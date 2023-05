Rekordní růst na burze. Nvidia ztučněla o 200 miliard za den

Výrobce čipů a grafických karet oznámil výsledky ve středu večer a držitelé jeho akcií se od té chvíle nestačí divit. Objednávky akcií jsou natolik vysoké, že si akcie v předobchodní fázi polepšily již o 30 procent. Hodnota firmy tak poskočila o více než 200 miliard, což se doposud žádné jiné firmě na americké burze nestalo.

Ani Apple, ani Amazon, ani Microsoft, a dokonce ani Tesla. Žádné z těchto firem se nepovedlo to, co nyní prožívá Nvidia. Zájem o akcie slavného výrobce čipů po oznámení výsledků je natolik razantní, že ceny akcií rostou raketově vzhůru. A to doslova. Podle agentury Bloomberg si akcie doposud připsaly 29 procent, což znamená nárůst hodnoty společnosti o 219 miliard dolarů.

Tím se Nvidia blíží k tržní kapitalizaci 1 bilionu dolarů a bude nejdražší ve své historii.

NVIDIA si však podle Bloombergu připíše ještě jedno prvenství. Pokud nedojde k nějakému zásadnímu obratu a po otevření burzy se růst akcií udrží, Nvidia si připíše nejvyšší jednodenní nárůst hodnoty v historii.

„Porazila by tak Apple, který si loni na podzim připsal za jediný den 190,9 miliardy dolarů i Amazon, jehož nárůst byl o něco nižší loni v únoru. Díky šílenství kolem umělé inteligence akcie Nvidie posílily jen za letošek na dvojnásobek a brzy vstoupí do klubu bilionových společností,“ uvedl Kurt Schussler z Bloombergu.

Čína vládne všem

Pokud si Nvidia udrží dnešní růst a stane se nejrychleji rostoucí akcií amerických burz, z globálního hlediska zůstane nejspíš dvojkou. Agentura Bloomberg připomíná, že v roce 2007 se jedné firmě podařil jednodenní růst v hodnotě 600 miliard dolarů. Byla to společnost PetroChina Co. a stalo se tak v první den jejího obchodování na burze.

