností nebo do nádrží vozů jezdících na CNG,“ popisuje Grof přednosti biometanu s tím, že tou největší je právě předpona bio.
Jak se do čela mezinárodního týmu dostane česká manažerka? Jak náročné projekty se pod jejím vedením realizují? A jakou radu ohledně jednání se šéfy má pro méně zkušené kolegy? Hostem dalšího dílu podcastové série Global Minds, která představuje vlivné byznysové expaty, je výkonná ředitelka útvaru Shared Services&Operations v ČSOB Markéta Cechman.
Globální rozhled je pro práci v mezinárodním týmu nezbytností, říká Markéta Cechman z ČSOB
Leaders
Jak se do čela mezinárodního týmu dostane česká manažerka? Jak náročné projekty se pod jejím vedením realizují? A jakou radu ohledně jednání se šéfy má pro méně zkušené kolegy? Hostem dalšího dílu podcastové série Global Minds, která představuje vlivné byznysové expaty, je výkonná ředitelka útvaru Shared Services&Operations v ČSOB Markéta Cechman.
Z faktu, že jde o čistý a nikoli fosilní zdroj, by měly podle Grofa plynout další příjmy. „Certifikáty udržitelnosti slibují další potenciál. Cena komodity je stejná jako u zemního plynu, ale jeho využití bude slábnout a nové možnosti aplikace se mu nebudou otevírat. Naopak tam, kde pro plyn bude prostor, bude poptávka po zeleném plynu,“ přibližuje Grof. „Nezanedbatelné je také to, že v Česku je hodně bioplynových stanic, zhruba 600. U části z nich, asi sto až 150, by dávala ekonomický smysl transformace na biometanové stanice,“ pokračuje manažer. „Bylo by tak možné, že by biometan pokrýval deset až 15 procent spotřeby plynu v Česku, a to už je pro nás atraktivní,“ dodává.
Když se debata stočí k „tradičnějším“ obnovitelným zdrojům, tedy větru a slunci, Grof připomíná, že geografické podmínky Česka více nahrávají využití energie z větru. „Prosté srovnání počtu hodin slunečního svitu v Česku a Maďarsku dává jasnou odpověď. Soláry stavět v Maďarsku, v Česku větrníky, ačkoli jsou i země, kde fouká silněji,“ říká CFO innogy.
Přesto jejich výstavba značně pokulhává za evropskými i vládními závazky. A nedávné komunální volby, s nimiž bylo spojeno 14 referend o zřízení akceleračních zón pro výstavbu větrných parků, věc příliš neposunuly. „Ve 13 případech byl výsledek negativní, takže se spíše posilují kontroverze než konsenzus,“ říká Grof. „Tento veřejný odpor vychází často z pověr. Je třeba investovat čas a úsilí do jednání se zainteresovanými na úrovni municipalit a vysvětlovat, že větrníky nezpůsobují škody, ale naopak mohou přinášet prospěch obcím i celé České republice,“ dodává.
„Když jsem tu nabídku slyšela, byla jsem nadšená,“ říká členka představenstva, ředitelka pro řízení rizik a ředitelka pro compliance v Komerční bance Anna Kouchkovsky v první epizodě nové sezóny podcastu Global Minds, který představuje vlivné expaty formující tuzemský byznys.
Pozici v Česku jsem přijala bez váhání, říká Anna Kouchkovsky z Komerční banky
Leaders
„Když jsem tu nabídku slyšela, byla jsem nadšená,“ říká členka představenstva, ředitelka pro řízení rizik a ředitelka pro compliance v Komerční bance Anna Kouchkovsky v první epizodě nové sezóny podcastu Global Minds, který představuje vlivné expaty formující tuzemský byznys.
Co dalšího zaznělo v podcastu?
Jaký potenciál má v Česku využití vodíku?
Nakolik jsou vůbec evropské dekarbonizační cíle podle hosta realistické?
A jak se podle něj dají skloubit cíle v oblasti ESG s těmi finančními?
I o tom byla řeč v podcastu Global Minds, který představuje expaty s vlivem na formování byznysu v Česku i zahraničí. Pořad se spouští v úvodu článku. Poslechnout si ho můžete i na oblíbených podcastových platformách.
Zajišťovna VIG Re oznámila novou tříletou strategii s názvem VIGRe28, která vymezuje priority a strategické směřování firmy pro nadcházející období. „Chceme být předvídatelným a stabilním zajišťovatelem. Proto jsme se rozhodli strategii představit už na začátku roku 2026, abychom dali našim stávajícím i potenciálním novým klientům dostatek času se s ní seznámit,“ vysvětluje generální ředitel a předseda představenstva VIG Re Tobias Sonndorfer v podcastu Global Minds, který představuje mezinárodní manažery ovlivňující byznys v Česku.
Chceme být viditelnější v Asii. Začneme otevřením kanceláře v Singapuru, říká šéf zajišťovny VIG Re Tobias Sonndorfer
Leaders
Zajišťovna VIG Re oznámila novou tříletou strategii s názvem VIGRe28, která vymezuje priority a strategické směřování firmy pro nadcházející období. „Chceme být předvídatelným a stabilním zajišťovatelem. Proto jsme se rozhodli strategii představit už na začátku roku 2026, abychom dali našim stávajícím i potenciálním novým klientům dostatek času se s ní seznámit,“ vysvětluje generální ředitel a předseda představenstva VIG Re Tobias Sonndorfer v podcastu Global Minds, který představuje mezinárodní manažery ovlivňující byznys v Česku.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.