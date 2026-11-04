Amerika zmodrala. Demokraté podle projekcí ovládli celý Kongres. Trump už hledá viníky
Demokraté podle projekcí amerických médií získali většinu v obou komorách amerického Kongresu. Republikánský prezident Donald Trump tak utrpěl drtivou politickou porážku. Podle agentury Reuters mu miliony amerických voličů vystavily zdrcující vysvědčení, a to především kvůli rostoucím životním nákladům a válce s Íránem.
Rozsah demokratického vítězství se teprve naplno ukazuje. Strana s oslíkem ve znaku však dokázala uspět i ve státech, které byly dlouhodobě považovány za republikánské bašty. Demokratičtí kandidáti získali senátorská křesla dosud držená republikány v Severní Karolíně, Ohiu, Iowě, Texasu, Jižní Karolíně a Kansasu. Jde přitom o státy, kde Trump osobně vybíral republikánské kandidáty nebo se v jejich prospěch snažil mobilizovat voliče na předvolebních shromážděních.
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Ztráta většiny v obou komorách Kongresu představuje pro Trumpa zásadní komplikaci. Demokraté díky ovládnutí Senátu získají výrazně větší pravomoci k vyšetřování prezidentovy administrativy a budou moci blokovat jeho nominace do vládních funkcí i na doživotní posty federálních soudců. Republikánský prezident tak bude muset při prosazování své politiky čelit mnohem silnější opozici.
Data naznačují, že demokraté mají slušnou šanci převzít americký Kongres. O vítězství bojují i v oblastech, kde desítky let bývali jen do počtu. Proč jsou tyto volby tak důležité? A co se stane, když strana Donalda Trumpa prohraje?
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Názory
Data naznačují, že demokraté mají slušnou šanci převzít americký Kongres. O vítězství bojují i v oblastech, kde desítky let bývali jen do počtu. Proč jsou tyto volby tak důležité? A co se stane, když strana Donalda Trumpa prohraje?
Trump už naznačil, jak hodlá na novou politickou realitu reagovat. Na své sociální síti Truth Social zveřejnil fotografii červené kšiltovky s nápisem „VETO“, čímž odkázal na svůj záměr vetovat legislativu prosazovanou demokraty. V rozhovoru pro stanici Fox News uvedl, že očekává návrhy zákonů, které považuje za „šílené,“ a je připraven je odmítat.
„A po pár měsících vetování zavolají a řeknou: ‚Jak to uděláme, aby to prošlo?‘ A budeme spolupracovat,“ prohlásil prezident. V rozhovoru zároveň připustil, že k republikánským volebním ztrátám přispěla také válka s Íránem.
Drahota a válka s Íránem. Voliči vystavili Trumpovi účet
Demokratická vlna, kterou řada amerických médií označuje za „modrou tsunami“, podle Reuters odráží hlubokou frustraci Američanů z Trumpova přístupu k ekonomice i z jeho únorového rozhodnutí rozpoutat válku proti Íránu. Konflikt totiž vedl k prudkému růstu cen pohonných hmot a ještě více zatížil rozpočty amerických domácností.
Průzkumy veřejného mínění opakovaně ukazovaly, že voliči mají stále větší obavy z rostoucích životních nákladů. Jejich nespokojenost přitom nesměřovala pouze k samotnému zdražování, ale také ke způsobu, jakým se prezident s ekonomickými problémy vypořádává. Právě kombinace drahoty a války se podle Reuters stala jedním z hlavních důvodů republikánského neúspěchu.
Donald Trump podle svého někdejšího spolupracovníka míří v úterních volbách do Kongresu k tvrdému politickému střetu. Bývalý šéf komunikace Bílého domu Anthony Scaramucci tvrdí, že prezident „dostane pořádně na frak“, protože část voličů je nespokojená s ekonomikou, válkou v Íránu i nesplněnými sliby. Zároveň očekává, že případný neúspěch otevře uvnitř Republikánské strany boj o její další směřování.
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Politika
Donald Trump podle svého někdejšího spolupracovníka míří v úterních volbách do Kongresu k tvrdému politickému střetu. Bývalý šéf komunikace Bílého domu Anthony Scaramucci tvrdí, že prezident „dostane pořádně na frak“, protože část voličů je nespokojená s ekonomikou, válkou v Íránu i nesplněnými sliby. Zároveň očekává, že případný neúspěch otevře uvnitř Republikánské strany boj o její další směřování.
