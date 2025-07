Bomby v Íránu investory nevzrušují. Zato hračky Labubu je umějí pěkně rozparádit

Červen se na amerických akciových trzích nesl ve znamení růstu. Ačkoli zapojení USA do konfliktu mezi Izraelem a Iránem mělo potenciál znovu otřást trhy, reakce amerických akciových trhů po zásahu USA v Iránu byla překvapivě vlažná a žádný výprodej na trzích se nekonal. Člověk měl skoro dojem, že investoři začínají brát geopolitické riziko jako součást života a nenechají se tím znepokojit. Už to je samo o sobě znepokojivé.

Rychlé příměří na Blízkém východě, pozitivní ekonomické výsledky zejména amerických technologických firem a dobrá americká makrodata přineslo na trhy ještě více optimismu a americké akciové indexy zakončily červen na nových historických maximech.

Co se v tomto článku dále dozvíte?

Jak si v červnu vedl akciový index S&P 500,

Co letos nejvíce ovlivňuje náladu investorů,

Jak si letos vede zlato,

Co je to Silver Tsunami a jak na něm vydělat

a jak na něm vydělat Která akcie vyrostla za rok a půl o 1 400 procent.

Svět hoří, trhy rostou

Americký akciový index S&P 500, který obsahuje 500 největších amerických společností, v červnu vyrostl o 4,96 procenta a uzavřel měsíc na svém historickém maximu: 6 204 bodech.

Vývoj indexu S&P 500 TradingView

Trumpův wake-up call

Pozitivní náladu na amerických akciových trzích potvrzuje i Fear and Greed Index, který měří náladu investorů a který publikuje americký zpravodajský portál CNN.

Fear and Greed index je aktuálně na hodnotě 67, což značí chamtivost. Hodnota 67 ještě není nijak extrémní a současná situace na trzích rozhodně poskytuje prostor pro další růst chamtivosti investorů.

Jak ale hezky ilustruje letošní rok, sentiment investorů se může v okamžiku dramaticky změnit z dobré nálady na extrémní strach a paniku.

Letos k razantní změně sentimentu nepotřebujeme ani žádné černé labutě, což jsou neočekávané a vzácné události, které mají zásadní dopad na trhy. Změnu sentimentu letos s trochou nadsázky určuje převážně to, jak se vyspí Donald Trump...

Jak se letos vede zlatu?

Zlato letos několikrát atakovalo historické maximum, zdá se ale, že hodnota lehce nad 3 400 dolarů za jednu trojskou unci (jedna trojská unce má 31,1 gramu) je hranice, která zatím drží.

Drahý kov masivně nakupují národní banky do svých rezerv, je tak otázka, jak dlouho bude daná hranice odolávat.

TradingView

Trhy zasáhla stříbrná tsunami. Co to je a jak na ní vydělat?

Na začátku června mě zaujal článek o tzv. Silver Tsunami neboli stříbrné tsunami.

Světová populace stárne bezprecedentním tempem. Podle světové zdravotnické organizace bude do roku 2030 každý šestý člověk starší 60 let a do roku 2050 dosáhne tato skupina 2,1 miliardy osob. To přináší tlak na zdravotnictví, financování péče a speciální infrastrukturu jako jsou například pečovatelské domy a specializovaná zdravotnická zařízení.

Globální trh s péčí o seniory dosáhl v roce 2025 hodnoty přibližně 1,2 bilionu dolarů a celkem logicky se očekává, že i nadále poroste.

Článek se zabývá úvahou, že stárnutí populace vytváří dlouhodobé investiční příležitosti v sektorech zdravotnictví, farmacie, zdravotnických technologií a REITs neboli nemovitostních fondů zaměřených na péči o seniory.

Firmy, které se zaměřují na tyto oblasti a zvládnou inovovat, mají potenciál těžit z tzv. Silver Tsunami. Které konkrétní firmy to ovšem budou, je otázka za milion dolarů.

Labubu dělá z investorů milionáře

Pokud máte děti, možná máte doma hračku Labubu, které se také přezdívá nejošklivější hračka na světě.

Tuto sběratelskou figurku navrhl hongkongsko-belgický umělec Kasing Lung pro čínskou společnost Pop Mart. Figurka se stala sběratelským hitem, dočkala se několika edic, včetně těch limitovaných a stala se populární po celém světě.

Akcie výrobce figurky, společnosti Pop Mart, se obchodují na burze v Hong Kongu pod tickerem 9992 a popularita figurky poslala nahoru i akcie, ze kterých se staly tzv. „hot stocks“ (v překladu horké akcie).

Na začátku roku 2024 se akcie Pop Mart obchodovaly kolem 17 hongkongských dolarů (HKD), nyní se obchodují kolem 266 HKD – to je nárůst o více než 1 400 procent.

Na grafu níže můžete vidět, jak vypadá „růstová hokejka“, která je snem mnoha investorů a která dělá z majitele společností obchodovaných na burze miliardáře.

"Růstová hokejka" akcií společnosti Pop Mart, výrobce hračky Labubu, z níž je žhavé zboží. TradingView

Červen nám ukázal, že ani zásah USA v Íránu nemusí otřást trhy, zato příspěvky Donalda Trumpa na sociálních sítích umí investory hodně rozhýbat. Zdá se, že s Donaldem Trumpem nás na akciových trzích letní okurková sezóna nečeká. O tom více zase za měsíc.

Tento článek není oficiální analýza trhů ani investiční doporučení, abyste koupili nebo prodali nějaké investiční instrumenty. Investování vždy nese i rizika, proto si před nákupem akcií udělejte vlastní analýzu a vždy se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho investičního stylu.