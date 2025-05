Týden tradera: Optimismus střídá rozčarování. A u Palantiru to platí dvojnásob

Investoři po růstových dnech začali v uplynulém týdnu vybírat dosažené zisky, indexy si tak prošly menší korekcí. Po vlně optimismu postupně přichází určité rozčarování z nedostatečného postupu v řešení obchodních sporů. V týdnu navíc zasedala americká centrální banka Fed, která měla na tomto zasedání vynechat změnu úrokových sazeb. Zklamání investorům přinesly výsledky růstové AI firmy Palantir.

Americká centrální banka měla v plánu pauzu v úpravě sazeb – a tu také doručila. Sazby tak zůstávají v pásmu 4,25 až 4,50 procenta. Přestože reálná ekonomika zůstává silná a inflace za poslední dva roky výrazně poklesla, jednorázové výkyvy v importech zkomplikovaly výpočet HDP.

Fed zároveň připustil zvýšené riziko jak vyšší inflace, tak nezaměstnanosti, ale nezmínil, které z těchto rizik by v případě konfliktu upřednostnil. Cla mohou vést buď k jednorázovému inflačnímu šoku, nebo k trvalejšímu nárůstu cen, přičemž rozsah jejich vlivu je zatím nejistý.

Podle centrální banky by negativní sentiment domácností a firem ohledně budoucí obchodní politiky může navíc oslabit investice i spotřebitelskou aktivitu. Další data a případně výraznější slábnutí ekonomiky nás přivede do prvního snížení sazeb na následujícím zasedáním. Stále se vlastně jedná o pohled do zpětného zrcátka v podobě dat za určitá období.

Škobrtnutí kancléře Merze

Na evropské politické scéně tento týden došlo k jednomu nečekanému kiksu. Friedrich Merz neuspěl v prvním hlasování o potvrzení do funkce německého kancléře, chybělo mu šest hlasů. Spolkový sněm předsedu Křesťanskodemokratické unie (CDU) zvolil až napodruhé a Merz se tak stal prvním kandidátem na kancléře v dějinách spolkové republiky, který neuspěl v prvním kole volby.

Podle průzkumu agentury Insa si většina Němců myslí, že ho volební debakl poškodil. A investoři si to myslí taky. Merzův neúspěch uvrhl největší evropskou ekonomiku do politické nejistoty. Německý burzovní index DAX na to reagoval poklesem o 1,4 procenta. Restart německé ekonomiky se tedy odkládá – a i já si myslím, že si budeme muset na výraznější oživení počkat. Aktuální data PMI ve službách ukazují, že např. sektor služeb je stále v kontrakci.

Čína a USA řeší vzájemné obchodní spory

Čínská centrální banka snížila svou hlavní úrokovou sazbu a zároveň upravila rezervní požadavky bank, aby podpořila ekonomiku zasaženou obchodní válkou se Spojenými státy. Sedmidenní reverzní repo sazba klesla z 1,5 procenta na 1,4 procenta a rezervní poměr byl snížen o půl procentního bodu. Opatření přišlo krátce před víkendovým jednáním mezi USA a Čínou ve Švýcarsku. Rozhovory v Ženevě jsou prvním setkáním představitelů obou zemí poté, co americký prezident Donald Trump zavedl vysoká cla na čínský dovoz, které výrazně přesahují 100 procent. A Čína reagovala odvetou. Rozhovorů, které pokračují i v neděli, se v Ženevě mimo jiné účastní americký ministr financí Scott Bessent, obchodní zmocněnec USA Jamieson Greer a čínský vicepremiér Čche Li-feng.

Zatím se zdá, že Čína v obchodní válce trpí více než USA – výrobní PMI je znovu pod kritickou hodnotou 50 bodů. Zdá se tedy, že tamní ekonomika si projde, i kvůli celní válce, zpomalením růstu. Ve výsledném scénáři bych zatím přímo s recesí nepočítal, ale je evidentní, že řada problémů – jako demografie či trh s nemovitostmi – přetrvává. A další přibývají. Vláda na ně reaguje v zásadě jen novými stimuly – tentokrát jde o ty měnové.

Studená sprcha pro Palantir

Mít solidní výsledky v prostředí vysokých očekávání prostě nestačí. O tom se tento týden přesvědčila společnost Palantir. V úterý, kdy firma reportovala výsledky, spadly její akcie téměř o dvanáct procent. Investoři očekávali od firmy, která v posledním roce patřila mezi akciové premianty, mnohem víc. Přišlo vystřízlivění. A není se čemu divit – akcie se obchodovala s P/E přes 200×, a další růst by ospravedlnila jen výrazná „forward guidance“ na letošní rok. Za situace obchodních válek tak logicky musel přijít výrazný pohyb.