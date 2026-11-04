Trump ho nazýval džihádistou. Teď se El-Sayed stane prvním muslimským senátorem v historii USA
Donald Trump ho označoval za džihádistu, část demokratů se od něj odvrátila a jeho soupeře podpořila dokonce vlastní stranická kolegyně. Abdul El-Sayed přesto podle projekce Fox News vyhrál ostře sledované senátní volby v Michiganu a má se stát prvním muslimem v historii amerického Senátu. Jeho vítězství však zatím nepotvrdila všechna velká americká média.
Americký Senát se podle projekce televize Fox News dočká historického prvenství. Demokrat Abdul El-Sayed, syn egyptských přistěhovalců a představitel progresivního levicového křídla strany, zvítězil v ostře sledovaném souboji o senátorské křeslo za stát Michigan. Porazil republikána Mikea Rogerse, kterého podporoval prezident Donald Trump. Pokud se výsledek potvrdí, stane se El-Sayed prvním muslimským senátorem v historii Spojených států.
Výsledek však zatím není definitivní. El-Sayeda za vítěze označila z velkých amerických televizí pouze Fox News. Stanice CNN ani agentura Associated Press jeho vítězství v době vydání zprávy ještě nepotvrdily. Sám demokratický kandidát už nicméně před svými příznivci slavil. „Michigane, dokázali jsme to!“ prohlásil v době, kdy bylo sečteno necelých 80 procent hlasů.
Demokraté podle projekcí amerických médií získali většinu v obou komorách amerického Kongresu. Republikánský prezident Donald Trump tak utrpěl drtivou politickou porážku. Podle agentury Reuters mu miliony amerických voličů vystavily zdrcující vysvědčení, a to především kvůli rostoucím životním nákladům a válce s Íránem.
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Trump ho označil za džihádistu. El-Sayed čelil ostrým útokům
El-Sayedova kandidatura patřila k nejkontroverznějším soubojům letošních amerických voleb. Levicově orientovaný demokrat během kampaně ostře kritizoval Izrael a čelil opakovaným obviněním z vazeb na Muslimské bratrstvo, která odmítal. Prezident Trump jej dokonce označoval za džihádistu a snažil se před jeho zvolením varovat voliče.
El-Sayed, který v minulosti působil ve veřejném zdravotnictví, podobná nařčení důrazně odmítal. V rozhovoru pro Fox News prohlásil, že nikdy nebyl členem Muslimského bratrstva a nikdy se jím nestane. Podle agentury Reuters kritizovali jeho příznivci útoky republikánů jako islamofobní.
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Závěr kampaně přinesl nečekaný zvrat. Demokratická kongresmanka Haley Stevensová, kterou El-Sayed porazil v srpnových stranických primárkách, se rozhodla podpořit jeho republikánského soupeře Mikea Rogerse. Její krok vyvolal mezi demokraty značné pobouření a odhalil hluboké rozpory uvnitř strany, mimo jiné kvůli postoji k Izraeli.
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Stevensová podpořila Rogerse pouhé dva dny před volbami a veřejně s ním vystoupila v detroitském kostele. El-Sayedův volební tým však dokázal nečekanou podporu republikánského kandidáta využít k mobilizaci vlastních příznivců. Podle Reuters získal během čtyř hodin po oznámení podpory 1,2 milionu dolarů, což byl druhý nejlepší výsledek fundraisingu od srpnových primárek.
Navzdory ostrým útokům republikánů i rozkolu uvnitř vlastní strany tak El-Sayed podle Fox News uspěl v jednom z nejsledovanějších senátních soubojů letošních voleb. Jeho vítězství by představovalo nejen historický milník pro muslimskou komunitu ve Spojených státech, ale také další politickou porážku Donalda Trumpa.
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