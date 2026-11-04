Američané řekli válce jasné NE, tvrdí Írán. A Trumpovi posílá výhrůžný vzkaz
Trumpova volební porážka vyvolala v Teheránu neskrývané zadostiučinění. Íránský předseda parlamentu tvrdí, že Američané vítězstvím demokratů odmítli válku s Íránem. Washingtonu zároveň pohrozil „noční můrou“, pokud vůli voličů nebude respektovat.
Američané řekli válce jasné ne. Tak si Írán vykládá výsledek amerických kongresových voleb, v nichž demokraté podle projekcí ovládli obě komory Kongresu a zasadili republikánskému prezidentovi Donaldu Trumpovi citelnou porážku. Předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf podle CNBC prohlásil, že američtí voliči dali jasně najevo nesouhlas s válkou, kterou Spojené státy společně s Izraelem zahájily letos v únoru.
„Ať už kvůli svědomí, nebo životním nákladům, Američané řekli válce NE. A my toto poselství podporujeme,“ napsal Ghálíbáf na sociální síti X.
Conscience or the cost of living, Americans said NO TO WAR, and we endorse this message. If the US govt betrays their public will to serve international paymasters and blackmailers, it will learn our NO comes with a Nightmare.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) November 4, 2026
Teherán však nezůstal pouze u komentování voleb. Ghálíbáf zároveň Washingtonu pohrozil, že pokud americká vláda ignoruje vůli vlastních občanů a bude sloužit zahraničním zájmům, může očekávat tvrdou odpověď.
„Pokud americká vláda zradí vůli svého lidu, aby sloužila zahraničním chlebodárcům a vyděračům, pozná, že naše NE přichází s noční můrou,“ uvedl podle CNBC.
Demokraté podle projekcí amerických médií získali většinu v obou komorách amerického Kongresu. Republikánský prezident Donald Trump tak utrpěl drtivou politickou porážku. Podle agentury Reuters mu miliony amerických voličů vystavily zdrcující vysvědčení, a to především kvůli rostoucím životním nákladům a válce s Íránem.
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Demokraté podle projekcí amerických médií získali většinu v obou komorách amerického Kongresu. Republikánský prezident Donald Trump tak utrpěl drtivou politickou porážku. Podle agentury Reuters mu miliony amerických voličů vystavily zdrcující vysvědčení, a to především kvůli rostoucím životním nákladům a válce s Íránem.
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Válka s Íránem se stala jedním z klíčových témat amerických voleb. Konflikt vyhnal vzhůru ceny energií a pohonných hmot, což prohloubilo nespokojenost Američanů s rostoucími životními náklady. Podle CNBC dokonce sám Trump připustil, že válka přispěla k republikánské porážce.
V rozhovoru pro deník The Wall Street Journal prezident uznal, že konflikt s Íránem sehrál ve volebním neúspěchu určitou roli. Rozhodnutí zahájit vojenskou operaci však nadále hájí. „Udělal jsem správnou věc. Udělal bych to znovu,“ prohlásil.
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