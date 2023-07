Modrý ptáček z Twitteru zmizel. Nahradilo ho černobílé X

Symbolem sociální sítě Twitter je místo dosavadního modrého ptáčka nově bílé X na černé ploše. Nové logo představil majitel firmy Elon Musk a šéfka podniku Linda Yaccarinová. Logo se změnilo na oficiálním profilu Twitteru a písmeno X promítli na firemní centrálu v San Francisku. Název profilového účtu zůstává "@twitter", modrý ptáček ale po aktualizaci stránky zmizel a na jeho místě se objevuje písmeno X.

Reklama

Změna loga je součástí Muskovy snahy o změnu názvu Twitteru. S přejmenováním by Musk zahodil více než 15 let starou a celosvětově známou značku s vysokou hodnotou, informují tiskové agentury. Musk je však odhodlán projekt dokončit. Když youtuber Marques Brownlee napsal, že bude službu nadále nazývat Twitter, Musk odpověděl: „Ne na dlouho.“

#GoodbyeTwitter

V reakci na nejnovější změny začal na twitteru kolovat hashtag #GoodbyeTwitter (Sbohem, twittere). V reakci na tweet s dotazem, jak se teď bude říkat tweetům, Musk odpověděl „x's“, česky tedy něco jako „ikska“.

Původní logo Twitteru bylo navrženo v roce 2012 tříčlenným týmem. „Logo bylo navrženo tak, aby bylo jednoduché, vyvážené a čitelné i ve velmi malých velikostech,“ tweetoval jeden z jeho designérů Martin Grasser.

Miliardář a majitel automobilky Tesla a dalších firem koupil společnost Twitter loni v říjnu zhruba za 44 miliard dolarů (tehdy asi bilion korun). Už na jaře Musk převedl tuto on-line službu do nové společnosti X Corp. Webové stránky x.com jsou od neděle přesměrovány na twitter. Funguje to i v případě, že se k webové adrese přidají názvy jednotlivých profilů. Mohlo by přitom jít o první krok k přechodu z adresy twitter.com na adresu x.com, uvedla agentura DPA.

Musk opět šokuje. Chce změnit logo Twitteru na „X“. A možná zajde ještě dál Zprávy z firem V noci ze soboty na neděli majitel sociální sítě Twitter Elon Musk ukázal uživatelům nové logo této sítě. Stalo se jím písmeno X. Změn však nejspíš bude daleko víc. A mohou se týkat jména sítě i domény, na které síť funguje. Stanislav Šulc Přečíst článek

Musk v minulosti opakovaně prohlašoval, že chce twitter rozšířit na platformu nazvanou X, což má být superaplikace s nejrůznějšími funkcemi po vzoru například čínského WeChatu. Kromě udělení licencí na převody peněz ve třech státech USA ale v tomto směru nebyly oznámeny téměř žádné kroky.

Twitter trápí odliv inzerentů

Musk o víkendu oznámil, že se „brzy rozloučíme se značkou Twitter“. Musk ale rád provokuje - už v dubnu nechal logo Twitteru na několik dní nahradit symbolem recesistické digitální měny dogecoin.

Twitter se pod vedením Yaccarinové, která se stala ředitelkou 5. června, snaží zvrátit propad příjmů z reklamy. Od převzetí Muskem procházela společnost bouřlivými časy - přišlo propouštění, prudký pokles počtu inzerentů a raketový vzestup konkurenční sítě Threads, kterou začátkem července zprovoznila společnost Meta Platforms.

Twitter pod Muskovým velením zchudl, přišel o polovinu příjmů z reklamy Zprávy z firem Americká společnost Twitter přišla od loňského října, kdy ji za 44 miliard dolarů, tedy zhruba 930,6 miliardy korun, koupil miliardář Elon Musk, téměř o polovinu tržeb z reklamy. ČTK, fry Přečíst článek