AKTUALIZOVÁNO: Strach z dluhového stropu. Prestižní agentura se chce zaměřit na rating USA

Boj o dluhový strop může způsobit, že agentury zhorší úvěrový rating USA. To se poprvé v historii stalo v roce 2011. Kdyby k tomu došlo, hrozila by globální krize, míní odborníci.

Reklama

Americká agentura Fitch zařadila rating Spojených států do režimu pozorování s možností jeho snížení. To v praxi znamená, že by mohla v příštích měsících hodnocení úvěrové spolehlivosti země zhoršit. Spojené státy mají aktuálně rating na stupni AAA, tedy nejvyšší možný. Agentura své rozhodnutí zdůvodnila pokračujícím sporem o zvýšení dluhového stropu a hrozbou platební neschopnosti federální vlády.

„Spor o dluhový strop a neschopnost amerických úřadů seriózně řešit střednědobé fiskální problémy, které povedou k růstu rozpočtových deficitů a rostoucímu dluhovému zatížení, signalizují rizika zhoršení úvěrové spolehlivosti USA,“ uvedla agentura Fitch.

Platební neschopnost USA postihne celý svět. A na řešení zbývá pouhý týden Money Ani osobní schůzka amerického prezidenta Joea Bidena se šéfem Sněmovny reprezentantů Kevinem McCarthym v pondělí v noci zatím nepřinesla dohodu o navýšení dluhového stropu Spojených států, která by odvrátila hrozící platební neschopnost federální vlády. Po jednání v Bílém domě to podle agentur AP a Reuters uvedl McCarthy. Nenavýší-li Kongres limit pro zadlužení USA, mohla by platební neschopnost nastat už 1. června. A důsledky by pocítil celý svět, uvedla agentura AP. ČTK, duk Přečíst článek

Opravdu spadne rating?

Ve Spojených státech rozhoduje o tom, kolik peněz si vláda může půjčit, parlament a nikoli vláda, píše agentura DPA. Republikáni a demokraté se již několik týdnů přou o zvýšení dluhového stropu. Šéf Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy ve středu uvedl, že jednání pokročila a po několikahodinové pauze budou pokračovat, uvedl Reuters.

Podle prognóz ministerstva financí hrozí americké vládě od začátku června platební neschopnost. Pokud by k tomu došlo, mohlo by to vyústit v globální finanční krizi, píše DPA.

V roce 2011 republikánská většina v americkém parlamentu tak dlouho otálela se zvýšením dluhového stropu, až byl poprvé v historii snížen rating USA. Agentura Standard & Poor's tehdy odebrala USA nejvyšší rating AAA a od té doby je hodnotí stupněm AA+, tedy o jeden stupeň nižší, připomíná DPA.

Nejistota v USA poslala evropské akcie na dvouměsíční dno Trhy Evropské akcie zažily nejhorší den za dva měsíce, k jejich poklesu přispěla nejistota ohledně rozhovorů o zvýšení dluhového stropu Spojených států. Uvedla to agentura Reuters. ČTK, duk Přečíst článek

Odboráři navrhují vládě zvýšení minimální mzdy a návrat EET. Mluví o úspoře 163 miliard korun Money Odbory představily vlastní balíček opatření, který by měl vést k ozdravení státních financí. Odborová centrála ČMKOS navrhuje navýšení paušálu pro živnostníky, stravenkového paušálu, zavedení změny u darovací daně či snížení odvodů u kratších úvazků. Podle odborářů by se měla znovu spustit také EET (elektronická evidence tržeb). Díky celkem 12 opatřením by stát mohl ušetřit 151,5 až 163,5 miliardy korun. Vedení centrály kritizuje vládu za to, že na zaslání připomínek k desítkám novel v konsolidačním balíčku dala jen několik dnů. ČTK Přečíst článek