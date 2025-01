Prestižní Financial Times zvou čtenáře do Prahy. Do nového Muchova muzea v Savarinu

Česká metropole se může těšit na příliv turistů. Prestižní list The Financial Times sestavil žebříček padesáti destinací, které by měl letos každý člověk navštívit. Hned do lednového měsíce tvůrci žebříčku zařadili Prahu, konkrétně nově otevřený palác Savarin, v němž se otevírá muzeum věnované dílu Alfonse Muchy.

Reklama

Kolumbie Gabriela Garcíi Márqueze, návštěva Kyrgyzstánu v horském sedle, nový Orient Express, výstava Vermeera v New Yorku nebo pouť po Velké čínské zdi. To je namátkový výběr nejlepších letošních výletů podle redakce prestižního listu The Financial Times. A do unikátního žebříčku se dostala také Praha, konkrétně nově otevřené Mucha muzeum, které obdivovatelé legendy evropské secese mohou navštívit ve zrekonstruovaném paláci Savarin.

Podívejte se do Paláce Savarin, který se zanedlouho otevře veřejnosti

„Muzeum, které provozuje nadační fond rodiny Mucha a které je zcela odděleno od stávajícího Muchova muzea, nabídne více než 300 děl, mezi nimiž jsou například divadelní plakáty, které podle ní samotné učinily herečku Sarah Bernhardtovou ‚nesmrtelnou‘, dále pak známky a bankovky, které Mucha navrhl pro Československou republiku při jejím vzniku v roce 1918, a také díla dokládající Muchův vliv na japonskou mangu,“ připomínají reportéři The Financial Times. „Její otevření je první fází projektu obnovy města pod dohledem Thomase Heatherwicka, který nakonec zahrnuje barokní zahrady a další výstavní prostory v bývalé kryté jízdárně,“ dodává list.

Reklama

Tomoko Sato: Svět Muchu dlouho obdivoval, ale vůbec jej nechápal. Naše výstava to mění Enjoy Komplexní pohled na osobnost a dílo Alfonse Muchy nabízí aktuální výstava Mucha, rodinná sbírka ve Valdštejnské jízdárně. Vedle vnuka Alfonse Muchy Johna a architektky Evy Jiřičné za mimořádnou výstavou stojí kurátorka Nadace Mucha Tomoko Sato. „Mucha je umělcem, kterého musíte číst. Ne se na jeho dílo jen tak koukat a prohlašovat, jak je krásné. Vždy tam najdete spousty symbolů, myšlenek, sdělení,“ vysvětluje kurátorka, která slávu Alfonse Muchy šíří po celém světě. Stanislav Šulc Přečíst článek

Legendární tým znovu v akci

Nové muzeum věnované Alfonsy Muchovi se otevře veřejnosti 25. ledna. Za koncepcí výstavy stojí proslulá architektka Eva Jiřičná, na textové stránce se podílela kurátorka nadace Mucha Tomoko Sato. Výstavu otevře Marcus Mucha, pravnuk Alfonse Muchy a výkonný ředitel Nadace Mucha.

Podívejte se, co nabídla obří výstava Alfonse Muchy v Senátu

Jiřičná a kurátorka Tomoko Sato se podílely také na expozici „Mucha, rodinná sbírka”, která se v létě 2022 představila ve Valdštejnské jízdárně v Praze a nabídla ucelenou přehlídku díla Alfonse Muchy. Tehdy přitom šlo o první výstavu podobného formátu v Praze po 30 letech.

Konec sporu o Slovanskou epopej. Praha se dohodla s dědicem Alfonse Muchy Zprávy z firem Praha uzavře dohodu o ukončení soudního sporu o vlastnictví slavného cyklu obrazů Alfonse Muchy Slovanská epopej, který s městem vede malířův dědic John Mucha. Dohodu, na které se shodly obě strany, dnes schválili městští radní. Podle dvou schválených smluv Mucha stáhne žalobu a obě strany budou spolupracovat na vzniku centra, ve kterém bude umístěna epopej i rodinná sbírka malířových dědiců. ČTK Přečíst článek