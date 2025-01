Silný dolar zamíchá světovou ekonomikou. Co ale skutečně chce Donald Trump?

Americká měna posiluje. Od chvíle, kdy se Donald Trump stal lídrem předvolebních průzkumů, do okamžiku nástupu k moci US Dollar Index přidal téměř deset procent. Ekonomové navíc očekávají, že v roce 2025 bude dolar nadále posilovat. Silný dolar přitom bude činit potíže celé řadě států a firem. A to i těm americkým.

Sázky na silný dolar rostou. Významné bankovní i další investiční společnosti se chystají na to, že v roce 2025 dolar spíše posílí, než by oslabil. Například Goldman Sachs připomíná, že v letošním roce americká ekonomika pošlape, posílit by americká měna měla také v důsledku očekávaného zavádění různých cel.

A očekáváním odpovídají také dosavadní data. The Financial Times připomínají, že US Dollar Index v roce 2024 oslaboval, k radikální změně ale došlo na přelomu října a listopadu, kdy se Donald Trump začal objevovat v roli favorita předvolebních průzkumů. Od té doby pak index posílil až o deset procent. Díky tomu americký dolar byl na rekordních úrovních například proti brazilskému realu či indické rupii a na dlouhodobých maximech také proti britské libře nebo kanadskému dolaru.

Přesto zdaleka ne všichni jsou přesvědčení o tom, že dolar letos půjde jen nahoru. Například Kit Juckes ze Societe Generale varuje, že americká měna může být nadhodnocená. A Morgan Stanley dokonce dolary vyprodává a nakupuje eura, libry a jeny s ohledem na to, že americké dluhopisy již dosáhly vrcholu, což se projeví o zájem o americké bondy i měnu.

Co chce vlastně Donald Trump?

Zatímco Donald Trump a jeho ekonomické přísliby ženou dolar vzhůru, je to ten samý Trump, který paradoxně po silné domácí měně nijak netouží. Důvod je přitom jednoduchý: silný dolar prodražuje export domácího zboží, což je v protikladu Trumpových vizí byznysově silné Ameriky.

Významnou roli pak ve vývoji kurzu dolaru sehrají cla, tedy Trumpův hlavní ekonomický nástroj. Aktuálně se spekuluje, že prvním cílem se stane zboží dovážené z Číny a Mexika, na které by staronový americký prezident měl cla uvalit od 1. února. A mohla by dosáhnout až 25procentní výše. Sice to je méně, než Trump původně avizoval, přesto by to mělo výrazný dopad na vzájemnou obchodní bilanci.

Cla posílí dolar. A pak ho srazí

Jak se ale případná celní válka USA proti zbytku světa projeví na kurzu dolaru? Podle uznávaného ekonoma Duncana Weldona je odpověď složitější.

„Ekonomická teorie říká, že krátkodobě mohou taková cla posílit domácí měnu. To se naposledy stalo například Číně v letech 2018 a 2019. Ale v dlouhodobé perspektivě bývají důsledkem cel výrazné snížení obchodních styků, a to importu i exportu, což vede k nižším úrokovým sazbám, a tedy slabší měně.“

Problém pro celý svět

Silný dolar pak je velký problém pro velkou část světa, pro niž je právě dolar hlavní obchodní měnou. To se týká zejména rozvíjejících se trhů, které si velmi často půjčují na globálních trzích právě dolary a emise nových dluhopisů se jim značně prodražuje.

Zajímavější však je pohled Japonska, které patří k nejrozvinutějším trhům světa a zároveň je pro ně kurz dolaru zásadní. Jednak kvůli velké obchodní bilanci s USA, jednak proto, že jen bývá pro svou stabilitu používán pro takzvané carry obchody. To znamená, že si investoři půjčují jeny s výrazně nízkým úrokem a za ty pak nakupují dluhopisy dalších států, zejména americké. To má přitom vliv na stabilitu japonské měny.

Právě v tomto týdnu přitom zasedá Bank of Japan, jejíž guvernér Kazuo Ueda předem avizoval, že dost možná BoJ přistoupí ke zvýšení sazeb ze stávajících 0,25 na 0,5 procenta. S nástupem Donalda Trumpa k moci totiž bankéři dostanou „poslední dílek informací, který nám chyběl při prosincovém zasedání“. Tehdy přitom BoJ sazby ponechala na stávající úrovni.

Ekonom Citigroup Japan Katsuhiko Aiba připomíná, že pokud by i tentokrát Bank of Japan ponechala sazby beze změn, slábnoucí jen by byl nevyhnutelný.

