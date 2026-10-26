Musk zbrojí ve válce o čipy. A konkurence má krvácet
Elon Musk si právě zajistil 40 miliard dolarů na další rozvoj umělé inteligence. A sotva financování oznámil, začal konkurentům předpovídat konec. Podle miliardáře totiž současnou horečku kolem AI nepřežije většina firem, které si na nákup drahých čipů a výstavbu datových center musí půjčovat. Peníze na podobné projekty začínají podle něj vysychat a více než dvě stovky specializovaných poskytovatelů výpočetního výkonu čeká tvrdé vystřízlivění.
Muskova společnost SpaceX mezitím uzavřela dluhové financování ve výši 40 miliard dolarů (v přepočtu asi 870 miliard korun) určené na nákup grafických procesorů (GPU), bez kterých se nejvýkonnější modely umělé inteligence neobejdou. Musk to oznámil v neděli na síti X s tím, že dodávky čipů očekává v prvním a druhém čtvrtletí roku 2027. Ještě před několika dny přitom nebylo jisté, zda se podaří financování dotáhnout. Podle agentury Bloomberg komplikovaly jednání s bankami a investory otřesy na trhu spojené s financováním umělé inteligence.
Dluh za 40 miliard, ale mimo rozvahu SpaceX
Zajímavá je především konstrukce celé transakce. Podle dřívějších informací Bloombergu měla SpaceX v plánu financovat nákup čipů Nvidia prostřednictvím účelově založené společnosti, která by umožnila držet závazky mimo její rozvahu. Cílem bylo zachovat investiční úvěrové hodnocení firmy a nezatěžovat její bilanci obřím dluhem přímo.
Elon Musk potřebuje další obří balík peněz pro své ambice v umělé inteligenci. Jeho SpaceX podle agentury Bloomberg jedná s bankami a investory o půjčkách až 40 miliard dolarů, tedy zhruba 872 miliard korun. Peníze mají zamířit na nákup čipů Nvidia a další rozvoj AI infrastruktury. Dohoda by mohla být uzavřena v roce 2027.
Musk shání v přepočtu téměř bilion na čipy Nvidia. Obráží banky a investory
Zprávy z firem
Elon Musk potřebuje další obří balík peněz pro své ambice v umělé inteligenci. Jeho SpaceX podle agentury Bloomberg jedná s bankami a investory o půjčkách až 40 miliard dolarů, tedy zhruba 872 miliard korun. Peníze mají zamířit na nákup čipů Nvidia a další rozvoj AI infrastruktury. Dohoda by mohla být uzavřena v roce 2027.
Jednání s investory podle agentury vedla banka Goldman Sachs. Mezi oslovenými investory figurovala také společnost Apollo Global Management. Musk následně oznámil, že financování bylo uzavřeno a tvoří ho převážně dluhové nástroje s možností předčasného splacení. Podrobnosti konečné struktury transakce však nezveřejnil.
Šéf SpaceX zároveň zdůraznil, že jeho společnost má oproti řadě konkurentů jednu zásadní výhodu: vedle umělé inteligence vydělává také na satelitním internetu Starlink a raketových startech. Právě příjmy z těchto zavedených aktivit mají podle něj podporovat důvěru věřitelů a schopnost firmy financovat další expanzi.
Z raketové společnosti se stává AI gigant
SpaceX letos výrazně rozšířila své aktivity v oblasti umělé inteligence, které označuje jako Super Intelligence (SI). Z původně vesmírné a telekomunikační společnosti se tak stále výrazněji stává také hráč v technologickém závodě, jehož nejdražšími vstupenkami jsou výpočetní výkon, špičkové čipy a datová centra.
Podle posledních hospodářských výsledků se umělá inteligence už stala největší podnikatelskou divizí SpaceX. Její tržby ve třetím čtvrtletí vzrostly na 7,56 miliardy dolarů z 813 milionů dolarů před rokem. To představuje více než devítinásobný meziroční nárůst, uvádí CNBC.
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Leaders
Umělá inteligence není jen nástroj, ale stále samostatnější aktér, který může být brzy inteligentnější než člověk. Profesor Yuval Noah Harari varuje před nástupem amerického a čínského AI imperialismu i před světem, na jehož soužití s umělou inteligencí zatím nikdo nemá plán.
Právě tento růst pomáhá vysvětlit, proč je Musk ochoten zajistit pro nákup čipů financování v desítkách miliard dolarů. Rozvoj stále výkonnějších modelů AI vyžaduje obrovské množství grafických procesorů a odpovídající infrastrukturu. Rostoucí poptávka po výpočetním výkonu tak vytváří nové příležitosti, zároveň ale nutí technologické společnosti k investicím, které mohou zásadně změnit jejich finanční situaci.
Musk konkurenci předpovídá bankroty
Musk přitom nečeká, že současnou investiční horečku přežijí všichni. Podle něj se dluhové trhy začínají uzavírat společnostem, které nemají významnější příjmy z jiných činností než z provozování datových center pro umělou inteligenci. Právě jejich závislost na externím financování se může stát zásadním problémem.
Největší riziko vidí u takzvaných neocloud společností. Ty se specializují na pronájem výpočetní infrastruktury optimalizované pro umělou inteligenci a strojové učení. Jejich obchodní model stojí na vysokých investicích do čipů a datových center, které následně nabízejí zákazníkům jako službu.
Podle Muska čekají více než dvě stovky těchto firem rozsáhlé bankroty, převzetí a slučování. Nakonec podle něj přežije jen malý počet hráčů. Závody v investicích do umělé inteligence tak budou mít své vítěze i poražené. A Musk se už vidí na bedně.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
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