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Mimořádně výrazného úspěchu dosáhli demokraté v Kansasu, kde pastor Adam Hamilton získal senátorské křeslo jako první demokrat od dob velké hospodářské krize před téměř sto lety. V Ohiu demokrat Sherrod Brown porazil republikána Jona Husteda a získal křeslo, které ještě před dvěma lety patřilo současnému viceprezidentovi J. D. Vancovi.
Další citelnou porážku utrpěli republikáni v Texasu, kde demokrat James Talarico zvítězil nad kontroverzemi poznamenaným Kenem Paxtonem. Výsledky jsou pro Trumpa o to bolestivější, že v Ohiu i Texasu dokázal v prezidentských volbách v roce 2024 zvítězit s dvouciferným náskokem.
Demokraté uspěli také v Jižní Karolíně, kde Trump v roce 2024 vyhrál s náskokem téměř 18 procentních bodů. Pediatrička Annie Andrewsová zde porazila republikánskou senátorku Darline Grahamovou, která byla do funkce jmenována po smrti svého bratra, dlouholetého senátora Lindseyho Grahama.
Kreml se připravuje na možnost, že Donald Trump vyjde z amerických voleb do Kongresu oslabený. Moskva chce využít nové politické situace k dalšímu uvolňování sankcí a přesvědčit Washington, že s Ruskem lze obchodovat i bez ukončení války na Ukrajině. Zároveň ale Putin podle zdrojů ztrácí víru, že Trump dokáže přimět Kyjev k míru za ruských podmínek, a sází na pokračování války.
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Politika
Kreml se připravuje na možnost, že Donald Trump vyjde z amerických voleb do Kongresu oslabený. Moskva chce využít nové politické situace k dalšímu uvolňování sankcí a přesvědčit Washington, že s Ruskem lze obchodovat i bez ukončení války na Ukrajině. Zároveň ale Putin podle zdrojů ztrácí víru, že Trump dokáže přimět Kyjev k míru za ruských podmínek, a sází na pokračování války.
Novou informaci bych zařadila do závěrečné části článku pod mezititulek „Trump hledá viníky. Tvrdí, že s ním na kandidátce by republikáni vyhráli“. Právě tam nejlépe navazuje na Trumpovy reakce na volební porážku. Zároveň bych lehce upravila závěr, aby se informace neopakovaly.
Navrhuji nahradit celou závěrečnou pasáž touto verzí. Nové informace jsou vyznačeny tučně.
Trump hledá viníky. Porážku uzná, ničeho nelituje
Prezident se už během sčítání hlasů snažil od republikánského neúspěchu distancovat. Když začalo být zřejmé, že jeho strana může přijít o většinu v Kongresu, na sociálních sítích prohlásil, že osobně na volebním lístku nebyl. Před volbami přitom tvrdil, že hlasování bude referendem o jeho osobě.
„Já jsem na volebním lístku nebyl, a kdybych tam byl, vyhráli bychom drtivým vítězstvím,“ napsal Trump.
Přesto dal prezident najevo, že je „rozhodně ochoten“ výsledky kongresových voleb uznat. Uvedl to v rozhovoru pro deník The New York Times. Jeho postoj vzbudil pozornost především proto, že Trump dosud neuznal svou porážku v prezidentských volbách v roce 2020 a nadále o jejich průběhu šíří nepravdivá tvrzení.
Překvapivě smířlivě se vyjádřil také k případné spolupráci s demokraty, kteří získali kontrolu nad oběma komorami Kongresu. „Pravděpodobně se na něčem dohodneme,“ připustil. V rozhovoru pro Fox News ovšem současně pohrozil vetováním demokratických zákonů.
O vlastních politických výsledcích Trump navzdory volebnímu debaklu nepochybuje. „Považuji to za nejúspěšnější dvouleté období v historii všech prezidentů,“ prohlásil pro NYT s tím, že ničeho nelituje. Za správné nadále považuje i rozhodnutí zahájit válku s Íránem, kterou označil za velmi moudrou. Právě tento konflikt přitom podle průzkumů patří k hlavním důvodům nespokojenosti amerických voličů.
Personální zemětřesení v Bílém domě se podle prezidenta nechystá. Stanici Fox News řekl, že změny ve svém kabinetu neplánuje. Později také na sociálních sítích oznámil, že se ujme role „politického komentátora“ a rozeberе důvody vítězství a porážek jednotlivých kandidátů.
Výsledek voleb však znamená, že zbývající část svého prezidentského mandátu bude muset vládnout s Kongresem ovládaným politickými protivníky.
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