Družbou už zase proudí ruská ropa

Ropovodem Družba do Maďarska, na Slovensko i do Česka znovu proudí ruská ropa, oznámily dotčené strany. Potrubí ale po odstávce funguje zatím se sníženým tlakem. Družba přivádí ruskou ropu přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky, kvůli raketovému útoku ale byla na ukrajinském území od úterního večera mimo provoz.

Reklama

Obnovení dodávek do svých zemí ve středu odpoledne oznámili maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, slovenské ministerstvo hospodářství a také české Mero.

Zařízení bylo odstaveno z provozu kvůli zásahu transformátoru, který je pro fungování ropovodu nezbytný. Podle Ukrajinců zasáhla transformátor ruská raketa, samotné potrubí poškozeno nebylo.

Slovensko ani Česká republika v souvislosti s odstávkou ropovodu žádné problémy nenaznamenaly. Rafinerie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou provozuje společnost Orlen Unipetrol, která podle údajů z letošního roku zpracovává ve svých rafineriích 16 různých druhů ropy z desítky zemí. Závislost na ruské ropě se podle firmy snížila už pod 50 procent.

Ruská ropa do ČR proudí dál, ze zásob na Slovensku Trhy Dodávky ruské ropy ropovodem Družba do České republiky zatím pokračují bez přerušení, využívány jsou totiž operativní zásoby ropy na Slovensku. Uvedla to společnost Mero, která je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba a ropovodu IKL. Směrem na Slovensko jsou ovšem dodávky dál zastaveny, ropovod je dočasně odstavený kvůli technickým problémům způsobených výpadkem proudu na Ukrajině. ČTK Přečíst článek

Ukrajina se v úterý stala terčem ruských raketových útoků. Večer dopadla na polské území poblíž Ukrajiny střela a nyní se zjišťuje, zda ji vypálili Rusové, nebo Ukrajinci. Předběžné závěry podle médií naznačují, že šlo o střelu vypálenou z Ukrajiny, patrně v obraně proti raketovým útokům z Ruska.

Reklama

Szijjártó ve středu ráno řekl, že mluvil se svým polským protějškem a že Budapešť čeká, k jakému závěru Varšava dojde při svém vyšetřování. Polský prezident Andrzej Duda později oznámil, že raketu patrně vystřelila ukrajinská protivzdušná obrana. Premiér Mateusz Morawiecki dodal, že Polsko tak zřejmě nebude muset aktivovat článek 4 Severoatlantické smlouvy. Podle tohoto článku se smluvní strany zavazují společně konzultovat vždy, když podle názoru kterékoli z nich bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost smluvní strany.

Raketou, jež zasáhla Polsko, se asi Ukrajina snažila sestřelit ruskou střelu Politika Podle předběžných zjištění zřejmě vypálily raketu, která v úterý zasáhla Polsko, ukrajinské ozbrojené síly - mířily na přilétající ruskou střelu. Napsala to agentura AP s odvoláním na tři nejmenované americké činitele. Polské ministerstvo zahraničí dříve uvedlo, že ve vsi Przewodów na východě země nedaleko hranic s Ukrajinou dopadla raketa vyrobená v Rusku, zemřeli dva lidé. Nespecifikovalo, kdo raketu vypálil. ČTK Přečíst článek

Maďarský premiér Viktor Orbán v úterý večer svolal mimořádné zasedání bezpečnostní rady a dnes ráno se nejnovějším vývojem v rusko-ukrajinském konfliktu začala zabývat maďarská vláda. Posuzovala hlavně vojenskou a energetickou bezpečnost Maďarska. V Polsku po dopadu zbytků střely v úterý zahynuli dva lidé.

Lukáš Kovanda: Kvůli dopadu rakety v Polsku oslabuje zlotý, zlevňují akcie i ropa. A Družba stále stojí Názory Polský zlotý dnes vůči koruně znehodnotil na svoji nejslabší úroveň za poslední měsíc. Dnes ráno se prodával i za méně než 5,09 koruny, tedy nejlevněji od letošního 17. října, vyplývá z dat agentury Bloomberg. Z dlouhodobého hlediska je polská měna stále blízko svých historicky rekordních minim vůči koruně. Na absolutní minimum se propadla letos 7. října, kdy se prodávala i za méně než 5,01 koruny, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Navzdory válce na Ukrajině přes území této bývalé sovětské republiky pokračuje tranzit ruských energetických surovin dál do střední Evropy relativně bez problémů. Rusko nadále posílá přes Ukrajinu zemní plyn, i když méně než v minulosti. Ukrajina v květnu jednostranně přerušila tranzit plynu přes stanici Sochranovka, kudy proudila dál do Evropy zhruba třetina celkového objemu ruského plynu tehdy přepravovaného přes Ukrajinu. Kyjev své rozhodnutí už dál neumožňovat tranzit ruského plynu zdůvodnil aktivitami ruských okupačních sil.

Ruská vojska napadla Ukrajinu 24. února se zdůvodněním, že musí ochránit ruské obyvatelstvo žijící na východě Ukrajiny, kde spolu od roku 2014 bojují ukrajinští separatisté s vojenskými jednotkami kyjevské vlády. Moskva své válečné tažení nikdy nenazvala válkou, místo toho je označuje za speciální vojenskou operaci.

Ruské ministerstvo obrany ve středu uvedlo, že při úterních útocích na ukrajinské území zasáhlo všechny vytyčené cíle. Ruská diplomacie bez dalších podrobností uvedla, že zastavení dodávek ropovodem Družba je možná práce Kyjeva, který tím chce zvýšit tlak na členské státy NATO.

Ceny ropy na světových trzích se ve středu dopoledne začaly zvyšovat, podle analytiků to však byla spíše reakce na incident blízko ománských břehů. Tam byl projektilem zasažen ropný tanker, nikomu se ale nic nestalo a loď má pouze menší poškození trupu. Severomořská ropa Brent se kolem poledne prodávala za více než 94 dolarů za barel a vykazovala asi půlprocentní růst.